Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Murakami Haruki és az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósok is a Nobel-esélyesek között szerepelnek

• Fotó: Pexels

Fotó: Pexels

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A japán Murakami Haruki és a kínai Can Hszüe is szerepel az irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők sorában a Ladbrokes brit fogadóiroda toplistáján.

Liget

2026. október 01., 09:272026. október 01., 09:27

A tudományos kategóriákban pedig egyebek között az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósokat emlegetik a Nobel-várományosok között.

A világszerte népszerű Murakami Haruki számos regénye, köztük a Norvég erdő, az 1Q84-trilógia vagy a Kafka a tengerparton is bestsellerré vált.

A japán író a Ladbrokes fogadóirodánál idén is az irodalmi Nobel-esélyeseket felvonultató toplista élbolyában szerepel a hagyományos kínai irodalmi formákkal szakító Can Hszüe kínai írónővel együtt.

Hirdetés

A tíz legesélyesebb között van még a mexikói Cristina Rivera Garza, aki Liliana legyőzhetetlen nyara című életrajzi könyvéért Pulitzer-díjat kapott, a modern ausztrál irodalom élő klasszikusának tartott Gerald Murnane, aki Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiája miatt megtanult magyarul, a spanyol Enrique Vila-Matas, akinek Dublienszk című regénye magyarul is megjelent, az amerikai posztmodern meghatározó szerzői közé tartozó Thomas Pynchon, továbbá Ljudmilla Ulickaja és Margaret Atwood is.

A tudományos kategóriák Nobel-esélyeseivel kapcsolatban a Clarivate adatfeldolgozó cég előrejelzését tartják mérvadónak, mivel listája a 2000-nél több hivatkozást elérő kutatások és azok társadalmi hatása alapján áll össze.

A Clarivate által évente közzétett listán szereplő tudósok közül 2002 óta 89-en kaptak Nobel-díjat, bár gyakran évekkel azután, hogy először bekerültek a legtöbbet idézett, befolyásos tudósok körébe.

Az idei Nobel-várományosok között emlegetik az orvosi-élettani kategóriában a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért Daniel J. Druckert, Jens Juul Holstot és Svetlana Mojsovot, valamint az immunológia terén elért felfedezéseiért Timothy A. Springert is.

A fizikai Nobel-esélyesek között szerepelnek mások mellett az OLED (szerves fénykibocsátó dióda)-technológia úttörői: Adacsi Csihaja (Chihaya Adachi), Stephen R. Forrest és Mark E. Thompson.

A kémiai Nobelt pedig a Clarivate listája alapján akár a precíziós génszerkesztést továbbfejlesztő David R. Liu, a nanomérnöki tudomány és a felületkémia alapjait lefektető David L. Allara, Ralph G. Nuzzo és Jacob Sagiv vagy az elektronok fehérjéken keresztül történő áramlását feltérképező Harry B. Gray és Jay R. Winkler is megkaphatja.

Az orvosi-élettani kategóriában október 5-én, a fizikai kategóriában október 6-án, a kémiai kategóriában pedig október 7-én hirdet győztest a Svéd Tudományos Akadémia.

Az irodalmi Nobel-díj nyertesét október 8-án jelenti be a Svéd Akadémia.

Magazin Irodalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Székelyhon

Hárman sérültek meg a Csíkszereda és Csíkszentkirály között történt balesetben – frissítve
Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Tizenegy éves gyermek esett el biciklivel, de már nem tudták megmenteni az életét
Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Székely Sport

Mi is nézhetjük, itthon is közvetítik Lionel Messi búcsúmeccsét a válogatottól (videóval)
Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Krónika

Célegyenesben az egyik „elátkozott” autópálya-szakasz: megvan a szalagvágás időpontja
Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Székely Sport

Ferencz-Csibi Róbert: „Ha eljön az idő, másnap már magamra öltöm a kék-fehér mezt”
Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Nőileg

Egy erős közösség öröksége: a csíkszépvízi Magyarörmény Emlékház
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. szeptember 30., szerda

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre

Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
2026. szeptember 30., szerda

Nem csak kottákat és hangszereket visznek magukkal a zenészek a budapesti fellépésre
Hirdetés
2026. szeptember 21., hétfő

Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen

Elkezdődött a 17. dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen, amelyen kizárólag kortárs magyar és román drámaszövegekre épülő produkciókat láthat a közönség. A nyitónapon a 6. dráMÁzat drámapályázat eredményeit is ismertették.

Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen
Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 21., hétfő

Hétköznapi (anti)hősök Székelyudvarhelyen
2026. szeptember 20., vasárnap

Saját hangját keresi első szerzői lemezén Vajda Attila

Megjelent Vajda Attila első szerzői albuma, a The First Step, amely hat saját kompozíción keresztül mutatja meg, hogyan gondolkodik a székelyudvarhelyi jazzmuzsikus a kompozíció és az improvizáció kapcsolatáról. A lemezbemutató koncert Budapesten lesz.

