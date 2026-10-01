Erdélyi sóbánya turisztikai fejlesztésébe fektetnek eurómilliókat

A tordai sóbánya turisztikai bővítése, fejlesztése a cél. Archív
Fotó: Barabás Ákos
Mintegy 14 millió euróval finanszírozza a tordai sóbánya turisztikai irányú bővítését és fejlesztését a Transilvania Bank, a projekt teljes beruházási értékét pedig mintegy 25 millió euróra becsülik a bank közleménye szerint.
A projekt célja a tordai sóbánya turisztikai útvonalának bővítése a József-bánya kialakításával és a kezelési központ korszerűsítésével. A József-bányát, amely jelenleg csak távolról tekinthető meg, a tervek szerint
– írja az Agerpres hírügynökség a bank közleményére hivatkozva.
„Az egyik olyan hely, amely minden alkalommal képes meglepni. Valahányszor meglátogattam, mindig erős benyomást tett rám az a lenyűgöző szépség, amit több mint száz méterrel a föld alatt találhatunk. Örömmel támogatunk egy olyan beruházást, amely még inkább kiemeli a tordai sóbánya értékeit, és amely minden bizonnyal a jövőben is sok embernek fog örömet szerezni” – idézi a hírügynökség Tiberiu Moisát, a Transilvania Bank vállalati és kkv-üzletágának vezérigazgató-helyettesét.
A bank szerint a beruházás várhatóan hozzájárul a térség turisztikai tevékenységének növekedéséhez és a helyi gazdaság fejlődéséhez. A Transilvania Bank finanszírozását a Fejlesztési és Beruházási Bank garantálja, a projekt közvetítését pedig a TUD Investment Consulting biztosítja.
mely idő alatt a tordai sóbánya nyitva marad a nagyközönség előtt – áll még a közleményben.
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