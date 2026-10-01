A Somostetőn tavasszal többször is okoztak gondot a nagyvadak / Archív
Fotó: Haáz Vince
Egy kerékpározó gyermekcsoport segítségére kellett sietniük a csendőröknek szerda este Marosvásárhelyen, miután medvével találkoztak a Somostető erdős részén.
A gyerekek lélekjelenlétüket megőrizve hívták a 112-es segélyhívó számot. A helyszínre érkezett csendőrök megnyugtatták és biztonságba helyezték őket, majd segítettek kihozni kerékpárjaikat az erdőből – írja közleményében a Maros megyei csendőrség.
Csendőrségi források szerint
és igyekeztek minél pontosabban meghatározni a helyszínt, hogy a segítség gyorsan eljusson hozzájuk – számol be az Agerpres. A gyermekek hozzátartozói nyilvánosan köszönetet mondtak a mentésben részt vevő csendőröknek.
Nem ez az első eset, hogy a Somostetőn medvét láttak: idén tavasszal több alkalommal is rendszeresen visszatértek a nagyvadak a népszerű szabadidőpark területére.
Medvék járnak a marosvásárhelyi Somostető területén, a vadak különösen éjszaka merészkednek elő. Az esetről a Marosvásárhelyi Állatkert osztott meg vieófelvételt.
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