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Alig indították újra, máris le kellett állítani a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát

• Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Fotó: Alex Micsik/Agerpres

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A csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát szerdán kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre, és csütörtökön fogja elérni névleges termelési kapacitását – közölte egy jelentésben a Nuclearelectrica vállalat.

Székelyhon

2026. november 10., 13:472026. november 10., 13:47

A Bukaresti Értéktőzsdének elküldött jelentés szerint az atomreaktor újraindításának összetett folyamatát szigorú eljárásrend és a nukleáris biztonsági előírások betartásával végzik – írja az Agerpres.

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A hétfő este ellenőrzött körülmények között leállított és az országos villamosenergia-rendszerről lecsatlakoztatott 1-es reaktorral kapcsolatban pedig a vállalat képviselői közölték, hogy

a leállításra a reaktor hagyományos (nem nukleáris) részében fellépő meghibásodás miatt volt szükség.

A szakértői csapat jelenleg dolgozik a helyzet felmérésén és a meghibásodás kijavításán, hogy a reaktort minél előbb visszacsatlakoztassák a rendszerre.

A vállalat becslései szerint a meghibásodás kijavítása 2–4 napig tarthat,

majd ismét elvégzik az újraindítást és a villamosenergia-rendszerre való csatlakoztatást megelőző speciális eljárásokat.

A csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát péntek délután kapcsolták vissza az országos villamosenregia-rendszerre, miután július 28-án ellenőrzött körülmények között, a Duna alacsony vízhozama miatt leállították. Augusztus közepén a 2-es reaktort is lekapcsolták az országos villamosenergia-rendszerről.

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Várhatóan november 10-én, kedden kapcsolják vissza az országos villamosenergia-rendszerre a csernavodai atomerőmű 2-es reaktorát, amelynek újraindítását a hétfőn 00 óra 42 perckor kezdték meg – közölte hétfőn az energiaügyi minisztérium.

Belföld Gazdaság
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