Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Székelyföld ősszel – mutasd meg, te hogyan látod!

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ködbe burkolódzó hegyek, színes falevelek, őszi fények és a táj semmihez sem hasonlítható hangulata – Székelyföld ősszel is számtalan csodát tartogat. Most pedig itt az alkalom, hogy megmutasd, te melyik arcát szereted leginkább ennek a különleges évszaknak.

Székelyhon

2026. október 01., 09:002026. október 01., 09:00

A Székelyhon új fotópályázatára, a Székelyföld ősszel című játékra olyan fényképeket várunk, amelyek megörökítik a székelyföldi ősz szépségét. Lehet egy lenyűgöző tájkép, egy hangulatos erdei pillanat, egy ködös reggel, egy színes falusi utca vagy éppen egy olyan apró részlet, amely számodra az őszt jelenti.

Kapd el a legszebb őszi pillanatot!

A játék október 1. és 15. között zajlik. A nevezési időszak október 1–7. között tart, ez idő alatt a résztvevők a foto.szekelyhon.ro oldalra tölthetik fel őszi fotójukat. A kép feltöltésekor azt is meg kell jelölni, hogy hol készült a fotó.

Október 8-án aztán elkezdődik a szavazás: október 8–14. között lehet voksolni a beküldött fényképekre. Érdemes tehát nemcsak a fényképezőgépet vagy a telefont elővenni, hanem a családot, barátokat, ismerősöket is mozgósítani.

A játék végén az öt legtöbb szavazatot begyűjtő fotó feltöltője értékes nyereményben részesül. Az eredményhirdetést október 15-én tartjuk.

Öt nyertes, öt értékes nyeremény

A játék résztvevői között összesen öt nyereményt osztunk ki.

  • A Natúr + felajánlásából három darab, egyenként 100 lejes Natúr + vásárlási utalványt biztosítunk.

  • Emellett két darab, egyenként 100 lejes vásárlási utalvány is gazdára talál a Szablak, varrlak, alkotlak méteráru-rövidáru üzletben, Papp Magda egyéni vállalkozó jóvoltából.

Ha van már egy kedvenc őszi fotód Székelyföldről, keresd elő! Ha pedig még nincs, akkor irány a természet, mert az ősz idén is gondoskodik arról, hogy legyen mit megörökíteni.

Mutasd meg, milyen Székelyföld ősszel a te szemeddel. Töltsd fel a fotódat, gyűjtsd a szavazatokat, és nyerd meg az öt értékes nyeremény egyikét.

A játék támogatói

A Natúr + kínálatában természetes alapanyagokból, hagyományos eljárásokkal készülő termékek kapnak helyet. Gyümölcseceteik 100%-ban természetes fermentációval, pasztőrözés nélkül készülnek, így megőrzik az élő kultúrákat és a gyümölcsök intenzív, autentikus aromáit. A választékban többek között alma-, málna-, csipkebogyó-, fekete ribizli- és birsalmaecet is megtalálható, amelyek salátákhoz, főzéshez vagy akár frissítő italokhoz is kiválóan használhatók. A kínálatot különféle ecetes termékek is színesítik, ősztől pedig a választék adalékmentes gyümölcslevekkel is bővül majd. A Natúr + kínálatában ugyanakkor a RAWMYGOD prémium gyümölcs- és magvas szeletei is megtalálhatók. Ezek gondosan válogatott aszalt gyümölcsökből, diófélékből és magvakból készülnek, olyan eljárásokkal, amelyek megőrzik az alapanyagok természetes ízét és értékes tulajdonságait. Hozzáadott cukor, tartósítószer és felesleges összetevők nélkül készülnek, gluténmentesek, vegán étrendbe is beilleszthetők, és természetes energiaforrást kínálnak a nap bármely szakában.
A teljes kínálat megtalálható az almale.ro oldalon, ahol a termékek házhoz is rendelhetők.
Natúr + – Egészségedre!

***

Ha varráshoz, kézimunkához, kötéshez vagy hímzéshez keresel kellékeket, anyagokat és kiegészítőket, a Szablak, varrlak, alkotlak méteráru-rövidáru üzletben rengeteg mindenből válogathatsz. Közel húsz éve igyekszünk nemcsak a jól ismert alapdarabokat, hanem különlegesebb, nehezebben beszerezhető anyagokat és kellékeket is megtalálni és elhozni nektek. Nem véletlenül halljuk gyakran vásárlóinktól: „Ezt már mindenhol kerestem, de itt végre megtaláltam.” Méteráru, rövidáru, lakástextilek és számtalan apró kellék várja azokat, akik szeretnek saját kezűleg alkotni. Üzletünk egyben bemutatóterem is: a Papp Magda varróműhelyében készült rusztikus ruhákat, munkaruhákat, táncos szoknyákat és más egyedi darabokat is megtekinthetitek. Akár egy jól bevált alapanyagot, akár valami igazán különlegeset keresel, várunk Székelyudvarhelyen, a Kisköved utca 22. szám alatt. Ha máshol nem találtad, lehet, hogy nálunk vár rád.
Szablak, varrlak, alkotlak méteráru-rövidáru – Apró kincsek nagy ötletekhez.

A játék szabályzata itt érhető el.

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Székelyhon Játék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Székelyhon

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Székely Sport

Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Krónika

Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Székely Sport

Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Nőileg

Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 01., csütörtök

Románia benyújtotta az utolsó PNRR-kérelmet: több mint 4,3 milliárd eurót kér Brüsszeltől

Elküldte az Európai Bizottságnak a PNRR utolsó kifizetési kérelmét Románia. A 6,04 milliárd eurós csomagból a korábbi előfinanszírozás levonása után 4,348 milliárd euró tényleges kifizetését igényli az ország – közölte Dragoș Pîslaru ügyvivő miniszter.

