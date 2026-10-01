Nicușor Dan szerint az AUR részvétele a kormányban ártana Románia külkapcsolatainak

AUR-tiltakozás a parlamentben. Mi lesz, ha kormányra kerülnek?

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) kormányzati szerepvállalása ártana Románia kapcsolatainak mind a biztonsági partnereivel, mind az Európai Unióval – jelentette ki Nicușor Dan államfő szerda este, csehországi hivatalos látogatása végén.

Székelyhon 2026. október 01., 08:282026. október 01., 08:28 2026. október 01., 08:312026. október 01., 08:31

A román újságíróknak tartott sajtótájékoztatón az elnököt arról kérdezték, kész-e a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) adni a kormányalakítási megbízást, illetve ebben az esetben feltételül szabná-e, hogy a párt ne vonja be az AUR-t a kabinetbe. Hirdetés Nicușor Dan az utóbbi kérdésre igennel válaszolt. Az Agerpres szemléje szerint hangsúlyozta:

álláspontja nem az AUR szavazóival szembeni tiszteletlenségből fakad, hanem a választóktól egy évvel és négy hónappal ezelőtt kapott elnöki megbízatásból.

korábban írtuk Elbukott a parlamenti szavazáson a Mureșan-kormány Nem sikerült megszerezni a beiktatásához szükséges 233 szavazatot a PNL, az USR és az RMDSZ által támogatott Mureșan-kormánynak. Ez Románia Nyugat-barát irányultságának megőrzésére, valamint az ország pénzügyi stabilizációját szolgáló, kiszámítható költségvetési pálya biztosítására kötelezi. Az államfő szerint az AUR eddigi megnyilvánulásai alapján nem felel meg ezeknek a feltételeknek, Románia pedig jelenleg nem engedheti meg magának, hogy a párt kormányra kerülése veszélyeztesse külpolitikai és biztonsági kapcsolatait. korábban írtuk Alig bukott el a Mureșan-kabinet, a PSD máris bejelentkezett a kormányzásra Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök szerdán kijelentette, hogy pártja kész alternatívát kínálni az eddigi megszorító politikával szemben, és reményét fejezte ki, hogy Nicușor Dan államfő mielőbb egyeztetésre hívja a parlamenti pártokat. Nicușor Dan azt is közölte: jelenleg egyetlen dolog biztos, mégpedig az, hogy

a pártokkal hétfőn tartandó egyeztetések után, a délután folyamán új miniszterelnök-jelöltet nevez meg.

Hozzátette, az elmúlt csaknem öt hónap tárgyalásai után több lehetséges jelölt neve is felmerül, de alkotmányellenes lenne még a hivatalos egyeztetések előtt állást foglalnia. Mint mondta, hétfőig informális megbeszéléseket is folytathat, döntését pedig valamennyi rendelkezésére álló információ mérlegelésével hozza meg. korábban írtuk Simion: addig nem szavazunk meg egyetlen kormányt sem, amíg Georgescut szabadon nem engedik A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a Mureșan-kormányt, és más kabinetet sem támogatnak mindaddig, amíg Călin Georgescu volt államfőjelöltet nem bocsátják szabadon. „Nem játszhatunk az ország sorsával” Bár az előre hozott választások elméletben jól hangzanak, a gyakorlatban öt hónapig megakadályoznák a költségvetés kiigazítását, és veszélyeztetnék az ország pénzügyi stabilitását – jelentette ki még ki Nicușor Dan államfő szerda este Prágában. Az elnök emlékeztetett arra, hogy az ügyvivő kormány nem hajthat végre költségvetés-kiigazítást. Emiatt

az előre hozott választások hónapokra ellehetetlenítenék egyebek mellett a mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer finanszírozásának kiegészítését.

Nicușor Dan rámutatott arra is, hogy Románia hosszú ideje jelentős külső finanszírozásra szorul, ezért nem kockáztathatja az ország mindennapi működéséhez szükséges pénzügyi források folyamatosságát. Elmondása szerint

a befektetők – köztük bankok és nyugdíjalapok – egyértelműen jelezték, hogy nem tartanák kívánatosnak az előre hozott választásokat.

„Felelős ember vagyok, nem játszhatunk az ország sorsával csak azért, hogy meglássuk, mi sül ki egy választásból” – fogalmazott. Az államfő azt is hangsúlyozta, hogy a közvélemény-kutatások alapján egy előre hozott választás várhatóan nem változtatná meg érdemben a parlamenti erőviszonyokat, így

valamikor február környékén ismét ugyanazoknak a pártoknak kellene tárgyalniuk a kormányalakításról.

Nicușor Dan kiemelte: elnöki megbízatása Románia Európa-barát irányultságának és pénzügyi stabilitásának megőrzésére kötelezi. Mint mondta, nem lehet kockára tenni azoknak a családoknak a megélhetését, amelyek gyermekeket nevelnek vagy bankhitelt törlesztenek. Az elnök szerint az lett volna a felelősségteljes hozzáállás a politikai pártok részéről, ha közvetlenül a bizalmatlansági indítvány elfogadása után kormányt alakítanak, vagy még a szavazás előtt megállapodásra jutnak, és így elkerülhető lett volna a bizalmatlansági indítvány. Úgy vélte,

az elmúlt időszakban a pártérdekek sokszor felülírták a nemzeti érdeket.