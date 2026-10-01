Júniustól 117 megbetegedést okozott a nyugat-nílusi vírus Romániában; hét fertőzött életét vesztette

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Idén június 3-tól szeptember 30-ig 117 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 105 igazolt és 12 valószínűsíthető esetet jegyeztek – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Ugyanebben az időszakban a vírussal megfertőződött hét idős ember meghalt; mindannyian társbetegségekben is szenvedtek – számol be az Agerpres.
A megbetegedéseket Argeș (2 eset), Bihar (1), Brăila (5), Botoșani (1), Buzău (1), Călărași (7), Kolozs (2), Konstanca (2), Dâmbovița (1), Dolj (1), Galac (3), Giurgiu (11), Hargita (1), Ialomița (7), Iași (2), Ilfov (12), Maros (1), Prahova (3), Olt (2), Suceava (2), Szatmár (1), Teleorman (4), Vaslui (1), Vrancea (1) megyében, valamint Bukarestben (42) regisztrálták.
A közegészségügyi intézet szakemberei azt javasolják a lakosságnak, hogy a szúnyogcsípések elkerülése érdekében viseljenek hosszú ujjú felsőt és hosszú szárú nadrágot, használjanak szúnyogriasztó szereket, szereljenek szúnyoghálót az ablakokra, ne tartsanak lakhelyük közelében állott vizet, és gyakran távolítsák el a háztartási hulladékot lakásuk környékéről.
Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.
Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.
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Csütörtökön éjjel 1 órakor szűrtek ki a forgalomból egy kányádi sofőrt a székelyudvarhelyi rendőrök, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.
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Idén január 1-jén 3,903 millió 65 éves vagy annál idősebb ember élt Romániában, azaz az ország 19,041 milliós lakónépességének 20,5 százaléka tartozott ebbe a korosztályba – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön.
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