A másik két gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

A kamionok előtt teljesen lezárták a forgalmat, míg a kisautók az aszfaltozott mezei úton kerülhetik ki a baleset helyszínét. A hatóságok arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és tartsák be a helyszínen intézkedő rendőrök utasításait.