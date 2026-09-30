Önerőből szállt ki az autóból, miután elsodorta egy tehervonat

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Személygépkocsit sodort el egy tehervonat szerda délután Maroskecén. A baleset nyomán a járművezető megsérült, de saját erejéből elhagyta a járművet.
2026. szeptember 30., 18:452026. szeptember 30., 18:45
2026. szeptember 30., 18:492026. szeptember 30., 18:49
Balesethez riasztották a Maros megyei tűzoltókat szerda délután a maroskecei vasúti átkelőhöz, ahol személygépkocsit sodort el egy tehervonat. A helyszínre a marosludasi munkapont tűzoltói és egy SMURD-mentő vonult ki.
Az orvosi vizsgálatot követően kiderült, a helyzethez képest könnyen megúszta a balesetet: sérülései nem voltak súlyosak, nem igényeltek sürgősségi ellátást.
Valódi elhivatottság kell a számtantanári szakmához, hiszen ha valaki elvégzi a matematikaszakot az egyetemen, hamar rájön, hogy sokkal jobban lehet keresni más, matematikai tudást igénylő szakmákkal, mint tanárként a közoktatásban.
Két ember pánikrohamot kapott, miután kigyulladt egy lakóház tetőzete kedd délután, a Marosvásárhely szomszédságában található Udvarfalván.
Lejár szeptember 30-án az éves adóbefizetés második határideje, október elsejétől pedig büntetőkamatot számítanak fel Marosvásárhelyen. A tartozóknak október végétől fizetési felszólítást küldenek, novemberben pedig kényszervégrehajtás is indulhat.
A halállomány és a vízi élővilág védelmében tartottak ellenőrzést a Maros-folyó mintegy 15 kilométeres szakaszán szeptember 27-én. Tíz szabálysértés miatt összesen 3000 lej értékben szabtak ki bírságot.
Azonosították a férfit, akinek a holttestére pénteken találtak rá Marosvásárhelyen, az 1848-as sugárúton lévő, használaton kívüli kazánházban.
Szükségmegoldásként lebontották a marosvásárhelyi Víkendtelepen az ötven méteres olimpiai medence felett levő sátortetőt. Az elképzelések szerint átalakítják a környéket.
Szász millió euróra rugó tervek vannak a fiókban, pénzhiány miatt – válaszolta Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke arra a felvetésre, hogy miért nem történt előrelépés a Nagyernye és Szászrégen közötti gyorsforgalmi út megépítésében.
Átfogó ellenőrzést tartottak vasárnap délután a Maros megyei közlekedési rendőrök a 15-ös számú országúton a közlekedésbiztonság növelésének és a balesetek megelőzésének céljából.
A Könyvtárak Éjszakája alkalmából október 2-án, pénteken változatos programokkal várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka. Az események mindegyikén ingyenes a részvétel.
Elhunyt személyt találtak egy használaton kívüli kazánházban Marosvásárhelyen.
szóljon hozzá!