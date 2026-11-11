Feljelentést tesz a Csíki Trans a buszmegállóban randalírozó nő ellen

Feljelentést tesz a buszmegálló tábláját megrongálni próbáló nő ellen a Csíki Trans Kft. vezetése.

Székelyhon 2026. november 11., 14:022026. november 11., 14:02

„Láttuk a közösségi oldalon közzétett videót, eljárást is indítunk az ügyben, és erről majd tájékoztatjuk az utasainkat is” – mondta Demény Attila, a Csíki Trans Kft. igazgatója. korábban írtuk Ordított, fenyegetőzött és még a buszmegálló táblájának is nekiesett – azonosították és bírságot kapott Fenyegetőzött, ordítozott, és egy buszmegálló tábláját rángatta egy csíkszéki nő kedden este Csíkszeredában. A rendőrség azonosította és megbírságolta a randalírozót. Mint részletezte, kiszálltak a helyszínre, azt megállapították, hogy a táblában nem tett kárt az ordítozó és fenyegetőző , azonban

a köztulajdonban lévő tárgy megrongálásának kísérlete miatt feljelentést tesznek a rendőrségen.

A buszokon kamerarendszer működik, élő kapcsolata van a buszsofőrnek a díszpécser-szolgálattal, ha szükséges akkor a hatóságoknak azonnal tudják jelezni a busz aktuális tartózkodási helyét – ezeket teheti többek között a közbiztonság érdekében a Csíki Trans – tudtuk meg. Hirdetés Mi szabálysértés és mi bűncselekmény? Dombi Gyula, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség vezetője a történtek kapcsán a Székelyhonnal az alábbiakat közölet: a 61/1991-es számú romániai törvény a társadalmi együttélés szabályainak megsértéséről, a rend és a köznyugalom biztosításáról szóló jogszabály értelmében szabálysértésnek minősülnek olyan cselekedetek amely a köznyugalom megzavarását eredményezi:

ilyenek például a kiabálás, ordibálás, sértő megjegyzések, sértegetés, vulgáris kifejezések használata, botrányokozás, emberi méltóság és becsület megsértése.

Amennyiben rongálásról, fenyegetésről is szó van akkor ez már bűncselekmény és ebben az esetben az állami rendőrségnek van hatásköre eljárni az ügyben, az ilyen eseteket pedig mindenképp jelezni kell a hatóságoknak. Sürgősségi helyzetben a 112-es egységes segélyhívószámot kell tárcsázni.