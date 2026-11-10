Alig indították újra, máris le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát szerdán kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre, és csütörtökön fogja elérni névleges termelési kapacitását – közölte egy jelentésben a Nuclearelectrica vállalat.

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A Bukaresti Értéktőzsdének elküldött jelentés szerint az atomreaktor újraindításának összetett folyamatát szigorú eljárásrend és a nukleáris biztonsági előírások betartásával végzik – írja az Agerpres.

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A hétfő este ellenőrzött körülmények között leállított és az országos villamosenergia-rendszerről lecsatlakoztatott 1-es reaktorral kapcsolatban pedig a vállalat képviselői közölték, hogy