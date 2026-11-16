Botrány a pályán: rátámadtak a játékvezetőre, félbeszakadt a bánsági meccs – videóval

Két játékos bántalmazta a játékvezetőt a hétvégi fordulóban, mert elégedetlenek voltak a bírói döntésekkel a Temes megyei Nagyszentmiklós és Óbesenyő közötti, 5. ligás mérkőzésen. A megyei labdarúgó-egyesület adatai szerint a nevezett játékvezetői csapatban magyar nemzetiségű bíró is szerepelt.

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Félbeszakították a hétvégén a Temes megyei Nagyszentmiklóson megrendezett labdarúgó mérkőzést a 63. percben, miután a vendégcsapat több játékosa rátámadt a játékvezetői stáb tagjaira. A találkozó 1–1-nél tartott, amikor

Az ügyben hétfőn adott ki tájékoztatást a rendőrség, a News.ro hírportál szemléje szerint a hatóságokat vasárnap kora délután értesítették, hogy Nagyszentmiklós futballpályáján konfliktus tört ki. Az első vizsgálatok során a rendőrség megállapította, hogy

egy labdarúgó-mérkőzés közben egy 21 éves férfit, aki játékvezetőként tevékenykedett, két 41 éves férfi fizikailag bántalmazott, a bírói döntésekkel kapcsolatos elégedetlenségük miatt

„Az ilyen magatartást teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk, és összeegyeztethetetlennek a sport, a tisztelet és a fair play értékeivel. A játékvezetők elleni erőszak semmilyen körülmények között nem igazolható és nem tolerálható. A Temes Megyei Labdarúgó-egyesület a lehető legkomolyabban kezeli az incidenst, az illetékes fegyelmi testületek pedig kivizsgálják a történteket, és

A Temes Megyei Labdarúgó-egyesület (AJF Temes) hétfőn reggel reagált a Nagyszentmiklóson történtekre, az óbesenyői csapatra várhatóan súlyos büntetést szabnak ki.

– idézi a Temes megyei hatóság közleményét a hírportál, amely helyi sajtóinformációkra hivatkozva azt írta, hogy mindkét agresszor amúgy testnevelő tanár.

– közölte a szövetség, reményüket fejezve ki, hogy az állam illetékes hatóságai ugyanolyan határozottsággal vizsgálják ki az incidens körülményeit, és meghozzák a szükséges jogi intézkedéseket.

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„A futballpályákon elkövetett fizikai támadások nem maradhatnak következmények nélkül. (...) Teljes támogatásunkról biztosítjuk a bántalmazott játékvezetőt, és ismételten kijelentjük: nem fogadjuk el, hogy az erőszak helyet kapjon Temes megye futballpályáin” – tették hozzá a megyei labdarúgó-egyesület képviselői.

A helyi sajtó ugyanakkor utánanézett a mérkőzésre delegált játékvezetői csapatnak is, és a megyei labdarúgó-egyesület által közzétett információkra hivatkozva azt írja, hogy a vasárnapi meccsre Rareș Benghia középbírót nevezték, akit a szélekről Tyukodi Loránd és Radu Stana segített.