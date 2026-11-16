Niculescu: alaposan elő kell készíteni a területi-közigazgatási átszervezést

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Luca Niculescu miniszterelnök hétfőn kijelentette, hogy szükség van Románia területi-közigazgatási átszervezésére, de a települések összevonásáról csak alapos előkészítés és egyeztetés után dönthet a kormány.
A Romániai Municípiumok Szövetségének közgyűlése után a kormányfőt arról kérdezték, támogatja-e a községek kötelező összevonását, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD) felvetette, hogy az önkéntes szakasz lezárása után a 3000 fő alatti közigazgatási egységeket kötelezően össze kellene vonni.
Niculescu azt válaszolta, hogy az önkéntes összevonásokra márciusig lesz lehetőség, utána elemzik a különböző javaslatokat.
– idézi a miniszterelnököt az Agerpres.
A PSD a jelenlegi ítélőtáblák területi beosztásához igazítaná a megyék átszervezését. Lia-Olguța Vasilescu, a Romániai Municípiumok Szövetségének elnöke az elképzelésről azt mondta: egyelőre csak pártjavaslatról van szó, döntés még nem született róla.
Vasilescu szerint az átszervezésről az önkormányzati érdekképviseletekkel is egyeztetni kell. Saját véleményeként felvetette, hogy egy esetleges regionalizáció alapját a jelenlegi fejlesztési régiók képezhetnék, mert ezek intézményi rendszere már működik, és megkönnyítheti az uniós források felhasználását.
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