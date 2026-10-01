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Új útdíjrendszer indult Romániában: erre már érdemes figyelniük a teherautósoknak

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Élesben elindult október 1-jén a TollRo, Románia új elektronikus útdíjfizetési rendszere. A 3,5 tonnánál nehezebb teherjárművek útdíját már a megtett távolság, a jármű tömege, EURO kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják.

Székelyhon

2026. október 01., 10:532026. október 01., 10:53

Október 1-jétől élesben működik a TollRo platform, ettől az időponttól az úthasználati matricát (rovinietă), az útvonaljegyet (tichet de rută) és a TollRo útdíjat

kizárólag az új útdíjfizetési rendszeren keresztül lehet megvásárolni

– közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) alapján az Agerpres. A rendszert a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő,

3,5 tonnánál nagyobb össztömegű áruszállító, valamint az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek

számára vezették be. Az útdíj előre megvásárolt útvonaljeggyel is rendezhető, de lehetőség van arra is, hogy

a ténylegesen megtett út alapján fizessenek.

Utóbbi esetben a TollRo mobilalkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, a fizetendő összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le.

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A szolgáltatások a www.etoll.ro portálon, illetve az iOS- és Android-készülékekre letölthető TollRo alkalmazáson keresztül érhetők el. Fontos ugyanakkor, hogy

a rovinieta rendszere nem szűnik meg.

A szeptember 30-ig megvásárolt úthasználati matricák az eredetileg megjelölt időpontig érvényesek, így ezeket nem kell újra megvásárolni. A rovinieta továbbra is beszerezhető a hivatalos értékesítési pontokon, a CNAIR egységeinél, a határátkelőknél, illetve SMS-ben.

A CNAIR tájékoztatása szerint az uniós rendszerekkel kompatibilis elektronikus útdíjszedési szolgáltatókon, vagyis a SETRE-rendszeren keresztüli fizetés lehetősége 2027. január 15-től válik elérhetővé.

Belföld
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