Diaporámavetítéssel zárul Romfeld Ákos kiállítása

Különleges diaporámavetítésre várják az érdeklődőket pénteken 17 órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum nagytermébe. Az Ott, ahol zúg című előadás Romfeld Ákos Beszélő arcok című kiállításának záróeseménye is.

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A diaporáma a fényképek és a zene sajátos összekapcsolására épülő vizuális műfaj, amely évtizedekkel ezelőtt nagy népszerűségnek örvendett. Romfeld Ákos AFIAP-nívódíjas fotóművész az elmúlt régebben Európa-szerte sikereket ért el ilyen vetítéseivel, ezúttal pedig hagyományos, analóg technikával készült fotósorozataiból mutat be válogatást.

A képeket az általa készített, úgynevezett „fésűs” eszköz segítségével vetíti le, saját maga által válogatott zenei kísérettel. Az esemény így olyan vizuális élményt kínál a közönségnek, amely egykor népszerű volt, napjainkra azonban kevésbé ismertté vált – olvasható a múzeum felhívásában.