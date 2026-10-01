Székelyföld ősszel – mutasd meg, te hogyan látod!

Fotó: Székelyhon
Ködbe burkolódzó hegyek, színes falevelek, őszi fények és a táj semmihez sem hasonlítható hangulata – Székelyföld ősszel is számtalan csodát tartogat. Most pedig itt az alkalom, hogy megmutasd, te melyik arcát szereted leginkább ennek a különleges évszaknak.
A Székelyhon új fotópályázatára, a Székelyföld ősszel című játékra olyan fényképeket várunk, amelyek megörökítik a székelyföldi ősz szépségét. Lehet egy lenyűgöző tájkép, egy hangulatos erdei pillanat, egy ködös reggel, egy színes falusi utca vagy éppen egy olyan apró részlet, amely számodra az őszt jelenti.
A játék október 1. és 15. között zajlik. A nevezési időszak október 1–7. között tart, ez idő alatt a résztvevők a foto.szekelyhon.ro oldalra tölthetik fel őszi fotójukat. A kép feltöltésekor azt is meg kell jelölni, hogy hol készült a fotó.
Október 8-án aztán elkezdődik a szavazás: október 8–14. között lehet voksolni a beküldött fényképekre. Érdemes tehát nemcsak a fényképezőgépet vagy a telefont elővenni, hanem a családot, barátokat, ismerősöket is mozgósítani.
A játék végén az öt legtöbb szavazatot begyűjtő fotó feltöltője értékes nyereményben részesül. Az eredményhirdetést október 15-én tartjuk.
A játék résztvevői között összesen öt nyereményt osztunk ki.
A Natúr + felajánlásából három darab, egyenként 100 lejes Natúr + vásárlási utalványt biztosítunk.
Emellett két darab, egyenként 100 lejes vásárlási utalvány is gazdára talál a Szablak, varrlak, alkotlak méteráru-rövidáru üzletben, Papp Magda egyéni vállalkozó jóvoltából.
Ha van már egy kedvenc őszi fotód Székelyföldről, keresd elő! Ha pedig még nincs, akkor irány a természet, mert az ősz idén is gondoskodik arról, hogy legyen mit megörökíteni.
Mutasd meg, milyen Székelyföld ősszel a te szemeddel. Töltsd fel a fotódat, gyűjtsd a szavazatokat, és nyerd meg az öt értékes nyeremény egyikét.
A Natúr + kínálatában természetes alapanyagokból, hagyományos eljárásokkal készülő termékek kapnak helyet. Gyümölcseceteik 100%-ban természetes fermentációval, pasztőrözés nélkül készülnek, így megőrzik az élő kultúrákat és a gyümölcsök intenzív, autentikus aromáit. A választékban többek között alma-, málna-, csipkebogyó-, fekete ribizli- és birsalmaecet is megtalálható, amelyek salátákhoz, főzéshez vagy akár frissítő italokhoz is kiválóan használhatók. A kínálatot különféle ecetes termékek is színesítik, ősztől pedig a választék adalékmentes gyümölcslevekkel is bővül majd. A Natúr + kínálatában ugyanakkor a RAWMYGOD prémium gyümölcs- és magvas szeletei is megtalálhatók. Ezek gondosan válogatott aszalt gyümölcsökből, diófélékből és magvakból készülnek, olyan eljárásokkal, amelyek megőrzik az alapanyagok természetes ízét és értékes tulajdonságait. Hozzáadott cukor, tartósítószer és felesleges összetevők nélkül készülnek, gluténmentesek, vegán étrendbe is beilleszthetők, és természetes energiaforrást kínálnak a nap bármely szakában.
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Ha varráshoz, kézimunkához, kötéshez vagy hímzéshez keresel kellékeket, anyagokat és kiegészítőket, a Szablak, varrlak, alkotlak méteráru-rövidáru üzletben rengeteg mindenből válogathatsz. Közel húsz éve igyekszünk nemcsak a jól ismert alapdarabokat, hanem különlegesebb, nehezebben beszerezhető anyagokat és kellékeket is megtalálni és elhozni nektek. Nem véletlenül halljuk gyakran vásárlóinktól: „Ezt már mindenhol kerestem, de itt végre megtaláltam.” Méteráru, rövidáru, lakástextilek és számtalan apró kellék várja azokat, akik szeretnek saját kezűleg alkotni. Üzletünk egyben bemutatóterem is: a Papp Magda varróműhelyében készült rusztikus ruhákat, munkaruhákat, táncos szoknyákat és más egyedi darabokat is megtekinthetitek. Akár egy jól bevált alapanyagot, akár valami igazán különlegeset keresel, várunk Székelyudvarhelyen, a Kisköved utca 22. szám alatt. Ha máshol nem találtad, lehet, hogy nálunk vár rád.
Szablak, varrlak, alkotlak méteráru-rövidáru – Apró kincsek nagy ötletekhez.
A játék szabályzata itt érhető el.
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