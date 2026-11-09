Előzetesből házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

A bukaresti törvényszék hétfőn ismét helyt adott Călin Georgescu fellebbezésének, és úgy döntött, hogy előzetes letartóztatását 30 napos házi őrizetre változtatja.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A határozat nem jogerős. Ügyészségi források az Agerpresnek elmondták, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezést nyújt be, aminek az elbírálásáig a volt elnökjelölt a központi fogdában marad – ismerteti az Agerpres.

Hirdetés

A bukaresti törvényszék október 13-án már enyhítette a Georgescu elleni kényszerintézkedést, döntését azonban a bukaresti ítélőtábla az ügyészek fellebbezése nyomán megváltoztatta.