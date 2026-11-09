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Előzetesből házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

• Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

Fotó: Radu Tuţă/Agerpres

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A bukaresti törvényszék hétfőn ismét helyt adott Călin Georgescu fellebbezésének, és úgy döntött, hogy előzetes letartóztatását 30 napos házi őrizetre változtatja.

Székelyhon

2026. november 09., 16:562026. november 09., 16:56

A határozat nem jogerős. Ügyészségi források az Agerpresnek elmondták, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezést nyújt be, aminek az elbírálásáig a volt elnökjelölt a központi fogdában marad – ismerteti az Agerpres.

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A bukaresti törvényszék október 13-án már enyhítette a Georgescu elleni kényszerintézkedést, döntését azonban a bukaresti ítélőtábla az ügyészek fellebbezése nyomán megváltoztatta.

A volt elnökjelölt szeptember 29. óta van előzetes letartóztatásban.

Azzal gyanúsítják, hogy társaival együtt 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert.

A nyomozás szerint egy nemesfém-kereskedelmi üzlethez ígértek neki több millió eurós hitelt, amelyhez előbb egymillió eurós garanciát kellett befizetnie. Ebből a gyanú szerint 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányára szántak. Az üzletember később további 100 ezer eurót utalt át, a hitelt azonban nem kapta meg, és a pénzét sem fizették vissza.

Belföld
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