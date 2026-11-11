Az AnFeed régi telephelye Lőrincfalván
Fotó: AnFeed
Az AnFeed helyi vállalkozásként indult, mára viszont az erdélyi takarmánypiac regionális szereplőjévé vált. A 2003-ban alapított cég közel 90 embert foglalkoztat, és 2026-ot várhatóan mintegy 37 ezer tonna értékesített takarmánnyal zárja. Néhány éve még nagyjából 20 ezer tonna volt az éves takarmányértékesítési volumen, vagyis a növekedés a termelésen túl a piaci jelenlétben is meglátszik.
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A vállalkozás Székelyboósból indult, majd a növekvő igények miatt előbb Lőrincfalvára, később pedig Nyárádtőre költözött a takarmánygyártás. Minden váltást ugyanaz a helyzet indokolta: az addigi telephely már nem biztosított elegendő teret a termelés és a tárolás további bővítéséhez. A vállalat növekedése így nem egyetlen nagy ugrás eredménye, hanem egymásra épülő fejlesztéseké, amelyek mindig az aktuális piaci igényekhez igazodtak.
Fotó: AnFeed
A növekedés a térség mezőgazdaságára épül. Az AnFeed évente mintegy 20 ezer tonna gabonát használ fel, amelynek döntő hányadát helyi termelőktől vásárolja. Van, aki betakarítás után maga viszi a terményt a nyárádtői telephelyre, máskor a cég saját járműveivel megy a gabonáért. Több helyi gazda már több mint tíz éve az AnFeed számára adja el a termését. Mivel egyre több alapanyagra van szükség, a beszerzési kör is bővül, ma már Maros megyén kívülről is érkezik gabona a nyárádtői üzembe.
A növekvő volumen mellett a termékkínálat és a kiszolgálás rugalmassága is fontos része a működésnek.
A vállalat jelentős késztermékkészletet tart fenn annak érdekében, hogy a rendszeresen keresett termékekből rövid időn belül tudja teljesíteni a megrendeléseket.
Fotó: AnFeed
Az értékesítésben is változott a kép. Néhány éve az AnFeed eladásainak több mint 90 százaléka még Maros megyében zajlott. Azóta több erdélyi megyében is megerősítette a jelenlétét, saját üzletekkel és viszonteladókon keresztül egyaránt. A céljuk a terjeszkedéssel az, hogy olyan regionális hálózatot építsenek, amelyben a kiszolgálás minősége és megbízhatósága is fenntartható marad.
Jó példa erre a csíkszeredai üzlet. Eredetileg egy kisebb takarmányboltot terveztek a háztáji állattartóknak. Az üzlethelyiség keresése közben azonban egy jóval nagyobb raktár szabadult fel és a cég úgy döntött, hogy a helyszín üzletként és logisztikai központként is működjön. Így Csíkszeredából ma már a térség nagyobb állattartó gazdaságait is ki tudják szolgálni, a munkapont pedig egyre fontosabb szerepet játszik az AnFeed hargitai jelenlétében.
Fotó: AnFeed
A következő szakaszban az AnFeed elsősorban a viszonteladói hálózatot szeretné megerősíteni. Jelenleg több erdélyi megyében dolgoznak helyi partnerekkel, de a végső cél az, hogy a termékek egész Erdélyben elérhetők legyenek.
Az AnFeed csapata a partnereknek nem csak a termékeket adja át: logisztikai hátteret, üzleti know-how-t és marketingtámogatást is biztosít számukra, így a hálózat bővülése a helyi kiszolgálást is erősíti.
Fotó: AnFeed
Az országos terjeszkedést a cég nem zárja ki, de jelenleg nem ez az elsődleges cél. Unger Botond vezérigazgató szerint a növekedésnek csak akkor van értelme, ha közben megmarad az a minőségi és szolgáltatási színvonal, amelyre az eddigi fejlődést építették. „Amit csinálunk, azt csináljuk jól” – véli Unger Botond, az AnFeed „motorja”.
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