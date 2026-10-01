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Októberi fagyra ébredt Csíkszereda, az országban itt volt a leghidegebb

• Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

Fotó: Országos Meteorológiai Igazgatóság

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Ismét Csíkszeredában mérték az ország legalacsonyabb reggeli hőmérsékletét. Ezúttal is jelentős különbség alakult ki a Hargitai megyeszékhely és a környező települések, de még a magashegyi mérőállomások hőmérséklete között is.

Székelyhon

2026. október 01., 09:472026. október 01., 09:47

2026. október 01., 11:222026. október 01., 11:22

Csíkszeredában mínusz 3,8 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet csütörtök reggel, október első napján. Ezzel

a Hargitai megyeszékhelyen 2 Celsius-fokkal volt hidegebb, mint az Omu-csúcson található magashegyi mérőállomáson,

és a számos alkalommal hidegrekorderként számon tartott Bodzafordulót is megelőzte, ahol 1,2 Celsius-fokkal mértek magasabb értéket.

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A mínusz 3,8 Celsius-fokos értékkel tehát Csíkszereda ismét az országos hideglista élére került. A reggeli fagyok ezúttal sem csak a megyeszékhelyet érintették:

Székelyföld több pontján is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

Sepsiszentgyörgyön mínusz 0,2, Kézdivásárhelyen mínusz 0,6, Gyergyóalfaluban mínusz 1,8, Maroshévízen pedig mínusz 2,1 Celsius-fokot mértek a reggeli órákban. Érdekesség, hogy a Csíkszereda és Székelyudvarhely közötti viszonylag kis távolság ellenére

6,2 Celsius-fokos különbség alakult ki a két város reggeli hőmérséklete között.

Míg Csíkszeredában keményebb fagyot mértek, Székelyudvarhelyen nem süllyedt fagypont alá a hőmérséklet: a reggeli minimum 2,4 Celsius-fok volt. Hasonlóan alakult a helyzet Marosvásárhelyen is, ahol a hajnali órákban 2,1 Celsius-fokot mértek.

Csíkszék Belföld Csíkszereda Időjárás
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