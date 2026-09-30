Az esemény, amelyet úgy minősítenek, hogy „a világ minden szegletében ismertté teszi Székelyföld nevét”

Rekordszámú pályamű és több mint hetven ország alkotóinak részvételével nyílt meg a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé. Az idei Torzulás hívószó a valóság, az identitás és a társadalmi változások kérdéseit állítja középpontba.

Nagy Lilla 2026. szeptember 30., 20:052026. szeptember 30., 20:05 2026. szeptember 30., 20:172026. szeptember 30., 20:17

A Csíki Székely Múzeumban nyílt meg szerdán a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé, amely az idei évben a Torzulás témáját járja körül. A nemzetközi seregszemle új rekordot állított fel: 71 országból 1034 művész összesen 2195 alkotást küldött be, amelyek közül a szakmai zsűri 28 ország 126 alkotójának munkáit válogatta a kiállításra. A tárlat november 29-ig látogatható.

Túros Eszter művészettörténész Fotó: Borbély Fanni

A megnyitón elsőként a Túros Eszter művészettörténész köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a Csíki Székely Múzeum immár harmadik alkalommal ad otthont a biennálé válogatott anyagának, és reményét fejezte ki, hogy az együttműködés hosszú távon is folytatódik.

Sógor Enikő csíkszeredai alpolgármester Fotó: Borbély Fanni

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere a megnyitón arról beszélt, hogy a művészet mindig párbeszédben áll a valósággal,

a biennálé pedig egyszerre teremt kapcsolatot a világ különböző pontjairól érkező alkotók, a szervezők és a közönség között.

Szerinte az ilyen kiállítások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy közösségként és egyénként is közelebb kerüljünk önmagunkhoz és egymáshoz.

Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora Fotó: Borbély Fanni

Erős István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora és a biennálé egyik kezdeményezője a grafika nemzetközi helyzetéről és a rendezvény jelentőségéről beszélt. Kiemelte, hogy a 21. századra felbomlott a művészeti központok és perifériák korábbi rendszere, és egyre több térség kap lehetőséget arra, hogy saját kulturális értékeit mutassa be a világnak. Hirdetés Szerinte a Székelyföldi Grafikai Biennálé mára olyan nemzetközi eseménnyé vált, amely

a világ minden szegletében ismertté teszi Székelyföld nevét.

Hozzátette, az ilyen kezdeményezések hatása gyakran csak évtizedek múltán válik igazán láthatóvá, különösen a fiatal alkotók pályáján.

Ferencz S. Apor kurátor Fotó: Borbély Fanni

A kiállítást megnyitó Ferencz S. Apor kurátor szerint a torzulás fogalma egyszerre jelenthet fizikai, pszichológiai vagy társadalmi változást, és különösen aktuális a mai világban.

Fotó: Borbély Fanni

A torzítás szerinte nem pusztán formai eszköz, hanem „kommunikációs stratégia”, amely új nézőpontokat nyithat meg és kritikai reflexióra ösztönözhet. A kiállított munkák az emberi észlelés törékenységétől az identitás, az emlékezet, a társadalmi tapasztalatok és a történelmi narratívák kérdéséig számos témát érintenek. Ferencz S. Apor hangsúlyozta:

a torzulás nem feltétlenül távolít el a valóságtól, sok esetben éppen közelebb visz annak mélyebb megértéséhez.

Lénárt Tamás művészettörténész előadásában a torzulás művészettörténeti szerepét vázolta fel az őskortól napjainkig. Rámutatott, hogy a torzítás mindig az adott korszak világszemléletéhez és értékrendjéhez kapcsolódott: hol spirituális jelentést hordozott, hol erkölcsi vagy esztétikai tartalmat közvetített.

Lénárt Tamás művészettörténész Fotó: Borbély Fanni

A grafika műfaját különösen alkalmasnak nevezte a torzulás megjelenítésére, mivel technikai sajátosságai eleve közvetett viszonyt teremtenek a valósággal. Kiemelte, hogy a tárlaton a torzulás számos megközelítése jelenik meg: a személyes identitás kérdéseitől kezdve a környezeti és társadalmi problémákon át egészen az absztrakt vizuális rendszerekig.

Fotó: Borbély Fanni

A 9. Székelyföldi Grafikai Biennálé végsősoron egy olyan fórum, ahol

a művészek a torzulás fogalmán keresztül reflektálnak a jelenkor társadalmi, kulturális és politikai kihívásaira.

A rekordrészvétel pedig azt jelzi, hogy ezek a kérdések világszerte foglalkoztatják az alkotókat és a közönséget egyaránt.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni