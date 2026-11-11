Feljelentést tesz a Csíki Trans a buszmegállóban randalírozó nő ellen

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Fotó: Borbély Fanni
Feljelentést tesz a buszmegálló tábláját megrongálni próbáló nő ellen a Csíki Trans Kft. vezetése.
„Láttuk a közösségi oldalon közzétett videót, eljárást is indítunk az ügyben, és erről majd tájékoztatjuk az utasainkat is” – mondta Demény Attila, a Csíki Trans Kft. igazgatója.
Fenyegetőzött, ordítozott, és egy buszmegálló tábláját rángatta egy csíkszéki nő kedden este Csíkszeredában. A rendőrség azonosította és megbírságolta a randalírozót.
Mint részletezte, kiszálltak a helyszínre, azt megállapították, hogy a táblában nem tett kárt az ordítozó és fenyegetőző , azonban
A buszokon kamerarendszer működik, élő kapcsolata van a buszsofőrnek a díszpécser-szolgálattal, ha szükséges akkor a hatóságoknak azonnal tudják jelezni a busz aktuális tartózkodási helyét – ezeket teheti többek között a közbiztonság érdekében a Csíki Trans – tudtuk meg.
Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője a történtek kapcsán a Székelyhonnal az alábbiakat közölet: a 61/1991-es számú romániai törvény a társadalmi együttélés szabályainak megsértéséről, a rend és a köznyugalom biztosításáról szóló jogszabály értelmében szabálysértésnek minősülnek olyan cselekedetek amely a köznyugalom megzavarását eredményezi:
Amennyiben rongálásról, fenyegetésről is szó van akkor ez már bűncselekmény és ebben az esetben az állami rendőrségnek van hatásköre eljárni az ügyben, az ilyen eseteket pedig mindenképp jelezni kell a hatóságoknak. Sürgősségi helyzetben a 112-es egységes segélyhívószámot kell tárcsázni.
Az állami rendőrség diszpécserszolgálata elérhető a 0266-205 011-es telefonszámon. A Csíkszeredai Helyi Rendőrség hétköznap 7 és 15 óra között a 0266-315 120 / 221-es belső számon, vagy az office@hrnszereda.ro e-mail címen elérhető.
A romániaiak 51,9 százaléka szerint elsősorban a szülők és a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése – derül ki az INSCOP Research szerdán közzétett felméréséből.
A két világháborúban elesett csíktaplocai honvédek emléke előtt hajtottak fejet november 11-én a helyi temetőben. A megemlékezésen a múlt áldozatairól, a béke értékéről és az emlékezet továbbadásának fontosságáról is szó esett.
Válságos az állapota annak a román állampolgárnak, aki megsérült a bulgáriai Trákia autópályán történt keddi tömegkarambolban – jelentette szerdán a BTA bolgár hírügynökség a burgaszi Heart and Brain kórház tájékoztatása alapján.
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Esőre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére. Emellett az ország nagy részére csapadékra és erős szélre figyelmeztető előrejelzés érvényes.
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Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
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Nicușor Dan államfő kedden bejelentette, hogy októberben családjával együtt hivatalos rezidenciába költözött.
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