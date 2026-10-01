Októberi fagyra ébredt Csíkszereda, az országban itt volt a leghidegebb

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság
Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét. Ezúttal is jelentős különbség alakult ki a Hargitai megyeszékhely és a környező települések, de még a magashegyi mérőállomások hőmérséklete között is.
2026. október 01., 09:472026. október 01., 09:47
2026. október 01., 11:222026. október 01., 11:22
Csíkszeredában mínusz 3,8 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet csütörtök reggel, október első napján. Ezzel
és a számos alkalommal hidegrekorderként számon tartott Bodzafordulót is megelőzte, ahol 1,2 Celsius-fokkal mértek magasabb értéket.
A mínusz 3,8 Celsius-fokos értékkel tehát Csíkszereda ismét az országos hideglista élére került. A reggeli fagyok ezúttal sem csak a megyeszékhelyet érintették:
Sepsiszentgyörgyön mínusz 0,2, Kézdivásárhelyen mínusz 0,6, Gyergyóalfaluban mínusz 1,8, Maroshévízen pedig mínusz 2,1 Celsius-fokot mértek a reggeli órákban. Érdekesség, hogy a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti viszonylag kis távolság ellenére
Míg Csíkszeredában keményebb fagyot mértek, Székelyudvarhelyen nem süllyedt fagypont alá a hőmérséklet: a reggeli minimum 2,4 Celsius-fok volt. Hasonlóan alakult a helyzet Marosvásárhelyen is, ahol a hajnali órákban 2,1 Celsius-fokot mértek.
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