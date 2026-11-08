Helikopterből figyelik a forgalmat Hargita megyében

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A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti munkatársai a Belügyminisztérium Légügyi Főfelügyelőségével együttműködve közúti ellenőrzéseket végeznek vasárnap a közlekedésbiztonság növelése és a súlyos következményekkel járó közúti balesetek megelőzése érdekében.

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A helikopterből elsősorban a fokozott balesetveszélyt jelentő útszakaszokon közlekedőket figyelik, rögzítik a szabálytalanul előzőket, de mérik a sebességet is. A legfontosabb cél a veszélyes közlekedési magatartás visszaszorítása, valamint a közúti balesetekben megsérültek és elhunytak számának csökkentése.