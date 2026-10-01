Románia benyújtotta az utolsó PNRR-kérelmet: több mint 4,3 milliárd eurót kér Brüsszeltől

Elküldte az Európai Bizottságnak a PNRR utolsó kifizetési kérelmét Románia. A 6,04 milliárd eurós csomagból a korábbi előfinanszírozás levonása után 4,348 milliárd euró tényleges kifizetését igényli az ország – közölte Dragoș Pîslaru ügyvivő miniszter.

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Az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő miniszter Facebook-bejegyzése szerint a kérelem összértéke 6,04 milliárd euró, amelyből az előfinanszírozás levonása után Románia 4,348 milliárd euró kifizetését igényli. Ebből

– számol be az Agerpres. A kifizetési kérelem 104 mérföldkövet és célkitűzést foglal magába. Ezek a közlekedés, az energetika, az egészségügy, az oktatás, a közszolgáltatások digitalizálása, a víz- és hulladékgazdálkodás, valamint a lakóépületek energiahatékonyságának területén végrehajtott reformokhoz és beruházásokhoz kapcsolódnak.

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Pîslaru azt is közölte, hogy ezzel lezárult a PNRR-hez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtása. Az Európai Bizottság most értékeli az utolsó reform- és beruházási csomagot,