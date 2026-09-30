Hétszáz beteget vizsgálnak ki ingyenesen Sepsiszentgyörgyön

Negyven orvos fogadja a betegeket az ingyenes eseményen. Képünk illusztráció
Fotó: Orbán Orsolya
Rendkívül nagy a kereslet a Hetednapi Adventista Egyház által Sepsiszentgyörgyön szervezett egészségügyi vizsgálatokra, amelyeket október 4-5-én ingyenesen lehet igénybe venni. A két nap alatt 700 személyt tudnak fogadni, de a helyek többsége már betelt.
„Szeretnénk ingyenes orvosi vizsgálatok lehetőségét biztosítani azoknak, akik nehezen jutnak egészségügyi ellátáshoz, vagy eddig bármilyen okból halogatták a szűréseket, vizsgálatokat” – mondta a Székelyhon megkeresésére Szász-Cserei Géza sepsiszentgyörgyi adventista lelkész.
Hozzátette: egyházuk hívei számára nagyon egészséges életmódot írnak elő. Ennek következtében a kaliforniai Loma Linda, ahol a világ egyik legnagyobb adventista közössége él, a világ kevés „kék zónájának” egyike:
Mint részletezte, ezt nagyon egyszerű dolgokra alapozzák: egészséges étkezésre, a káros szenvedélyektől való mentességre, a kellő mennyiségű víz fogyasztására, a rendszeres testmozgásra és az erős társas kötelékekre. A hét hetedik napján 24 órás pihenőt tartanak, amelyet a családnak, a hitnek, a közösségnek és a természetnek szentelnek, ami jelentősen csökkenti a stresszt.
Az ottani életformát próbálják népszerűsíteni, és azt a szemléletet terjeszteni, hogy
– tudtuk meg Szász-Cserei Gézától.
A sepsiszentgyörgyi Gondoskodunk rólad című kampány alapjául szolgáló vizsgálatsorozat ötletgazdája egy kolozsvári orvos, akinek sikerült nagy csapatot maga köré gyűjtenie. Az ötletet aztán más városok is felkarolták: a 2020-as kezdet óta volt hasonló kampány Craiován, Bukarestben, Marosvásárhelyen, Brassóban, Nagyszebenben, Segesváron, sőt már az országhatáron túl is. Múlt héten épp Kisinyovban tartottak hasonló eseményt.
A kezdeményezők felhívására számos orvos és asszisztens jelentkezett: az október 4–5-i kampányban legalább 40 szakember vállal szerepet, nemcsak Sepsiszentgyörgyről, hanem Brassóból és Marosvásárhelyről is.
A következő szakterületek és vizsgálatok lesznek elérhetők: belgyógyászat, kardiológia, tüdőgyógyászat, gasztroenterológia, bőrgyógyászat, endokrinológia, beleértve a pajzsmirigy-ultrahang vizsgálatot, reumatológia, szemészet, fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat és gyermekneurológia, gyermek- és érsebészet, nőgyógyászat, diabetológia, táplálkozástudomány és anyagcsere-betegségek, nefrológia, pszichiátria, pszichológia, háziorvosi ellátás, orvosi képalkotó diagnosztika, hasi ultrahangvizsgálat, valamint csontsűrűségmérés.
Az önkormányzat és a megyei tanács partnerséget vállalt a kezdeményezésben, kedvezményes áron bocsátva az esemény helyszínéül szolgáló Sepsi Arénát a szervezők rendelkezésére.
Egy vizsgálatra 20 percet szánnak. Több szakágnál már beteltek a helyek, szerda délutánig csaknem 600 jelentkezőt regisztráltak.
A diabetológushoz, a belgyógyászhoz, a gyermekgyógyászhoz, a pszichiáterhez, a szemészhez és a nefrológushoz még vannak foglalható időpontok, a csontsűrűségméréshez pedig nem kell előzőleg feliratkozni. Jelentkezni a szabad helyek függvényében a 0376 506 070-es telefonszámon lehet.
A Kovászna megyei tűzoltók és rohammentősök 25 bevetésen, illetve egy felkészítési tevékenységen vettek részt a keddi napon. Tüzekhez és közúti balesetekhez riasztották őket és veszélybe került állatokat is mentettek.
Újra megszervezi a képesség-, tehetség- és motivációfelmérést a sepsiszentgyörgyi középiskolások körében a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, és idén már Kézdivásárhelyen is bevonják a diákokat a programba.
Öthónapos huzavona után napokon belül kihirdetheti az államfő a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, de az idő rövidsége miatt valószínűleg már nincs esély az idei kvóták teljesítésére. Háromszéken a prefektus szerint halaszthatatlan a beavatkozás.
Víztorony tetején rekedt macska miatt riasztották kedd reggel a kézdivásárhelyi tűzoltókat, akik sikeresen lehozták az állatot, majd átadták egy állatvédő egyesület képviselőinek.
Év végéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a lécfalvi integrált hulladékkezelő központban. Kovászna Megye Tanácsa azt követően folyamadott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát.
Kürtőskalácsillat, vásári forgatag, gyermekprogramok, néptánc töltötte be hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét. Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kürtőskalács – Édes Ízek Fesztiválját, amelynek fő versenyszámában tizenhét csapat mérte össze tudását.
Gombásztúra, kiállítás, ételkóstoló, szakmai előadások és gyermekfoglalkozások várják az érdeklődőket: szeptember 26-án és 27-én a VIII. Édes Ízek fesztivál keretében ismét megszervezik a hagyományos gombanapokat Sepsiszentgyörgyön.
Szeptember 25–27. között ismét a kürtőskalácsé lesz a főszerep Sepsiszentgyörgy központjában: pénteken kezdődik a VIII. Kürtőskalács – Édes ízek fesztiválja.
Évtizedeken át rejtőző üvegnegatívok őrzik a sepsiszentgyörgyi Gyulai-ház egykori napfényműtermének emlékét. A páratlan fotóanyag hadtörténeti vonatkozású részét Préda Barna néprajzkutató dolgozta fel.
Romániában nincs intézményesített iskolai szemészeti szűrés, de Sepsiszentgyörgyön már ötödik éve zajlik ingyenes és átfogó vizsgálatsorozat a Máltai Szeretetszolgálat szervezésében. Minden kisiskolásnak fontos lenne átesni rajta.
szóljon hozzá!