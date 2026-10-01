Fotó: Olti Angyalka
Évek óta zajlanak a nagy mobilitási tervhez kapcsolódó útfelújítások Székelyudvarhelyen, mostanra az utolsó pályázati szakaszok is a célegyenesbe értek, miközben karbantartási munkálatok is zajlanak a városban.
Noha többször is jelentősen megnehezítette a közlekedést, olykor kígyózó sorok alakultak ki a városban és az odavezető utakon, nemsokára a végéhez ér a nagy mobilitási terv, és rendezett utakon közlekedhetnek a sofőrök Székelyudvarhely nagy részén.
A munkálatok azonban jelenleg még javában zajlanak, ugyanakkor elkezdődött az útkarbantartás is a téli időszak beköszönte előtt, így lezárásokkal még bőven lehet találkozni a városban, de már nem sokáig.
Lezárták a parkolókat a munkálatok idejére
Fotó: Olti Angyalka
Jelenleg a II. Rákóczi Ferenc utcában a járdák felújítása zajlik,
A munkálatra nagy szükség volt, hiszen a járdák több szakaszon is erősen töredezettek voltak, ráadásul a kerékpárút is ezeken a felületeken halad, így a közlekedés több helyen nehézkessé vált.
A járdák több szakaszon is erősen töredezettek voltak, nagy szükség volt a felújításukra
Fotó: Olti Angyalka
A rossz állapotú részek feltörését már elvégezték, hamarosan pedig az aszfaltozás is elkezdődik. A parkolóhelyek lezárására azért van szükség, hogy a munkagépek megfelelően hozzáférjenek a munkaterülethez, illetve hogy
– tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi városháza sajtóreferensétől. Mint rámutatott, a munkálatok körülbelül egy hónapot vesznek igénybe, ezalatt az említett utca mindkét oldalán újra aszfaltozzák a járdákat a műszaki osztály illetékesei.
Fotó: Olti Angyalka
A karbantartással párhuzamosan folyamatban van a Bethlen Gábor utcában, valamint a Vár körüli utcákban is a felújítás. Ezek a munkálatok a nagy mobilitási terv részeként valósulnak meg, amelynek finanszírozási szakasza idén télen lezárul, ezért a kivitelezéssel a határidőig el kell készülni.
A Bethlen Gábor utca felújítása javában zajlik
Fotó: Olti Angyalka
Zörgő Noémi szerint
A Bethlen Gábor utcában már elkészültek a fővezetékek, a következő időszakban pedig a vízvezetékek bekötését végzik el.
A központi vízvezetékek már a helyükön vannak, most a háztartások rácsatlakoztatásán dolgoznak
Fotó: Olti Angyalka
A városháza tájékoztatása szerint ez várhatóan két héten belül befejeződik, ezt követően pedig az alapozási munkálatok következnek. Ettől a szakasztól már látványosabb változásokra lehet számítani az utcában.
A Bethlen Gábor utcával párhuzamos Eötvös József utcát időközben újra megnyitották a forgalom előtt. Ennek köszönhetően a környéken jelenleg nem tapasztalható jelentősebb forgalmi torlódás. Az Eötvös József utcába becsatlakozó Tompa László utca már korábban elkészült, és hamarosan az ezeket a belvárossal összekötő Vár utca felújítása is befejeződik.
A Tompa László utcát is a közelmúltban adták át a forgalomnak
Fotó: Olti Angyalka
Így a központi városrész egyik legfontosabb közlekedési útvonala hamarosan teljes hosszában megújult állapotban állhat ismét a forgalom rendelkezésére.
A székelyudvarhelyi nagy mobilitási projekt (vagy mobilitási terv) a város egyik legnagyobb szabású infrastruktúra-fejlesztési és közlekedésmodernizációs programja, amelynek összköltségvetése meghaladja a 70 millió lejt. A beruházások célja a városi közlekedés alapvető átszervezése, zöldítése és az élhetőbb városi környezet megteremtése. A program keretében a város számos kulcsfontosságú utcáját (többek között a Bethlenfalvi utat, a Tompa László, Céhek, Tábor és Villanytelep utcákat) teljesen újjáépítik.
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