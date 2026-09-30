Önerőből szállt ki az autóból, miután elsodorta egy tehervonat

Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.

Székelyhon 2026. szeptember 30., 18:452026. szeptember 30., 18:45 2026. szeptember 30., 18:492026. szeptember 30., 18:49

Balesethez riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután a maroskecei vasúti átkelőhöz, ahol személygépkocsit sodort el egy tehervonat. A helyszínre a marosludasi munkapont tűzoltói és egy SMURD-mentő vonult ki.

A baleset nyomán egy személy sérült meg, az autó vezetője, aki saját erejéből elhagyta a járművet.