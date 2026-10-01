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Lassan célegyenesbe érnek az évek óta zajló útfelújítások Székelyudvarhelyen

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Évek óta zajlanak a nagy mobilitási tervhez kapcsolódó útfelújítások Székelyudvarhelyen, mostanra az utolsó pályázati szakaszok is a célegyenesbe értek, miközben karbantartási munkálatok is zajlanak a városban.

Székelyhon

2026. október 01., 09:592026. október 01., 09:59

Noha többször is jelentősen megnehezítette a közlekedést, olykor kígyózó sorok alakultak ki a városban és az odavezető utakon, nemsokára a végéhez ér a nagy mobilitási terv, és rendezett utakon közlekedhetnek a sofőrök Székelyudvarhely nagy részén.

A munkálatok azonban jelenleg még javában zajlanak, ugyanakkor elkezdődött az útkarbantartás is a téli időszak beköszönte előtt, így lezárásokkal még bőven lehet találkozni a városban, de már nem sokáig.

Lezárták a parkolókat a munkálatok idejére • Fotó: Olti Angyalka Galéria

Lezárták a parkolókat a munkálatok idejére

Fotó: Olti Angyalka

Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc utcában a járdák felújítása zajlik,

a munkavégzés idejére pedig lezárták a járda melletti parkolóhelyeket.

A munkálatra nagy szükség volt, hiszen a járdák több szakaszon is erősen töredezettek voltak, ráadásul a kerékpárút is ezeken a felületeken halad, így a közlekedés több helyen nehézkessé vált.

A járdák több szakaszon is erősen töredezettek voltak, nagy szükség volt a felújításukra • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A járdák több szakaszon is erősen töredezettek voltak, nagy szükség volt a felújításukra

Fotó: Olti Angyalka

A rossz állapotú részek feltörését már elvégezték, hamarosan pedig az aszfaltozás is elkezdődik. A parkolóhelyek lezárására azért van szükség, hogy a munkagépek megfelelően hozzáférjenek a munkaterülethez, illetve hogy

a parkoló autók ne sérüljenek meg a munkálatok során

– tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtóreferensétől. Mint rámutatott, a munkálatok körülbelül egy hónapot vesznek igénybe, ezalatt az említett utca mindkét oldalán újra aszfaltozzák a járdákat a műszaki osztály illetékesei.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Több ponton is dolgoznak, minden elkészül határidőre

A karbantartással párhuzamosan folyamatban van a Bethlen Gábor utcában, valamint a Vár körüli utcákban is a felújítás. Ezek a munkálatok a nagy mobilitási terv részeként valósulnak meg, amelynek finanszírozási szakasza idén télen lezárul, ezért a kivitelezéssel a határidőig el kell készülni.

A Bethlen Gábor utca felújítása javában zajlik • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A Bethlen Gábor utca felújítása javában zajlik

Fotó: Olti Angyalka

Zörgő Noémi szerint

a munkálatok ütemezése alapján tartható a határidő.

A Bethlen Gábor utcában már elkészültek a fővezetékek, a következő időszakban pedig a vízvezetékek bekötését végzik el.

A központi vízvezetékek már a helyükön vannak, most a háztartások rácsatlakoztatásán dolgoznak • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A központi vízvezetékek már a helyükön vannak, most a háztartások rácsatlakoztatásán dolgoznak

Fotó: Olti Angyalka

A városháza tájékoztatása szerint ez várhatóan két héten belül befejeződik, ezt követően pedig az alapozási munkálatok következnek. Ettől a szakasztól már látványosabb változásokra lehet számítani az utcában.

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A Bethlen Gábor utcával párhuzamos Eötvös József utcát időközben újra megnyitották a forgalom előtt. Ennek köszönhetően a környéken jelenleg nem tapasztalható jelentősebb forgalmi torlódás. Az Eötvös József utcába becsatlakozó Tompa László utca már korábban elkészült, és hamarosan az ezeket a belvárossal összekötő Vár utca felújítása is befejeződik.

A Tompa László utcát is a közelmúltban adták át a forgalomnak • Fotó: Olti Angyalka Galéria

A Tompa László utcát is a közelmúltban adták át a forgalomnak

Fotó: Olti Angyalka

Így a központi városrész egyik legfontosabb közlekedési útvonala hamarosan teljes hosszában megújult állapotban állhat ismét a forgalom rendelkezésére.

A székelyudvarhelyi nagy mobilitási projekt (vagy mobilitási terv) a város egyik legnagyobb szabású infrastruktúra-fejlesztési és közlekedésmodernizációs programja, amelynek összköltségvetése meghaladja a 70 millió lejt. A beruházások célja a városi közlekedés alapvető átszervezése, zöldítése és az élhetőbb városi környezet megteremtése. A program keretében a város számos kulcsfontosságú utcáját (többek között a Bethlenfalvi utat, a Tompa László, Céhek, Tábor és Villanytelep utcákat) teljesen újjáépítik.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
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