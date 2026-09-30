Újabb gyergyószentmiklósi utcákban vált lehetővé a csatornahálózatra való csatlakozás

Üzembe helyezték a közcsatorna-hálózatot Gyergyószentmiklós több utcájában, így az érintett ingatlanok tulajdonosai megkezdhetik a rácsatlakozáshoz szükséges ügyintézést – tájékoztat a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 11:332026. szeptember 30., 11:33

A szolgáltató közleménye szerint a Rét, az Őz, a Galamb és az Akác utcában, valamint a Gábor Áron utca Külső utcától a város végéig terjedő szakaszán épült ki a közcsatorna-hálózat.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai számára ezzel lehetővé vált a csatlakozás a közműhálózathoz.