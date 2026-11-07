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Hamisított mosószereket vontak ki a forgalomból

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Hamisított termékek illegális forgalmazásával gyanúsított személyeket hallgatott ki szombaton a Kovászna megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. november 07., 17:032026. november 07., 17:03

A Jupiter akció keretében szombaton a Kovászna megyei rendőrség gazdasági bűnözés elleni osztályának munkatársai, a Giurgiu megyei rendőrökkel együttműködve öt házkutatási parancsot hajtottak végre Giurgiu megyében.

A házkutatások során lefoglaltak és kivontak a forgalomból 1600 liter folyékony mosószert 70 kilogramm mosóport és mintegy 600 darab mosókapszulát.

A termékeket gyenge minőségű tárolóedényekbe és különböző csomagolásokba töltötték, amelyeken bejegyzett márkák neveit feltüntető öntapadós címkék voltak.

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A hatóságok azt gyanítják, hogy a márkajelzések hamisítottak. Emellett 32 345 lejt is lefoglaltak, amelyről feltételezik, hogy bűncselekményből származik.

A nyomozásban érintett két személy ellen előállítási parancsot adtak ki.

Őket a Kovászna Megyei Rendőrségre kísérték további kihallgatás és a törvényes intézkedések meghozatala céljából.

Az ügyben az ügyész irányításával folytatódik a nyomozás.

Háromszék Rendőrség
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