Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Késelés a pilótafülkében, műszerszabotációs próbálkozás – részletek a majdnem eltérített Flydubai-járaton történtekről

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Flydubai Tel-Avivba tartó járatának egyik pilótája megkéselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni – jelentette ki szerdán délután Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban.

Székelyhon

2026. október 01., 08:062026. október 01., 08:06

2026. október 01., 08:202026. október 01., 08:20

A pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabúkban.

A másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a repülőgép műszereit

– közölte szerdán este az egyik légiutas, aki rajta volt a Flydubai Tel-Avivba tartó reggeli járatán, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a gép lezuhanjon.

Hirdetés

Janív Hajún ezt már azután mondta el az izraeli médiának nyilatkozva, hogy az utasok egy mentesítőjárattal megérkeztek eredeti úti céljukra.

A drámai nap után szerda este érkezett meg Izraelbe a Flydubai FZ 1073-as járatának 174 utasa, köztük 27 gyermek

– olvasható az MTI szemléjében.

korábban írtuk

Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek
Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek

Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott.

A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját,

több utas ártalmatlanná tudta tenni a másodpilótát, és két szolgálaton kívüli pilóta, köztük Janív Hajún biztonságosan le tudott szállni a géppel a szaúd-arábiai Tabúkban.

Este a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren az utasokat mások mellett Benjámin Netanjahu miniszterelnök is fogadta.

Janív Hajún három másik izraeli utassal együtt kulcsszereplője volt a helyzet megmentésének. Előtte egy izraeli női utas figyelt fel a pilótafülkéből kihallatszó kiabálásra, és riasztotta utastársait, miközben a gép már zuhant. Hajún először a kapitányt húzta ki a fülkéből, és egy fogorvos utastársának, Muszájef Sotának a gondjaira bízta.

Idézet
Én voltam az egyetlen orvos a gépen. Sikerült elállítanom a vérzést. A kapitány állapota stabilizálódott”

– emlékezett vissza a fogorvos szintén már a tel-avivi repülőtéren.

„Végig kommunikált velünk, elmondta, hogy a másodpilóta szúrta meg, hogy indiai, 39 éves, és két gyermeke van. Megfékeztük és megkötöztük a támadót. Négyen vettük át az irányítást az egész helyzet felett. Ha nem tesszük meg, most nem beszélgetnénk önökkel” – tette hozzá.

Hajún két másik utassal bement a pilótafülkébe. „Az ománi másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a műszereket, hogy működésképtelenné tegye a repülőgépet. Elkaptam a támadót, és kihúztam. Szóltam az izraeli srácoknak, hogy fogják le. Visszaugrottam a pilótafülkébe, meghúztam a kormányt, és a repülőgép elkezdett kiegyenesedni” – mondta. A fogorvos így folytatta:

Idézet
Teljesen biztosak voltunk abban, hogy meghalunk. A repülőgép fél perc alatt elképesztően sokat süllyedt. Amikor már Hajún és a másik pilóta át tudta venni az irányítást, éreztük, hogy megmenekülünk”

Este az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy megszigorítják az izraeli úti céllal repülő gépek pilótáinak ellenőrzését. Netanjahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat az Izraelbe tartó járatokon, függetlenül attól, hogy azokat izraeli vagy külföldi légitársaság üzemelteti.

Idézet
Minden Izraelbe repülő pilóta személyazonosságát ismerni fogjuk, tudni fogjuk, kik ők, és valamilyen biztonsági ellenőrzést fogunk végezni”

– mondta Doron Spielman, a hivatal szóvivője.

Benjamin Netanjahu „rendkívül súlyos biztonsági incidensnek” nevezte a történteket. Az egyik pilóta „megkéselte a társát, és feltehetően megpróbálta a rajta tartózkodókkal együtt a repülőgép lezuhanását okozni” – jelentette ki.

A miniszterelnök hozzátette, hogy „a pilótát, aki szúrt, letartóztatták, és jelenleg kihallgatják a szaúdi hatóságok”, valamint közölte: arra utasította a biztonsági szerveket, hogy készüljenek fel további lehetséges fenyegetésekre”.

Az erőszakos pilóta vélt indítékáról óvatosan fogalmazó Netanjahuval ellentétben Jiszráél Kac védelmi miniszter kijelentette, hogy „dzsihadista terrortámadási kísérletről” van szó.

Külföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Elbukott a második kormányalakítási kísérlet is Bukarestben, az államfő térfelén pattog a labda
Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Székelyhon

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Székely Sport

Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Elbukott a második kormányalakítási kísérlet is Bukarestben, az államfő térfelén pattog a labda
Krónika

Elbukott a második kormányalakítási kísérlet is Bukarestben, az államfő térfelén pattog a labda
Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Székely Sport

Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Nőileg

Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 30., szerda

Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek

Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott.

Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek
Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek
2026. szeptember 30., szerda

Azt hitték, hogy eltérítették a Dubajból Tel-Avivba tartó repülőgépet – kiderült hogy a pilóták verekedtek
Hirdetés
2026. szeptember 28., hétfő

Az elmaradt Medárd-időszaki csapadék nyomában

A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e – derül ki a HungaroMet oldalán, a Met.hun megjelent tanulmányból.

Az elmaradt Medárd-időszaki csapadék nyomában
Az elmaradt Medárd-időszaki csapadék nyomában
2026. szeptember 28., hétfő

Az elmaradt Medárd-időszaki csapadék nyomában
2026. szeptember 27., vasárnap

Több helyre is jut az EU bőkezű sürgősségi segélycsomagjából

Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve „migrációval kapcsolatos” problémák megoldását célzó programokra fordítják majd.

Több helyre is jut az EU bőkezű sürgősségi segélycsomagjából
Több helyre is jut az EU bőkezű sürgősségi segélycsomagjából
2026. szeptember 27., vasárnap

Több helyre is jut az EU bőkezű sürgősségi segélycsomagjából
2026. szeptember 27., vasárnap

Robbanószerek után kutatnak az egyik brit légitámaszpont közelében, több embert őrizetbe vettek

Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében. A támaszpont környékét kiürítették, a katonai létesítmény melletti Whelford község lakosságát a helyi szabadidőközpontban helyezték el.

Robbanószerek után kutatnak az egyik brit légitámaszpont közelében, több embert őrizetbe vettek
Robbanószerek után kutatnak az egyik brit légitámaszpont közelében, több embert őrizetbe vettek
2026. szeptember 27., vasárnap

Robbanószerek után kutatnak az egyik brit légitámaszpont közelében, több embert őrizetbe vettek
Hirdetés
2026. szeptember 26., szombat

Derékig ér a víz a több millió lakosú fővárosban

Természeti katasztrófahelyzetet hirdettek ki Bangkokban a heves esőzések okozta áradások miatt.

Derékig ér a víz a több millió lakosú fővárosban
Derékig ér a víz a több millió lakosú fővárosban
2026. szeptember 26., szombat

Derékig ér a víz a több millió lakosú fővárosban
2026. szeptember 22., kedd

Donald Trump az ENSZ-közgyűlésén: vagy megállapodás születik Iránnal, vagy megsemmisítik

Vagy olyan megállapodás születik Iránnal, amely lehetővé teszi az ország újjáépítését, vagy „gyorsan megsemmisítem az Iráni Iszlám Köztársaságot” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.

Donald Trump az ENSZ-közgyűlésén: vagy megállapodás születik Iránnal, vagy megsemmisítik
Donald Trump az ENSZ-közgyűlésén: vagy megállapodás születik Iránnal, vagy megsemmisítik
2026. szeptember 22., kedd

Donald Trump az ENSZ-közgyűlésén: vagy megállapodás születik Iránnal, vagy megsemmisítik
2026. szeptember 21., hétfő

Három sajtóorgánum pert indít Trump ellen, amiért kitiltották őket a Fehér Házból

Szövetségi szintű pert indít a Politico, a CNN és az MS NOW Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen.

Három sajtóorgánum pert indít Trump ellen, amiért kitiltották őket a Fehér Házból
Három sajtóorgánum pert indít Trump ellen, amiért kitiltották őket a Fehér Házból
2026. szeptember 21., hétfő

Három sajtóorgánum pert indít Trump ellen, amiért kitiltották őket a Fehér Házból
Hirdetés
2026. szeptember 20., vasárnap

Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával

Nicușor Dan államfő vasárnap New Yorkban találkozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával, António Guterresszel.

Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával
Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával
2026. szeptember 20., vasárnap

Máris találkozott Nicușor Dan António Guterresszel, az ENSZ főtitkárával
2026. szeptember 19., szombat

Kárpáti Nyolcak (C8) néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre

A Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő formátum, a Kárpáti Nyolcak (C8) létrejöttét jelentette be az ukrán elnök az új országcsoport első csúcstalálkozóján a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében.

Kárpáti Nyolcak (C8) néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre
Kárpáti Nyolcak (C8) néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre
2026. szeptember 19., szombat

Kárpáti Nyolcak (C8) néven új politikai és gazdasági kezdeményezés jött létre
2026. szeptember 16., szerda

Érzelmes dicséretet kapott Magyarország Ursula von der Leyentől

Az Európai Unió helyzetéről mondott évértékelő beszédet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Beszédében többek között Magyarországra is kitért.

Érzelmes dicséretet kapott Magyarország Ursula von der Leyentől
Érzelmes dicséretet kapott Magyarország Ursula von der Leyentől
2026. szeptember 16., szerda

Érzelmes dicséretet kapott Magyarország Ursula von der Leyentől
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!