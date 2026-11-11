Előzetes letartóztatásba helyezték Orbán Viktor öccsét és élettársát

Fotó: Lakatos Péter/MTI
Egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság szerdán. Egy gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezett, egy másik pedig szabadlábon védekezhet. Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és társait üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják.
2026. november 11., 18:102026. november 11., 18:10
2026. november 11., 18:322026. november 11., 18:32
Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a döntés után azt mondta:
A bíróság a kényszerintézkedéssel érintett három gyanúsított esetében a szökés, elrejtőzés veszélyére vont le következtetést, ebben a körben értékelte a vizsgált bűncselekmény kiemelt tárgyi súlyát, bizonyítottság esetén esetében a kiszabható büntetés nagyságát, valamint a terheltek kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerét – mondta a szóvivő az MTI beszámolója szerint.
Ezért az ő esetükben az eljárás jelen szakaszában a letartoztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget.
A bíróság értékelése szerint a harmadik gyanúsítottnál az eljárási jelenlét a bűnügyi felügyelet alkalmazásával is biztosított. A gyanúsított nyomkövetőt köteles viselni és nem hagyhatja el az országot négy hónapig – mondta el Bozó Gergő. A szóvivő közölte, hogy
A Fővárosi Főügyészség mind a négy gyanúsított letartóztatásara tett indítványt. Ebben azt írta, hogy a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, a bizonyítottság esetén kiszabható büntetési tétel – öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés – pedig magas. Emellett a rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítottak kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel bírnak.
Mindezekre figyelemmel megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a terheltek jelenléte a büntetőeljárásban csak a letartóztatásukkal biztosítható – írta az ügyészség.
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