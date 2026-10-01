Ilie Bolojan ismét „színre lépett”: szerinte indexálni kellene a nyugdíjakat és a béreket

Bármilyen összetételű kormány alakul is, indexálnia kellene majd a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, mert az idei és a tavalyi infláció csökkentette a lakosság vásárlóerejét.

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Bolojan szerint a nyugdíjak és a közalkalmazotti bérek további befagyasztása nehezen tartható fenn, különösen az egységes bértörvény elfogadása nélkül. Hozzátette, hogy

az emelés mértékéről csak az államháztartás mozgásterének ismeretében lehet dönteni

A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban hangsúlyozta: Románia nem engedheti meg magának, hogy bizonyos területeken továbbra is 48-50 éves korban vonuljanak nyugdíjba az alkalmazottak, ezért ezekben az ágazatokban emelni kell a nyugdíjkorhatárt.

Ahol túlméretezett a létszám, ott csökkenteni kell az alkalmazottak számát, a szükségtelen intézményeket pedig meg kell szüntetni.

Bolojan hangsúlyozta, az előre hozott választás nem jelent minden problémára megoldást, de

Nicușor Dan államfő felelőssége, hogy egyeztessen a pártokkal, és javaslatot tegyen a politikai válság megoldására – jelentette ki még Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerda este.

ha a pártok nem tudnak megállapodni – noha véleménye szerint erre még van esély –, akkor ez marad az egyetlen lehetőség a továbblépésre.

A liberális pártelnök emlékeztetett arra, hogy a parlament már két javasolt kormányt is elutasított, így adottak az előre hozott választás kiírásának feltételei. Ez szerinte megakadályozza, hogy a miniszterelnök-jelölés további halogatásával elnyújtsák az ország számára káros bizonytalanságot.

Bolojan rámutatott, az államfőnek most két lehetősége van:

mielőbb új miniszterelnök-jelöltet nevez meg,

vagy előre hozott választást ír ki.

Szerinte az elnök azt is közölhetné a parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal, hogy a következő lesz az utolsó kormányalakítási megbízás, és ha az újabb kabinet sem kap bizalmat, feloszlatja a parlamentet. Ez arra késztethetné a törvényhozók egy részét, hogy alaposabban mérlegeljék szavazatukat – érvelt.

Közölte azt is, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a következő időszakban a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és az RMDSZ-szel folytatandó tárgyalások alapján alakítja ki álláspontját.

Az ügyvivő kormányfő szerint a Mureșan-kabinet beiktatásának elutasítása nem kudarc, hanem egy alkotmányos eljárás lezárása. Hozzátette: a PNL felelősségteljesen kezelte az államfő jelölését, a kijelölt miniszterelnök pedig megtette, ami rajta múlt: bemutatta kormányprogramját és Romániára vonatkozó elképzeléseit.