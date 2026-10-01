Ilie Bolojan ismét „színre lépett”: szerinte indexálni kellene a nyugdíjakat és a béreket

Fotó: Haáz Vince
Bármilyen összetételű kormány alakul is, indexálnia kellene majd a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket, mert az idei és a tavalyi infláció csökkentette a lakosság vásárlóerejét.
2026. október 01., 09:032026. október 01., 09:03
2026. október 01., 09:032026. október 01., 09:03
Többek között ezeket jelentette ki Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök a Digi24 televíziónak adott szerda esti interjúban.
Bolojan szerint a nyugdíjak és a közalkalmazotti bérek további befagyasztása nehezen tartható fenn, különösen az egységes bértörvény elfogadása nélkül. Hozzátette, hogy
– olvasható az Agerpres szemléjében.
A nyugdíjrendszerrel kapcsolatban hangsúlyozta: Románia nem engedheti meg magának, hogy bizonyos területeken továbbra is 48-50 éves korban vonuljanak nyugdíjba az alkalmazottak, ezért ezekben az ágazatokban emelni kell a nyugdíjkorhatárt.
A közszféra béremelésének fedezetét szerinte a közigazgatási reform folytatásával lehetne biztosítani.
Az így felszabaduló forrásokból magasabb fizetést kaphatnának a közszférában maradó, ténylegesen dolgozó alkalmazottak – magyarázta.
Nicușor Dan államfő felelőssége, hogy egyeztessen a pártokkal, és javaslatot tegyen a politikai válság megoldására – jelentette ki még Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerda este.
Bolojan hangsúlyozta, az előre hozott választás nem jelent minden problémára megoldást, de
A liberális pártelnök emlékeztetett arra, hogy a parlament már két javasolt kormányt is elutasított, így adottak az előre hozott választás kiírásának feltételei. Ez szerinte megakadályozza, hogy a miniszterelnök-jelölés további halogatásával elnyújtsák az ország számára káros bizonytalanságot.
Bolojan rámutatott, az államfőnek most két lehetősége van:
mielőbb új miniszterelnök-jelöltet nevez meg,
vagy előre hozott választást ír ki.
Szerinte az elnök azt is közölhetné a parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal, hogy a következő lesz az utolsó kormányalakítási megbízás, és ha az újabb kabinet sem kap bizalmat, feloszlatja a parlamentet. Ez arra késztethetné a törvényhozók egy részét, hogy alaposabban mérlegeljék szavazatukat – érvelt.
Közölte azt is, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a következő időszakban a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR) és az RMDSZ-szel folytatandó tárgyalások alapján alakítja ki álláspontját.
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