Hamisított mosószereket vontak ki a forgalomból

Hamisított termékek illegális forgalmazásával gyanúsított személyeket hallgatott ki szombaton a Kovászna megyei rendőrség.

Székelyhon 2026. november 07., 17:032026. november 07., 17:03

A Jupiter akció keretében szombaton a Kovászna megyei rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztályának munkatársai, a Giurgiu megyei rendőrökkel együttműködve öt házkutatási parancsot hajtottak végre Giurgiu megyében.

A házkutatások során lefoglaltak és kivontak a forgalomból 1600 liter folyékony mosószert 70 kilogramm mosóport és mintegy 600 darab mosókapszulát.

A termékeket gyenge minőségű tárolóedényekbe és különböző csomagolásokba töltötték, amelyeken bejegyzett márkák neveit feltüntető öntapadós címkék voltak. Hirdetés A hatóságok azt gyanítják, hogy a márkajelzések hamisítottak. Emellett 32 345 lejt is lefoglaltak, amelyről feltételezik, hogy bűncselekményből származik.

A nyomozásban érintett két személy ellen előállítási parancsot adtak ki.