Murakami Haruki és az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósok is a Nobel-esélyesek között szerepelnek

A japán Murakami Haruki és a kínai Can Hszüe is szerepel az irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők sorában a Ladbrokes brit fogadóiroda toplistáján.

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A tudományos kategóriákban pedig egyebek között az elhízás elleni terápiákat forradalmasító tudósokat emlegetik a Nobel-várományosok között.

A világszerte népszerű Murakami Haruki számos regénye, köztük a Norvég erdő, az 1Q84-trilógia vagy a Kafka a tengerparton is bestsellerré vált.

A japán író a Ladbrokes fogadóirodánál idén is az irodalmi Nobel-esélyeseket felvonultató toplista élbolyában szerepel a hagyományos kínai irodalmi formákkal szakító Can Hszüe kínai írónővel együtt.

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A tíz legesélyesebb között van még a mexikói Cristina Rivera Garza, aki Liliana legyőzhetetlen nyara című életrajzi könyvéért Pulitzer-díjat kapott, a modern ausztrál irodalom élő klasszikusának tartott Gerald Murnane, aki Illyés Gyula Puszták népe című szociográfiája miatt megtanult magyarul, a spanyol Enrique Vila-Matas, akinek Dublienszk című regénye magyarul is megjelent, az amerikai posztmodern meghatározó szerzői közé tartozó Thomas Pynchon, továbbá Ljudmilla Ulickaja és Margaret Atwood is.

A tudományos kategóriák Nobel-esélyeseivel kapcsolatban a Clarivate adatfeldolgozó cég előrejelzését tartják mérvadónak, mivel listája a 2000-nél több hivatkozást elérő kutatások és azok társadalmi hatása alapján áll össze.

A Clarivate által évente közzétett listán szereplő tudósok közül 2002 óta 89-en kaptak Nobel-díjat, bár gyakran évekkel azután, hogy először bekerültek a legtöbbet idézett, befolyásos tudósok körébe.

Az idei Nobel-várományosok között emlegetik az orvosi-élettani kategóriában a cukorbetegség és elhízás elleni terápiák forradalmasításáért Daniel J. Druckert, Jens Juul Holstot és Svetlana Mojsovot, valamint az immunológia terén elért felfedezéseiért Timothy A. Springert is.

A fizikai Nobel-esélyesek között szerepelnek mások mellett az OLED (szerves fénykibocsátó dióda)-technológia úttörői: Adacsi Csihaja (Chihaya Adachi), Stephen R. Forrest és Mark E. Thompson.

A kémiai Nobelt pedig a Clarivate listája alapján akár a precíziós génszerkesztést továbbfejlesztő David R. Liu, a nanomérnöki tudomány és a felületkémia alapjait lefektető David L. Allara, Ralph G. Nuzzo és Jacob Sagiv vagy az elektronok fehérjéken keresztül történő áramlását feltérképező Harry B. Gray és Jay R. Winkler is megkaphatja.

Az orvosi-élettani kategóriában október 5-én, a fizikai kategóriában október 6-án, a kémiai kategóriában pedig október 7-én hirdet győztest a Svéd Tudományos Akadémia.

Az irodalmi Nobel-díj nyertesét október 8-án jelenti be a Svéd Akadémia.