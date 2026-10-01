Nicușor Dan szerint az AUR részvétele a kormányban ártana Románia külkapcsolatainak

AUR-tiltakozás a parlamentben. Mi lesz, ha kormányra kerülnek?
Fotó: George Simion/Facebook
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányzati szerepvállalása ártana Románia kapcsolatainak mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval – jelentette ki Nicușor Dan államfő szerda este, csehországi hivatalos látogatása végén.
2026. október 01., 08:282026. október 01., 08:28
2026. október 01., 08:312026. október 01., 08:31
A román újságíróknak tartott sajtótájékoztatón az elnököt arról kérdezték, kész-e a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) adni a kormányalakítási megbízást, illetve ebben az esetben feltételül szabná-e, hogy a párt ne vonja be az AUR-t a kabinetbe.
Nicușor Dan az utóbbi kérdésre igennel válaszolt. Az Agerpres szemléje szerint hangsúlyozta:
Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak.
Ez Románia Nyugat-barát irányultságának megőrzésére, valamint az ország pénzügyi stabilizációját szolgáló, kiszámítható költségvetési pálya biztosítására kötelezi. Az államfő szerint az AUR eddigi megnyilvánulásai alapján nem felel meg ezeknek a feltételeknek, Románia pedig jelenleg nem engedheti meg magának, hogy a párt kormányra kerülése veszélyeztesse külpolitikai és biztonsági kapcsolatait.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat.
Nicușor Dan azt is közölte: jelenleg egyetlen dolog biztos, mégpedig az, hogy
Hozzátette, az elmúlt csaknem öt hónap tárgyalásai után több lehetséges jelölt neve is felmerül, de alkotmányellenes lenne még a hivatalos egyeztetések előtt állást foglalnia.
Mint mondta, hétfőig informális megbeszéléseket is folytathat, döntését pedig valamennyi rendelkezésére álló információ mérlegelésével hozza meg.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon.
Bár az előre hozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban öt hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását, és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását – jelentette ki még ki Nicușor Dan államfő szerda este Prágában.
Az elnök emlékeztetett arra, hogy az ügyvivő kormány nem hajthat végre költségvetés-kiigazítást. Emiatt
Nicușor Dan rámutatott arra is, hogy Románia hosszú ideje jelentős külső finanszírozásra szorul, ezért nem kockáztathatja az ország mindennapi működéséhez szükséges pénzügyi források folyamatosságát. Elmondása szerint
„Felelős ember vagyok, nem játszhatunk az ország sorsával csak azért, hogy meglássuk, mi sül ki egy választásból” – fogalmazott.
Az államfő azt is hangsúlyozta, hogy a közvélemény-kutatások alapján egy előre hozott választás várhatóan nem változtatná meg érdemben a parlamenti erőviszonyokat, így
Nicușor Dan kiemelte: elnöki megbízatása Románia Európa-barát irányultságának és pénzügyi stabilitásának megőrzésére kötelezi. Mint mondta, nem lehet kockára tenni azoknak a családoknak a megélhetését, amelyek gyermekeket nevelnek vagy bankhitelt törlesztenek.
Az elnök szerint az lett volna a felelősségteljes hozzáállás a politikai pártok részéről, ha közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után kormányt alakítanak, vagy még a szavazás előtt megállapodásra jutnak, és így elkerülhető lett volna a bizalmatlansági indítvány. Úgy vélte,
Az államfő jogosnak nevezte azok csalódottságát, akik őt is felelősnek tartják a kormányalakítás elhúzódásáért. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy különbséget kell tenni a politikai elvárások és a demokrácia egyik alapelve, a parlamenti többség követelménye között. Az elnök szerint ez a legfontosabb különbség saját álláspontja és több, korábban őt támogató, most pedig csalódottságának hangot adó választó véleménye között.
„Harminc százalék kevesebb ötvennél. Bármilyen jó szándék vezéreljen is valakit, tárgyalási és kompromisszumkészség nélkül nem lehet eljutni az 51 százalékos többségig, és nem lehet kormányozni” – fogalmazott Nicușor Dan.
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