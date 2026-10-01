Megélni vagy túlélni – mire elég a nyugdíj 2026-ban?

Romániában az átlagnyugdíj 2942 lej. Hargita megyében 2609, Kovászna megyében 2664, Marosban 2676 lej. Van, aki 1663 lejből él, és csak a gyermekei segítségével tudja megvenni a gyógyszereit. Közben 882 ezer idős ember mindössze 1281 lejes nyugdíjból él.

Simon Virág 2026. október 01., 07:482026. október 01., 07:48

Október elsején ünnepeljük az Idősek Világnapját, amikor köszöntjük azokat, akik példát mutattak, értünk dolgoztak, azokat, akiknek ereje ma már egyre kevesebb, de még sok mindent tanulhatunk tőlük. Hirdetés Összeállításunkban nem az ünnepi magasságokba nézünk, hanem a hétköznapok sodrására figyelünk – beszélgetőtársainkkal arra kerestük a választ, hogy mire elég ma a nyugdíj? Néhány statisztikai adat Romániában idén júliusban az országos statisztikai adatok szerint

az átlagnyugdíj 2942 lej volt havonta,

Maros megyében ez valamivel kisebb: 2676 lej, Kovászna megyében: 2664 lej, míg Hargita megyében 2609 lej. A legkisebb, államilag garantált nyugdíj értéke 1.281 lej, de ebben csak azok részesülnek, akik legalább 15 évig munkakönyvvel dolgoztak és fizették a hozzájárulásokat, illetve azok, akik utódnyugdíjat kapnak.

Fotó: Haáz Vince

Maros megyében tavaly a legnagyobb állami nyugdíj: 27 377 lej volt és még két személy kapott 25 ezer lejnél nagyobb juttatást havonta. A speciális nyugdíjak ennél nagyobbak is lehetnek. Segítség nélkül nem menne A tömbházban lakó nyugdíjas hölgy, beszélgetőtársunk húsz évet dolgozott fiatal korában, majd korán betegnyugdíjas lett. Most 1663 lejes nyugdíja van, amiből, saját bevallása szerint egyedül nem boldogulna. „Többféle vitamint szedek, hogy pótoljam a tartalékokat, amit az élelemmel nem tudok bevinni. Télen a fűtésszámla meghaladja a 300 lejt, volt olyan hónap, hogy 585 lejt kellett fizessek. És van még villanyszámla és más költség is. Amíg fiatal voltam, gyermekekre vigyáztam, azzal pótoltam a jövedelmem.

A nyugdíjam csak kevésre elég, de a gyermekeim segítenek.

Ha a gyermekeim nem támogatnának anyagilag, akkor a vitaminokról le kellene teljesen mondjak és a gyógyszereimet is csak egy hónapra íratnám ki, nem két hónapra, mint most.”

Fotó: Haáz Vince

Van egy kis félretett pénze, de nem a nyugdíjból Lajos egyedül él bérlakásban, és beszélgetésünk idején a futárt várta, hogy hozzon neki egy kerámiabevonatú palacsintasütőt. Pár éve nyugdíjas, még jó egészségnek örvend. Mint meséli, amikor dolgozott és jó fizetése volt, félretett egy kis pénzt, hogy amikor eljön az ideje, ne terhelje fiát a költségekkel. Most

a havi nyugdíja 2300 lej,

az összeg kapcsán mondja, hogy amennyit adott az államnak, az annyit ad most vissza. „Négyszáz lej havonta a lakbér, kettőszáz körül vannak a költségek, száz lej körül a gyógyszerek és a telefon-internet.

A maradékot, ha elosztjuk a napok számával, átlagban olyan ötven lej jön ki.

Ebből szűkösen, de boldogulok. Nem cigarettázom, nem fogyasztok alkoholt, nem panaszkodok, beosztom a pénzt. Nehéz egyedül, de vannak előnyei is. Örvendek, hogy még jó erőben vagyok.”

Fotó: László Ildikó

Még egy ennyi pont jó lenne Egy marosvásárhelyi házaspárral is beszélgettünk. Ők azt mondták, a tavalyi nyugdíjemelés nyomán lett akkora a juttatásuk, hogy szűkösen, de boldogulnak.

Figyelik a kedvezményeket, és akkor vásárolnak élelmiszert, amikor le van szállítva az ára.

Cipőt, ruhát nem vesznek, a régieket használják. Odafigyelnek a fűtésköltségre, például tavasszal és ősszel egy-egy hónapig a napsugarak által felmelegített erkélyről fűtik a szobákat. A tömbházukat nemrég hőszigetelték, így megfigyeléseik alapján 30-40 százalékékkal csökkentek a kiadásaik. Télen 23-24 fokra állítják be a termosztatot, mert azt tapasztalták, hogy így nem hűlnek ki a falak és ritkábban kapcsol be a kis kazán.

Ahol lehet, spórolunk, hogy mindenre elég legyen a nyugdíj. Nem tudunk lazacot venni, kirándulni menni, szállodáról, étteremről szó sem lehet.

Valamikor megengedhettük magunknak, ma már nem. Ki lehetne használni a nyugdíjpénztár által adott gyógykezelési jegyeket, de akkor a 12 napra egyikünk nyugdíja teljesen rámenne, és nem is biztos, hogy oda utazhatnánk, ahova szeretnénk.

Kétszer ennyi kellene legyen a nyugdíjunk, hogy a mindennapi megélhetésen túl egy kis luxust, például egy balatoni pihenést megengedhessünk magunknak.

Ha tavaly nem emelték volna a mostani szintre, most bajban lennénk”.

Fotó: Borbély Fanni

Akad azért olyan is, aki

a negyven évet mérnökként ledolgozott munkaidő után elégedett a nyugdíjával.

Ugyan nem mondta el, hogy konkrétan mekkora összeget kap, de azért azt megosztotta, hogy feleségével kényelmesen megélnek, nem viszik túlzásba a költekezést, de nem kell állandóan az alapélelmiszerek árát figyeljék.

Évente el tudnak menni külföldre nyaralni, általában szervezetten, és amikor a közelben lakó unokák átjönnek, akkor nekik is jut zsebpénz.

A munkaidő alatt félretett pénzükhöz nem kellett még hozzányúlni, igaz, még nem volt hosszas betegség a családjukban. A statisztika arra is rámutat, hogy mennyi pénzre van szüksége a lakosságnak, hogy tisztességesen megéljen. Ez egy

egyedülálló esetében 4322 lej, míg egy házaspár esetében: 7002 lej.

Ennek fényében még aggasztóbb az országos nyugdíjpénztár kimutatása, miszerint 882 177 olyan idős személy van az országban, akiknek 1281 lejes nyugdíja van.