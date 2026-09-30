Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét

Elesett kerékpárjával egy tizenegy éves gyermek szerdán Maros megye határához közel, a Fehér megyei Herián. A helyszínre riasztott mentősök megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

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„A marosújvári rendőrséget arról értesítették, hogy a Fehér megyei Heria településen egy tizenegy éves kiskorú kerékpározás közben az úttestre esett” – közölte szerdán a Fehér Megyei Rendőr-főkapitányság.

A gyermek megsérült, a helyszínre érkező mentőegységek pedig azonnal megpróbálták újraéleszteni. „A kiskorú sajnos nem reagált az újraélesztési erőfeszítésekre, és a mentőegységek halottnak nyilvánították” – idézte a rendőrség közleményét a News.ro hírportál.

Az ügyben nyomozást indítottak a hatóságok, hogy megállapítsák, pontosan mi történhetett.