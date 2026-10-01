Elindult a jelentkezés a Talentum Hungaricumra

Fiatal zenészek, táncművészek pályázatait várja a Talentum Hungaricum új évada. A program ösztöndíjjal, személyes mentorálással és intenzív szakmai programokkal támogatja résztvevőket.

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A Nemzeti Tehetség Központ által, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium támogatásával működő program olyan fiatalokat vár, akik már rendelkeznek szakmai eredményekkel, és szeretnék tovább építeni kapcsolataikat, repertoárjukat, valamint fellépési lehetőségeiket. A mentorálást művészeti workshopok, gyakorlati szakmai alkalmak és magyarországi-nemzetközi bemutatkozások egészítik ki.

A zene kategóriában 17–28 éves klasszikus, dzsessz-, nép- vagy könnyűzenei előadók,

a tánc kategóriában pedig 14–24 éves néptáncosok és modern táncművészek jelentkezhetnek.

Egyéni előadók és formációk egyaránt pályázhatnak, és a program továbbra is nyitott a külhoni magyar tehetségek előtt. Kivételes esetben az alsó korhatárnál fiatalabb művészek pályázata is befogadható.