Hétszáz beteget vizsgálnak ki ingyenesen Sepsiszentgyörgyön

Rendkívül nagy a kereslet a Hetednapi Adventista Egyház által Sepsiszentgyörgyön szervezett egészségügyi vizsgálatokra, amelyeket október 4-5-én ingyenesen lehet igénybe venni. A két nap alatt 700 személyt tudnak fogadni, de a helyek többsége már betelt.

Bodor Tünde 2026. szeptember 30., 20:122026. szeptember 30., 20:12

„Szeretnénk ingyenes orvosi vizsgálatok lehetőségét biztosítani azoknak, akik nehezen jutnak egészségügyi ellátáshoz, vagy eddig bármilyen okból halogatták a szűréseket, vizsgálatokat” – mondta a Székelyhon megkeresésére Szász-Cserei Géza sepsiszentgyörgyi adventista lelkész. Hirdetés Hozzátette: egyházuk hívei számára nagyon egészséges életmódot írnak elő. Ennek következtében a kaliforniai Loma Linda, ahol a világ egyik legnagyobb adventista közössége él, a világ kevés „kék zónájának” egyike:

kiemelkedően magas a 100 év felettiek aránya, az átlagéletkor pedig 7–10 évvel haladja meg az amerikai átlagot.

Mint részletezte, ezt nagyon egyszerű dolgokra alapozzák: egészséges étkezésre, a káros szenvedélyektől való mentességre, a kellő mennyiségű víz fogyasztására, a rendszeres testmozgásra és az erős társas kötelékekre. A hét hetedik napján 24 órás pihenőt tartanak, amelyet a családnak, a hitnek, a közösségnek és a természetnek szentelnek, ami jelentősen csökkenti a stresszt. Az ottani életformát próbálják népszerűsíteni, és azt a szemléletet terjeszteni, hogy

az emberek ne várják meg, amíg a betegség megjelenik, hanem előzzék meg azt

– tudtuk meg Szász-Cserei Gézától. Önkéntesen dolgoznak a szakemberek A sepsiszentgyörgyi Gondoskodunk rólad című kampány alapjául szolgáló vizsgálatsorozat ötletgazdája egy kolozsvári orvos, akinek sikerült nagy csapatot maga köré gyűjtenie. Az ötletet aztán más városok is felkarolták: a 2020-as kezdet óta volt hasonló kampány Craiován, Bukarestben, Marosvásárhelyen, Brassóban, Nagyszebenben, Segesváron, sőt már az országhatáron túl is. Múlt héten épp Kisinyovban tartottak hasonló eseményt.

A kétnapos vizsgálatsorozatban önkéntes szakemberek működnek közre.

A kezdeményezők felhívására számos orvos és asszisztens jelentkezett: az október 4–5-i kampányban legalább 40 szakember vállal szerepet, nemcsak Sepsiszentgyörgyről, hanem Brassóból és Marosvásárhelyről is. A következő szakterületek és vizsgálatok lesznek elérhetők: belgyógyászat, kardiológia, tüdőgyógyászat, gasztroenterológia, bőrgyógyászat, endokrinológia, beleértve a pajzsmirigy-ultrahang vizsgálatot, reumatológia, szemészet, fül-orr-gégészet, gyermekgyógyászat és gyermekneurológia, gyermek- és érsebészet, nőgyógyászat, diabetológia, táplálkozástudomány és anyagcsere-betegségek, nefrológia, pszichiátria, pszichológia, háziorvosi ellátás, orvosi képalkotó diagnosztika, hasi ultrahangvizsgálat, valamint csontsűrűségmérés. Majdnem minden hely betelt Az önkormányzat és a megyei tanács partnerséget vállalt a kezdeményezésben, kedvezményes áron bocsátva az esemény helyszínéül szolgáló Sepsi Arénát a szervezők rendelkezésére.

Összesen mintegy 700 személy fogadására van lehetőség a két nap alatt, reggel 10-től délután 5 óráig.