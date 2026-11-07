Fekete péntek: több mint egymilliárd lejes forgalmat bonyolított az eMAG

Az eMAG forgalma meghaladta az 1,041 milliárd lejt az idei fekete pénteken, és 55 millió lejjel felülmúlta a tavalyit – közölte szombaton az online áruház.

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Egyetlen nap alatt több mint 714 ezer vásárló összesen 4,1 milliónál is több terméket rendelt, mintegy 17 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Több mint 35 ezren először vásároltak a platformon.

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A vállalat szerint a műszaki cikkek mellett jelentősen nőtt a mindennapi fogyasztási termékek iránti kereslet is: