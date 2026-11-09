Van még amit tenni a gyermekvédelem területén a miniszterelnök szerint

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Fotó: Pexels
Románia előrelépéseket tett a gyermekvédelem területén, ugyanakkor a rendszer továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy az érintett intézmények együttműködjenek, és a projektek ajánlásait a mindennapi életben érezhető változásokká alakítsák – hangsúlyozta hétfőn Luca Niculescu miniszterelnök.
2026. november 09., 14:032026. november 09., 14:03
2026. november 09., 14:052026. november 09., 14:05
A kormányfő A gyermekek elleni erőszakra adott válasz megerősítése jobban megalapozott politikák és fokozott intézményi kapacitás révén című projekt zárókonferenciáján vett részt, amelyet a munka- és családügyi minisztérium az Országos Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Hatósággal, az UNICEF romániai szervezetével, a kormányfőtitkársággal, valamint lengyelországi partnerekkel és az Európai Bizottsággal közösen kezdeményezett – ismerteti az Agerpres.
Niculescu kijelentette, hogy sajnos az elmúlt hetekben
Szerinte nem kellene megvárni az ilyen események bekövetkeztét, hogy felismerjük, mikor van szüksége segítségre egy gyermeknek.
A miniszterelnök szerint ugyanakkor
„Tavaly több mint 20 000 bántalmazási, elhanyagolási és kizsákmányolási esetet regisztráltak a gyermekvédelmi hivatalok, ugyanakkor tudjuk, hogy sok ilyen eset sohasem jut el a hatóságokhoz. A most záruló projekt keretében készült kutatások rámutatnak a probléma nagyságára:
több mint egymillió gyermek élete során legalább egyszer megtapasztalt valamilyen erőszakos cselekményt,
és körülbelül 600 000 gyermek élt át ilyen helyzetet csak az elmúlt évben”
– magyarázta a kormányfő.
A helyzet javulása érdekében Niculescu hatékonyabb együttműködést, nagyobb elköteleződést kért az érintett intézményektől, mert, mint fogalmazott,
Elmondta: a projekt segít jobban megérteni a jelenséget, és ami ennél is fontosabb, konkrét megoldásokkal szolgál. A cselekvési terv hét stratégiai irányt és 57 intézkedést javasol a megelőzéstől a korai felismerésen át a beavatkozásig, rehabilitációig és reintegrációig. Hangsúlyozta azonban, hogy a terv ajánlásait gyakorlatba is kell ültetni, hogy
Hozzátette, a gyermekek elleni erőszak nem csupán a szociális védelemért felelős intézmények problémája, hanem az egész társadalomé, a szülőké, az iskoláké, a közösségeké, a hatóságoké, s bizonyos fokig minden egyes állampolgáré.
„Nemcsak az intézményekre van szükségünk, hanem a civil társadalomra, a sajtóra és mindenki másra, aki segíthet a gondolkodásmód megváltoztatásában” – emelte ki a miniszterelnök.
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