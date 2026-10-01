Késelés a pilótafülkében, műszerszabotációs próbálkozás – részletek a majdnem eltérített Flydubai-járaton történtekről

Fotó: Pixabay
A Flydubai Tel-Avivba tartó járatának egyik pilótája megkéselte a másikat, feltehetően a gép lezuhanását akarta okozni – jelentette ki szerdán délután Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a reggeli légi incidenssel kapcsolatban.
2026. október 01., 08:062026. október 01., 08:06
2026. október 01., 08:202026. október 01., 08:20
A pilóták közötti véres összetűzésnek utasok vetettek véget, és egy szintén utas pilótának sikerült biztonságosan leszállnia a járművel a szaúd-arábiai Tabúkban.
– közölte szerdán este az egyik légiutas, aki rajta volt a Flydubai Tel-Avivba tartó reggeli járatán, és egyike volt azoknak, akik megakadályozták, hogy a gép lezuhanjon.
Janív Hajún ezt már azután mondta el az izraeli médiának nyilatkozva, hogy az utasok egy mentesítőjárattal megérkeztek eredeti úti céljukra.
– olvasható az MTI szemléjében.
Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott.
A gép utasai a pilóták közötti véres összetűzés miatt életveszélybe kerültek, de a másodpilóta által megkéselt és súlyosan vérző kapitány elájulása előtt még ki tudta nyitni a pilótafülke ajtaját,
Este a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren az utasokat mások mellett Benjámin Netanjahu miniszterelnök is fogadta.
Janív Hajún három másik izraeli utassal együtt kulcsszereplője volt a helyzet megmentésének. Előtte egy izraeli női utas figyelt fel a pilótafülkéből kihallatszó kiabálásra, és riasztotta utastársait, miközben a gép már zuhant. Hajún először a kapitányt húzta ki a fülkéből, és egy fogorvos utastársának, Muszájef Sotának a gondjaira bízta.
– emlékezett vissza a fogorvos szintén már a tel-avivi repülőtéren.
„Végig kommunikált velünk, elmondta, hogy a másodpilóta szúrta meg, hogy indiai, 39 éves, és két gyermeke van. Megfékeztük és megkötöztük a támadót. Négyen vettük át az irányítást az egész helyzet felett. Ha nem tesszük meg, most nem beszélgetnénk önökkel” – tette hozzá.
Hajún két másik utassal bement a pilótafülkébe. „Az ománi másodpilóta megpróbálta tönkre tenni a műszereket, hogy működésképtelenné tegye a repülőgépet. Elkaptam a támadót, és kihúztam. Szóltam az izraeli srácoknak, hogy fogják le. Visszaugrottam a pilótafülkébe, meghúztam a kormányt, és a repülőgép elkezdett kiegyenesedni” – mondta. A fogorvos így folytatta:
Este az izraeli miniszterelnöki hivatal közölte, hogy megszigorítják az izraeli úti céllal repülő gépek pilótáinak ellenőrzését. Netanjahu a biztonság fokozására utasította a hatóságokat az Izraelbe tartó járatokon, függetlenül attól, hogy azokat izraeli vagy külföldi légitársaság üzemelteti.
– mondta Doron Spielman, a hivatal szóvivője.
Benjamin Netanjahu „rendkívül súlyos biztonsági incidensnek” nevezte a történteket. Az egyik pilóta „megkéselte a társát, és feltehetően megpróbálta a rajta tartózkodókkal együtt a repülőgép lezuhanását okozni” – jelentette ki.
A miniszterelnök hozzátette, hogy „a pilótát, aki szúrt, letartóztatták, és jelenleg kihallgatják a szaúdi hatóságok”, valamint közölte: arra utasította a biztonsági szerveket, hogy készüljenek fel további lehetséges fenyegetésekre”.
Az erőszakos pilóta vélt indítékáról óvatosan fogalmazó Netanjahuval ellentétben Jiszráél Kac védelmi miniszter kijelentette, hogy „dzsihadista terrortámadási kísérletről” van szó.
Vészjelzés után útvonalat változtatott egy Dubajból Tel-Avivba tartó utasszállító repülőgép, amelynek fedélzetén mintegy 180 izraeli utas tartózkodott.
A 2026-os szárazság meghatározóan globális méretű cirkulációváltozáshoz köthető, amely tart már néhány éve, és még kérdéses, hogy a jelenség tartóssá válik-e – derül ki a HungaroMet oldalán, a Met.hun megjelent tanulmányból.
Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve „migrációval kapcsolatos” problémák megoldását célzó programokra fordítják majd.
Robbanószerek után kutat a rendőrség és a hadsereg a nyugat-angliai Fairford támaszpont közvetlen közelében. A támaszpont környékét kiürítették, a katonai létesítmény melletti Whelford község lakosságát a helyi szabadidőközpontban helyezték el.
Természeti katasztrófahelyzetet hirdettek ki Bangkokban a heves esőzések okozta áradások miatt.
Vagy olyan megállapodás születik Iránnal, amely lehetővé teszi az ország újjáépítését, vagy „gyorsan megsemmisítem az Iráni Iszlám Köztársaságot” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök.
Szövetségi szintű pert indít a Politico, a CNN és az MS NOW Donald Trump amerikai elnök és három tanácsadója ellen.
Nicușor Dan államfő vasárnap New Yorkban találkozott az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárával, António Guterresszel.
A Kárpátok szélesebben vett régióját tömörítő formátum, a Kárpáti Nyolcak (C8) létrejöttét jelentette be az ukrán elnök az új országcsoport első csúcstalálkozóján a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk megyében.
Az Európai Unió helyzetéről mondott évértékelő beszédet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán, az Európai Parlament plenáris ülésének keretében. Beszédében többek között Magyarországra is kitért.
szóljon hozzá!