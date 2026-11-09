Előzetesből házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

Fotó: Radu Tuţă/Agerpres
A bukaresti törvényszék hétfőn ismét helyt adott Călin Georgescu fellebbezésének, és úgy döntött, hogy előzetes letartóztatását 30 napos házi őrizetre változtatja.
A határozat nem jogerős. Ügyészségi források az Agerpresnek elmondták, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezést nyújt be, aminek az elbírálásáig a volt elnökjelölt a központi fogdában marad – ismerteti az Agerpres.
A bukaresti törvényszék október 13-án már enyhítette a Georgescu elleni kényszerintézkedést, döntését azonban a bukaresti ítélőtábla az ügyészek fellebbezése nyomán megváltoztatta.
Azzal gyanúsítják, hogy társaival együtt 1,1 millió euróval károsított meg egy üzletembert.
A nyomozás szerint egy nemesfém-kereskedelmi üzlethez ígértek neki több millió eurós hitelt, amelyhez előbb egymillió eurós garanciát kellett befizetnie. Ebből a gyanú szerint 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányára szántak. Az üzletember később további 100 ezer eurót utalt át, a hitelt azonban nem kapta meg, és a pénzét sem fizették vissza.
Ilie Bolojan hétfőn kijelentette, hogy azoknak a liberális képviselőknek és szenátoroknak, akik bíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntéseit, vissza kell vonniuk kereseteiket, különben kizárják őket a PNL parlamenti frakcióiból.
Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az EB elnöke.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformot előkészítő munkacsoportja egyes kisvárosok összevonását vagy községgé való visszaminősítését is mérlegeli – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dragoș Benea európai parlamenti képviselő.
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.
A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.
Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.
A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.
Különleges szakmai találkozót tartottak a hétvégén a Váradi József Iskola step by step tagozatos tanítónőinek szervezésében. A kétnapos regionális konferencia középpontjában a mese, mint híd állt.
szóljon hozzá!