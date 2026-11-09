Van még amit tenni a gyermekvédelem területén a miniszterelnök szerint

Románia előrelépéseket tett a gyermekvédelem területén, ugyanakkor a rendszer továbbfejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy az érintett intézmények együttműködjenek, és a projektek ajánlásait a mindennapi életben érezhető változásokká alakítsák – hangsúlyozta hétfőn Luca Niculescu miniszterelnök.

Székelyhon 2026. november 09., 14:032026. november 09., 14:03 2026. november 09., 14:052026. november 09., 14:05

A kormányfő A gyermekek elleni erőszakra adott válasz megerősítése jobban megalapozott politikák és fokozott intézményi kapacitás révén című projekt zárókonferenciáján vett részt, amelyet a munka- és családügyi minisztérium az Országos Gyermekvédelmi és Örökbefogadási Hatósággal, az UNICEF romániai szervezetével, a kormányfőtitkársággal, valamint lengyelországi partnerekkel és az Európai Bizottsággal közösen kezdeményezett – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Niculescu kijelentette, hogy sajnos az elmúlt hetekben

sok szó esett a gyermekek és kamaszok körében tapasztalható agresszióról is, pont azért, mert több ilyen drámai eset is történt az iskolákban.

Szerinte nem kellene megvárni az ilyen események bekövetkeztét, hogy felismerjük, mikor van szüksége segítségre egy gyermeknek. A miniszterelnök szerint ugyanakkor

a gyermekek ellen irányuló erőszak vagy bántalmazás aggasztó méreteket öltött Romániában.

„Tavaly több mint 20 000 bántalmazási, elhanyagolási és kizsákmányolási esetet regisztráltak a gyermekvédelmi hivatalok, ugyanakkor tudjuk, hogy sok ilyen eset sohasem jut el a hatóságokhoz. A most záruló projekt keretében készült kutatások rámutatnak a probléma nagyságára: több mint egymillió gyermek élete során legalább egyszer megtapasztalt valamilyen erőszakos cselekményt,

és körülbelül 600 000 gyermek élt át ilyen helyzetet csak az elmúlt évben” – magyarázta a kormányfő. A helyzet javulása érdekében Niculescu hatékonyabb együttműködést, nagyobb elköteleződést kért az érintett intézményektől, mert, mint fogalmazott,

a rendszer nem mindig működik az elvárásoknak megfelelően.

Elmondta: a projekt segít jobban megérteni a jelenséget, és ami ennél is fontosabb, konkrét megoldásokkal szolgál. A cselekvési terv hét stratégiai irányt és 57 intézkedést javasol a megelőzéstől a korai felismerésen át a beavatkozásig, rehabilitációig és reintegrációig. Hangsúlyozta azonban, hogy a terv ajánlásait gyakorlatba is kell ültetni, hogy

a gyerekek és családjaik valójában érezzék a pozitív változásokat a mindennapi életükben.