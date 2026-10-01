Diplomáciai válaszcsapás Moszkvából: magyar diplomatákat utasítanak ki Oroszországból

Az érintett magyar diplomatáknak két héten belül el kell hagyniuk Oroszországot.
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A magyar diplomáciai missziók működése továbbra is folyamatosan biztosított Oroszországban, Magyarország diplomáciai jelenléte pedig fennmarad – közölte a Külügyminisztérium csütörtökön, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.
A tárca Facebook-bejegyzésében azt írta, a magyar kormány tudomásul veszi az orosz fél döntését, amelyet a korábbi magyar intézkedésre adott válaszlépésként értékel.
A Külügyminisztérium hangsúlyozta:
ugyanakkor fenntartja a korábban meghozott, nemzetbiztonsági megfontolásokon alapuló döntését – számol be az MTI. Moszkva azután jelentette be az intézkedést, hogy Magyarország nemrég tíz orosz diplomatát utasított ki az országból.
A kormány kiutasított tíz orosz diplomatát Magyarországról – jelentette be a külügyminiszter kedden délelőtt a Facebook-oldalán.
Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint a moszkvai magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol közölték vele, hogy a moszkvai nagykövetségen, valamint a szentpétervári és kazanyi főkonzulátuson dolgozó érintett magyar diplomatáknak
Az orosz közleményből nem derült ki, pontosan hány magyar diplomatát érint a kiutasítás.
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