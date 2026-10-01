Diplomáciai válaszcsapás Moszkvából: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

A magyar diplomáciai missziók működése továbbra is folyamatosan biztosított Oroszországban, Magyarország diplomáciai jelenléte pedig fennmarad – közölte a Külügyminisztérium csütörtökön, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.

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A tárca Facebook-bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel.

ugyanakkor fenntartja a korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését – számol be az MTI. Moszkva azután jelentette be az intézkedést, hogy Magyarország nemrég tíz orosz diplomatát utasított ki az országból.

korábban írtuk Magyarország kiutasított tíz orosz diplomatát, Moszkva kemény választ ígér A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról – jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook-oldalán.

Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol közölték vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett magyar diplomatáknak