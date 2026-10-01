Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricumra

Fotó: https://nemzetitehetsegprogram.hu/
Fiatal zenészek, táncművészek pályázatait várja a Talentum Hungaricum új évada. A program ösztöndíjjal, személyes mentorálással és intenzív szakmai programokkal támogatja résztvevőket.
A Nemzeti Tehetség Központ által, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával működő program olyan fiatalokat vár, akik már rendelkeznek szakmai eredményekkel, és szeretnék tovább építeni kapcsolataikat, repertoárjukat, valamint fellépési lehetőségeiket. A mentorálást művészeti workshopok, gyakorlati szakmai alkalmak és magyarországi-nemzetközi bemutatkozások egészítik ki.
A zene kategóriában 17–28 éves klasszikus, dzsessz-, nép- vagy könnyűzenei előadók,
a tánc kategóriában pedig 14–24 éves néptáncosok és modern táncművészek jelentkezhetnek.
Egyéni előadók és formációk egyaránt pályázhatnak, és a program továbbra is nyitott a külhoni magyar tehetségek előtt. Kivételes esetben az alsó korhatárnál fiatalabb művészek pályázata is befogadható.
A zenészek studiómunkára és videofelvételre számíthatnak, a táncművészek pedig professzionális portfólióvideóval gazdagodhatnak.
Az új évad két friss mentorral bővül: Péterfy Bori énekes-színészi tapasztalatával a könnyűzenei területet erősíti, míg Feledi János Harangozó Gyula-díjas táncművész és koreográfus a modern tánc mentorálásába kapcsolódik be. A program állandó mentorai között továbbra is ott van Pál István Szalonna, Balázs János, Bacsó Kristóf és Berecz István.
A korábbi ösztöndíjasok számára alumni kategória is nyitva áll, amennyiben legalább egy évig részt vettek a programban. A pályázat online nyújtható be bemutatkozó videó és motivációs levél csatolásával. A jelentkezési határidő: 2026. október 25. Részletes feltételek és további információk itt.
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