Egy nap alatt 25 akcióban vettek részt a háromszéki tűzoltók

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
A Kovászna megyei tűzoltók és rohammentősök 25 bevetésen, illetve egy felkészítési tevékenységen vettek részt a keddi napon. Tüzekhez és közúti balesetekhez riasztották őket és veszélybe került állatokat is mentettek.
Az elmúlt 24 óra alatt zajlott beavatkozások közül 14 a rohammentő-szolgálathoz (SMURD) kapcsolódott, két alkalommal tűzesethez, kétszer pedig közúti balesethez riasztották az egységeket – közli a Kovászna megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
Emellett két állatmentési akcióban vettek részt, egy alkalommal tűzeset helyszínének biztosításáról gondoskodtak, egy másik esetben pedig gázszivárgás miatt kellett biztosítaniuk a területet. A megyében működő három egység munkatársai ugyanakkor egy
az említett időszakban. Az ilyen gyakorlatok célja a tapasztalatszerzés, valamint az összehangolt beavatkozás hatékonyságának növelése éles helyzetekben.
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