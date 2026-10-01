Új útdíjrendszer indult Romániában: erre már érdemes figyelniük a teherautósoknak

Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Élesben elindult október 1-jén a TollRo, Románia új elektronikus útdíjfizetési rendszere. A 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművek útdíját már a megtett távolság, a jármű tömege, EURO kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják.
Október 1-jétől élesben működik a TollRo platform, ettől az időponttól az úthasználati matricát (rovinietă), az útvonaljegyet (tichet de rută) és a TollRo útdíjat
– közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) alapján az Agerpres. A rendszert a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő,
számára vezették be. Az útdíj előre megvásárolt útvonaljeggyel is rendezhető, de lehetőség van arra is, hogy
Utóbbi esetben a TollRo mobilalkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, a fizetendő összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le.
A szolgáltatások a www.etoll.ro portálon, illetve az iOS- és Android-készülékekre letölthető TollRo alkalmazáson keresztül érhetők el. Fontos ugyanakkor, hogy
A szeptember 30-ig megvásárolt úthasználati matricák az eredetileg megjelölt időpontig érvényesek, így ezeket nem kell újra megvásárolni. A rovinieta továbbra is beszerezhető a hivatalos értékesítési pontokon, a CNAIR egységeinél, a határátkelőknél, illetve SMS-ben.
A CNAIR tájékoztatása szerint az uniós rendszerekkel kompatibilis elektronikus útdíjszedési szolgáltatókon, vagyis a SETRE-rendszeren keresztüli fizetés lehetősége 2027. január 15-től válik elérhetővé.
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