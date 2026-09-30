Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.
2026. szeptember 30., 17:342026. szeptember 30., 17:34
2026. szeptember 30., 18:272026. szeptember 30., 18:27
Fotó: Pinti Attila
Három személyautót érintő baleset történt az 578-as európai út Csíkszereda és Csíkszentkirály közötti szakaszán szerdán délután. Három ember kórházba került.
2026. szeptember 30., 17:342026. szeptember 30., 17:34
2026. szeptember 30., 18:272026. szeptember 30., 18:27
Az első helyszíni vizsgálatok alapján a szerda délután történt balesetben három személygépkocsi érintett.
A másik két gépkocsivezetőt alkoholszondával ellenőrizték, az eredmények mindkét esetben negatívak voltak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Fotó: Pinti Attila
A kamionok előtt teljesen lezárták a forgalmat, míg a kisautók az aszfaltozott mezei úton kerülhetik ki a baleset helyszínét. A hatóságok arra kérik a gépkocsivezetőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és tartsák be a helyszínen intézkedő rendőrök utasításait.
Fotó: Pinti Attila
A rendőrök folytatják a vizsgálatokat a baleset valamennyi körülményének tisztázása érdekében.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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