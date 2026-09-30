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Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve

Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.

Gergely Imre

Székelyhon

2026. szeptember 30., 17:342026. szeptember 30., 17:34

2026. szeptember 30., 18:272026. szeptember 30., 18:27

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.

Gergely Imre

Székelyhon

2026. szeptember 30., 17:342026. szeptember 30., 17:34

2026. szeptember 30., 18:272026. szeptember 30., 18:27

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Az első helyszíni vizsgálatok alapján a szerda délután történt balesetben három személygépkocsi érintett.

Az egyik járművezetőt, valamint két további személyt kórházba szállítottak szakorvosi ellátásra.

A másik két gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

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• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A kamionok előtt teljesen lezárták a forgalmat, míg a kisautók az aszfaltozott mezei úton kerülhetik ki a baleset helyszínét. A hatóságok arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és tartsák be a helyszínen intézkedő rendőrök utasításait.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A rendőrök folytatják a vizsgálatokat a baleset valamennyi körülményének tisztázása érdekében.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Csíkszereda Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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1 hozzászólás Hozzászólások

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