Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét

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Fotó: Tuchiluș Alex
Elesett kerékpárjával egy tizenegy éves gyermek szerdán Maros megye határához közel, a Fehér megyei Herián. A helyszínre riasztott mentősök megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.
2026. szeptember 30., 19:332026. szeptember 30., 19:33
2026. szeptember 30., 19:342026. szeptember 30., 19:34
„A marosújvári rendőrséget arról értesítették, hogy a Fehér megyei Heria településen egy tizenegy éves kiskorú kerékpározás közben az úttestre esett” – közölte szerdán a Fehér Megyei Rendőr-főkapitányság.
A gyermek megsérült, a helyszínre érkező mentőegységek pedig azonnal megpróbálták újraéleszteni. „A kiskorú sajnos nem reagált az újraélesztési erőfeszítésekre, és a mentőegységek halottnak nyilvánították” – idézte a rendőrség közleményét a News.ro hírportál.
Az ügyben nyomozást indítottak a hatóságok, hogy megállapítsák, pontosan mi történhetett.
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