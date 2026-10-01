A Héjjasfalvához tartozó Erkeden egy 53 éves sofőr forgalomba be nem jegyzett gépkocsival vontatott szerda este egy szintén be nem jegyzett szekeret, ebbe szaladt bele egy másik 37 éves autós.

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A közúton történt baleset után a szabálytalanságokat halmozó sofőr elhagyta a helyszínt, és beállt a háza udvarára.

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A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés, forgalomba be nem íratott jármű vezetése, jogosítvány nélküli vezetés és a baleset helyszínének elhagyása miatt indított ellene eljárást.

A vizsgálatok szerint ő és a másik érintett sofőr sem fogyasztott alkoholt a balesetet megelőzően.