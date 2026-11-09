Ursula Von der Leyen Bukarestben: 50 millió eurót biztosítunk a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására

Fotó: Silviu Matei/Agerpres
Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az Európai Bizottság elnöke.
Nicușor Dan államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján Ursula Von der Leyen hangsúlyozta, hogy
Az új támogatás szerinte erősíti az Európai Unió képességét arra, hogy reagáljon a határainál kialakuló válsághelyzetekre – ismerteti az Agerpres.
Nicușor Dan elmondta, hogy az Európai Bizottság elnökével tartott megbeszélés egyik központi témája a fekete-tengeri biztonság volt. Kiemelte a Románia és Bulgária kezdeményezésére létrehozandó biztonsági központ jelentőségét, amelynek terve időközben bekerült az EU fekete-tengeri stratégiájába.
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.
Az államfő szerint az utóbbi időszakban
Úgy vélekedett, hogy ezek az Oroszország által folytatott hibrid hadviselés részét képezik.
Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a Fekete-tenger nemcsak Románia, hanem
A találkozón szó volt Ukrajna támogatásáról, az EU 2028-2034-es többéves pénzügyi keretéről, valamint a Moldovai Köztársaság és Ukrajna uniós csatlakozásáról is.
Ilie Bolojan hétfőn kijelentette, hogy azoknak a liberális képviselőknek és szenátoroknak, akik bíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntéseit, vissza kell vonniuk kereseteiket, különben kizárják őket a PNL parlamenti frakcióiból.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformot előkészítő munkacsoportja egyes kisvárosok összevonását vagy községgé való visszaminősítését is mérlegeli – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dragoș Benea európai parlamenti képviselő.
A bukaresti törvényszék hétfőn ismét helyt adott Călin Georgescu fellebbezésének, és úgy döntött, hogy előzetes letartóztatását 30 napos házi őrizetre változtatja.
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.
A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.
Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.
A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.
Különleges szakmai találkozót tartottak a hétvégén a Váradi József Iskola step by step tagozatos tanítónőinek szervezésében. A kétnapos regionális konferencia középpontjában a mese, mint híd állt.
1 hozzászólás