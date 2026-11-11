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Előzetes letartóztatásba helyezték Orbán Viktor öccsét és élettársát

• Fotó: Lakatos Péter/MTI

Fotó: Lakatos Péter/MTI

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Egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság szerdán. Egy gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezett, egy másik pedig szabadlábon védekezhet. Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és társait üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják.

Székelyhon

2026. november 11., 18:102026. november 11., 18:10

2026. november 11., 18:322026. november 11., 18:32

Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a döntés után azt mondta:

a bíróságban a megalapozott gyanú kapcsán egyik gyanúsított vonatkozásában sem merült fel kétely.

A bíróság a kényszerintézkedéssel érintett három gyanúsított esetében a szökés, elrejtőzés veszélyére vont le következtetést, ebben a körben értékelte a vizsgált bűncselekmény kiemelt tárgyi súlyát, bizonyítottság esetén esetében a kiszabható büntetés nagyságát, valamint a terheltek kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerét – mondta a szóvivő az MTI beszámolója szerint.

A két letartóztatott esetében a bizonyítási eljárás befolyásolásának, konkrétan a további személyi bizonyítások befolyásolásának veszélye is fennáll.

Ezért az ő esetükben az eljárás jelen szakaszában a letartoztatásnál enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére a bíróság nem látott lehetőséget.

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A bíróság értékelése szerint a harmadik gyanúsítottnál az eljárási jelenlét a bűnügyi felügyelet alkalmazásával is biztosított. A gyanúsított nyomkövetőt köteles viselni és nem hagyhatja el az országot négy hónapig – mondta el Bozó Gergő. A szóvivő közölte, hogy

a bíróság végzése nem végleges.

A Fővárosi Főügyészség mind a négy gyanúsított letartóztatásara tett indítványt. Ebben azt írta, hogy a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyú, a bizonyítottság esetén kiszabható büntetési tétel – öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés – pedig magas. Emellett a rendelkezésre álló adatok alapján a gyanúsítottak kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel bírnak.

Mindezekre figyelemmel megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a terheltek jelenléte a büntetőeljárásban csak a letartóztatásukkal biztosítható – írta az ügyészség.

A gyanú lényege szerint Orbán Áron és élettársa valamint két társuk 2022-től üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából legalább száz vietnami állampolgár részére nyújtott segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez.

A csoport tagjai segítettek a magyar külképviseleteken történő vízumszerzésben, amiért személyenként toborzási díjat kértek. A befolyt összegeken a feltételezett elkövetők osztoztak. A vízumkérelmekben egyes esetekben rövid időtartamú magyarországi képzés szerepelt a beutazás céljaként, de ilyenen az érintettek többsége nem vett részt.

Az Nemzeti Nyomozó Iroda a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal (NVVH) hétfő reggel több helyszínen, Budapesten, Fóton és Dunakeszin tartott házkutatást. A gyanúsítottak őrizetbe vétele mellett a rendőrök minden olyan eszközt, dokumentumot és elektronikus adatot lefoglaltak, amely az embercsempészési, valamint a korrupciós ügyben bizonyítékként szolgálhat.

Magyarország
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