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Önerőből szállt ki az autóból, miután elsodorta egy tehervonat

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.

Székelyhon

2026. szeptember 30., 18:452026. szeptember 30., 18:45

2026. szeptember 30., 18:492026. szeptember 30., 18:49

Balesethez riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután a maroskecei vasúti átkelőhöz, ahol személygépkocsit sodort el egy tehervonat. A helyszínre a marosludasi munkapont tűzoltói és egy SMURD-mentő vonult ki.

A baleset nyomán egy személy sérült meg, az autó vezetője, aki saját erejéből elhagyta a járművet.

Az orvosi vizsgálatot követően kiderült, a helyzethez képest könnyen megúszta a balesetet: sérülései nem voltak súlyosak, nem igényeltek sürgősségi ellátást.

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Marosszék Baleset
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