Románia benyújtotta az utolsó PNRR-kérelmet: több mint 4,3 milliárd eurót kér Brüsszeltől
Románia benyújtotta az utolsó PNRR-kérelmet: több mint 4,3 milliárd eurót kér Brüsszeltől
2026. október 01., csütörtök

Románia benyújtotta az utolsó PNRR-kérelmet: több mint 4,3 milliárd eurót kér Brüsszeltől
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Új útdíjrendszer indult Romániában: erre már érdemes figyelniük a teherautósoknak

Élesben elindult október 1-jén a TollRo, Románia új elektronikus útdíjfizetési rendszere. A 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművek útdíját már a megtett távolság, a jármű tömege, EURO kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják.

Új útdíjrendszer indult Romániában: erre már érdemes figyelniük a teherautósoknak
Új útdíjrendszer indult Romániában: erre már érdemes figyelniük a teherautósoknak
2026. október 01., csütörtök

Új útdíjrendszer indult Romániában: erre már érdemes figyelniük a teherautósoknak
2026. október 01., csütörtök

Ilie Bolojan ismét „színre lépett”: szerinte indexálni kellene a nyugdíjakat és a béreket

Bármilyen összetételű kormány alakul is, indexálnia kellene majd a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, mert az idei és a tavalyi infláció csökkentette a lakosság vásárlóerejét.

Ilie Bolojan ismét „színre lépett”: szerinte indexálni kellene a nyugdíjakat és a béreket
Ilie Bolojan ismét „színre lépett”: szerinte indexálni kellene a nyugdíjakat és a béreket
2026. október 01., csütörtök

Ilie Bolojan ismét „színre lépett”: szerinte indexálni kellene a nyugdíjakat és a béreket
2026. október 01., csütörtök

Erdélyi sóbánya turisztikai fejlesztésébe fektetnek eurómilliókat

Mintegy 14 millió euróval finanszírozza a tordai sóbánya turisztikai irányú bővítését és fejlesztését a Transilvania Bank, a projekt teljes beruházási értékét pedig mintegy 25 millió euróra becsülik a bank közleménye szerint.

Erdélyi sóbánya turisztikai fejlesztésébe fektetnek eurómilliókat
Erdélyi sóbánya turisztikai fejlesztésébe fektetnek eurómilliókat
2026. október 01., csütörtök

Erdélyi sóbánya turisztikai fejlesztésébe fektetnek eurómilliókat
Hirdetés
2026. október 01., csütörtök

Nicușor Dan szerint az AUR részvétele a kormányban ártana Románia külkapcsolatainak

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányzati szerepvállalása ártana Románia kapcsolatainak mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval – jelentette ki Nicușor Dan államfő szerda este, csehországi hivatalos látogatása végén.

Nicușor Dan szerint az AUR részvétele a kormányban ártana Románia külkapcsolatainak
Nicușor Dan szerint az AUR részvétele a kormányban ártana Románia külkapcsolatainak
2026. október 01., csütörtök

Nicușor Dan szerint az AUR részvétele a kormányban ártana Románia külkapcsolatainak
2026. október 01., csütörtök

Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricumra

Fiatal zenészek, táncművészek pályázatait várja a Talentum Hungaricum új évada. A program ösztöndíjjal, személyes mentorálással és intenzív szakmai programokkal támogatja résztvevőket.

Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricumra
Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricumra
2026. október 01., csütörtök

Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricumra
2026. október 01., csütörtök

Megélni vagy túlélni – mire elég a nyugdíj 2026-ban?

Romániában az átlagnyugdíj 2942 lej. Hargita megyében 2609, Kovászna megyében 2664, Marosban 2676 lej. Van, aki 1663 lejből él, és csak a gyermekei segítségével tudja megvenni a gyógyszereit. Közben 882 ezer idős ember mindössze 1281 lejes nyugdíjból él.

Megélni vagy túlélni – mire elég a nyugdíj 2026-ban?
Megélni vagy túlélni – mire elég a nyugdíj 2026-ban?
2026. október 01., csütörtök

Megélni vagy túlélni – mire elég a nyugdíj 2026-ban?
Hirdetés
2026. szeptember 30., szerda

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét

Elesett kerékpárjával egy tizenegy éves gyermek szerdán Maros megye határához közel, a Fehér megyei Herián. A helyszínre riasztott mentősök megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét.

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
2026. szeptember 30., szerda

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
2026. szeptember 30., szerda

A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét

Nicușor Dan államfő bejelentette, hogy hétfőn újabb egyeztetés tart a parlamenti pártokkal a Cotroceni-palotában az új miniszterelnök-jelölt kijelöléséről.

A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét
A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét
2026. szeptember 30., szerda

A napot, sőt még a napszakot is megmondta az államfő, mikor nevezi meg új miniszterelnök-jelöltjét
2026. szeptember 30., szerda

Alig bukott el a Mureșan-kabinet, a PSD máris bejelentkezett a kormányzásra

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat.

Alig bukott el a Mureșan-kabinet, a PSD máris bejelentkezett a kormányzásra
Alig bukott el a Mureșan-kabinet, a PSD máris bejelentkezett a kormányzásra
2026. szeptember 30., szerda

Alig bukott el a Mureșan-kabinet, a PSD máris bejelentkezett a kormányzásra
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!