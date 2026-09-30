Diaporámavetítéssel zárul Romfeld Ákos kiállítása

Fotó: Tarisznyás Márton Múzeum
Különleges diaporámavetítésre várják az érdeklődőket pénteken 17 órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum nagytermébe. Az Ott, ahol zúg című előadás Romfeld Ákos Beszélő arcok című kiállításának záróeseménye is.
A diaporáma a fényképek és a zene sajátos összekapcsolására épülő vizuális műfaj, amely évtizedekkel ezelőtt nagy népszerűségnek örvendett. Romfeld Ákos AFIAP-nívódíjas fotóművész az elmúlt régebben Európa-szerte sikereket ért el ilyen vetítéseivel, ezúttal pedig hagyományos, analóg technikával készült fotósorozataiból mutat be válogatást.
A képeket az általa készített, úgynevezett „fésűs” eszköz segítségével vetíti le, saját maga által válogatott zenei kísérettel. Az esemény így olyan vizuális élményt kínál a közönségnek, amely egykor népszerű volt, napjainkra azonban kevésbé ismertté vált – olvasható a múzeum felhívásában.
Üzembe helyezték a közcsatorna-hálózatot Gyergyószentmiklós több utcájában, így az érintett ingatlanok tulajdonosai megkezdhetik a rácsatlakozáshoz szükséges ügyintézést – tájékoztat a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
120 hallgatóval, köztük 51 új diákkal indította a tanévet a Babeș–Bolyai Tudományegyetem gyergyószentmiklósi földrajz-turizmus kihelyezett tagozata. A tanévnyitón elhangzott, a világ változásaira való felkészülés is fontos feladat.
Napelemes beruházásokról, a Csíky-kert rehabilitációjáról és a Régigyár utca meghosszabbításáról is tárgyalt hétfői ülésén a gyergyószentmiklósi önkormányzat. Több fejlesztés is a megvalósítás újabb szakaszába léphet.
Több mint 180 ezer lej gyűlt össze a Fuss Neki! Gyergyó programban szombatig, vagyis addig, amikor a közösségi ügyeket képviselő nagyköveteknek teljesíteniük kellett a felvállalt kilométereket. Az adományozásra még jövő héten is van lehetőség.
A gyergyószárhegyi önkéntes tűzoltók és más helybéliek fogtak össze, hogy megjavítsák a megrongálódott fedeles hidat. A kalákaszerű karbantartással a község egyik értékes építményének állapotát óvják.
Zenével, színházzal, társasjátékokkal, sporttal és tánccal búcsúztatják a nyarat szeptember 25-én és 26-án Gyergyószentmiklóson. A Tarisznyás Márton Múzeum udvarán izgalmas programokkal köszön el Nyári Ifjúsági Színpad.
Tűz ütött ki egy raktárépületben Gyergyószentmiklóson, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók, csütörtökön délután.
Közzétette a sportszervezeteknek szóló, 300 ezer lejes pályázati kiírását Gyergyószentmiklós önkormányzata. A támogatásból többek között a helyi sportélet fejlesztését, valamint a tömeg- és versenysport népszerűsítését finanszírozhatják.
Több pályázathoz és fejlesztéshez szükséges határozattervezetet is elfogadott Gyergyószentmiklós önkormányzati képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén. Napelemes rendszer épül a kórháznál, és digitalizálják a városháza működését.
Elindította a távfűtést Gyergyószentmiklóson a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK). Három-négy nap alatt minden lépcsőházban kimelegednek a fűtőtestek. A lakókat kérik, hogy ellenőrizzék és légtelenítsék a rendszereket.
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