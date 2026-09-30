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Újabb gyergyószentmiklósi utcákban vált lehetővé a csatornahálózatra való csatlakozás

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Üzembe helyezték a közcsatorna-hálózatot Gyergyószentmiklós több utcájában, így az érintett ingatlanok tulajdonosai megkezdhetik a rácsatlakozáshoz szükséges ügyintézést – tájékoztat a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 11:332026. szeptember 30., 11:33

A szolgáltató közleménye szerint a Rét, az Őz, a Galamb és az Akác utcában, valamint a Gábor Áron utca Külső utcától a város végéig terjedő szakaszán épült ki a közcsatorna-hálózat.

Az érintett ingatlanok tulajdonosai számára ezzel lehetővé vált a csatlakozás a közműhálózathoz.

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A HVCSK arra kéri a lakókat, hogy indítsák el a szükséges ügyintézést, végeztessék el a csatlakozási munkálatokat, majd jelezzék a rácsatlakozást a szolgáltatónak.

Gyergyószentmiklós
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