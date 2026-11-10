Szándékosan okozhatták betegek halálát, bíróság előtt felelnek a bukaresti orvosok

A fővárosi Szent Pantelimon kórház intenzív osztályának négy orvosát bíróság elé állítják minősített emberölés, minősített emberölési kísérlet és bűncselekményre való felbújtás vádjával, miután a vérnyomás szinten tartására használt noradrenalin dózisának szándékos csökkentésével négy súlyos állapotban levő beteg halálát idézték elő az ügyészek szerint.

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A négy orvos Maria Miron, Mirela Păiuș, Victor Popov és Carmen Andreea Sișu.

Ugyanebben az ügyben bíróság elé állítják Mariana Călin és și Elena Donatella Dan orvosi asszisztenseket hamis tanúzás és közokirat-hamisítás miatt.

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Maria Miron és Mirela Păiușt 2024. augusztus 8-án tartóztatták le az ügyészek, de két hét héttel később szabadlábra helyezték őket. Victor Popov és Carmen Andreea Sișu ellen 2025 júniusában indult eljárás – írja az Agerpres.

A nyomozati anyag szerint a Szent Pantelimon kórház intenzív osztályán gyanús halálesetek történtek 2022 márciusa és 2024 áprilisa között. Az ügyészek szerint