Saját hangját keresi első szerzői lemezén Vajda Attila
Saját hangját keresi első szerzői lemezén Vajda Attila
2026. szeptember 20., vasárnap

Saját hangját keresi első szerzői lemezén Vajda Attila
2026. szeptember 19., szombat

„Utolsó befutók” – nálunk is elérhetővé vált az Apple streamingplatformja

Minden előzetes promózás nélkül, szeptember 14-én elérhetővé vált Romániában is az Apple streamingplatformja, a 2019-ben indult Apple TV. Kipróbáltuk.

„Utolsó befutók” – nálunk is elérhetővé vált az Apple streamingplatformja
„Utolsó befutók” – nálunk is elérhetővé vált az Apple streamingplatformja
2026. szeptember 19., szombat

„Utolsó befutók” – nálunk is elérhetővé vált az Apple streamingplatformja
Hirdetés
2026. szeptember 18., péntek

Kaszás Attila-díjas lett Bartha Boróka, a gyergyói Figura színésze

Elnyerte az idei Kaszás Attila-díjat Bartha Boróka, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház színművésze. A közönség szavazatai alapján odaítélt elismerést csütörtökön adták át a budapesti Vígszínházban.

Kaszás Attila-díjas lett Bartha Boróka, a gyergyói Figura színésze
Kaszás Attila-díjas lett Bartha Boróka, a gyergyói Figura színésze
2026. szeptember 18., péntek

Kaszás Attila-díjas lett Bartha Boróka, a gyergyói Figura színésze
2026. szeptember 13., vasárnap

Középkori/fantasy világban játszódó videójátékok, amikkel nem lehet egyhamar betelni

Sokunk kedvence a Witcher 3 ismét aktuális lett, ennek apropóján válogattunk össze hasonló játékokat az elmúlt időszakból. Ajánló.

Középkori/fantasy világban játszódó videójátékok, amikkel nem lehet egyhamar betelni
Középkori/fantasy világban játszódó videójátékok, amikkel nem lehet egyhamar betelni
2026. szeptember 13., vasárnap

Középkori/fantasy világban játszódó videójátékok, amikkel nem lehet egyhamar betelni
2026. szeptember 12., szombat

Filmek, amiket nem hagynánk ki az ősz első felében

Dél-koreai idegeninváziós sci-fi, parasztlázadást feldolgozó kosztümös dráma, Cristian Mungiu Arany Pálmát nyert filmje, Tom Cruise visszatérése és Anne Hathaway idei ötödik filmje is megtalálható az ősz első felét felölelő moziajánlónkban.

Filmek, amiket nem hagynánk ki az ősz első felében
Filmek, amiket nem hagynánk ki az ősz első felében
2026. szeptember 12., szombat

Filmek, amiket nem hagynánk ki az ősz első felében
Hirdetés
2026. szeptember 05., szombat

Ezeket a sorozatokat nézhetjük 2026 őszén

Charles Dickens és John Steinbeck klasszikusai is sorozatfeldolgozást kapnak, folyatódik a hírhedt sorozatgyilkosokat bemutató Monster-antológia, de felnőtt-animáció és újabb presztízssorozatok is érkeznek a képernyőre. Ajánló.

Ezeket a sorozatokat nézhetjük 2026 őszén
Ezeket a sorozatokat nézhetjük 2026 őszén
2026. szeptember 05., szombat

Ezeket a sorozatokat nézhetjük 2026 őszén
2026. szeptember 02., szerda

Megérkezett az első nagy előzetes az HBO Max Harry Potter-sorozatához

Karácsonykor debütál a képernyőkön a Harry Potter-reboot, ezúttal pedig nem filmként, hanem sorozat-formátumban dolgozzák fel J. K. Rowling klasszikussá vált regényeit, amik milliókkal szeretteték meg az olvasást.

Megérkezett az első nagy előzetes az HBO Max Harry Potter-sorozatához
Megérkezett az első nagy előzetes az HBO Max Harry Potter-sorozatához
2026. szeptember 02., szerda

Megérkezett az első nagy előzetes az HBO Max Harry Potter-sorozatához
2026. szeptember 01., kedd

Október elején kerül moziforgalmazásba az Arany Pálma-díjas Fjord, ami Oscar-jelölésekre is esélyes

Több kategóriában is Oscar-esélyes lehet Cristian Mungiu Arany Pálmát nyert legújabb filmje, a Renate Reinsve és Sebastian Stan főszereplésével készült Fjord.

Október elején kerül moziforgalmazásba az Arany Pálma-díjas Fjord, ami Oscar-jelölésekre is esélyes
Október elején kerül moziforgalmazásba az Arany Pálma-díjas Fjord, ami Oscar-jelölésekre is esélyes
2026. szeptember 01., kedd

Október elején kerül moziforgalmazásba az Arany Pálma-díjas Fjord, ami Oscar-jelölésekre is esélyes
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!