Ursula Von der Leyen Bukarestben: 50 millió eurót biztosítunk a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására

Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az Európai Bizottság elnöke.

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Az új támogatás szerinte erősíti az Európai Unió képességét arra, hogy reagáljon a határainál kialakuló válsághelyzetekre – ismerteti az Agerpres.

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Nicușor Dan elmondta, hogy az Európai Bizottság elnökével tartott megbeszélés egyik központi témája a fekete-tengeri biztonság volt. Kiemelte a Románia és Bulgária kezdeményezésére létrehozandó biztonsági központ jelentőségét, amelynek terve időközben bekerült az EU fekete-tengeri stratégiájába.

korábban írtuk Romániába érkezett, Nicușor Dannal találkozott Ursula von der Leyen Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.

Az államfő szerint az utóbbi időszakban