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Két ittas sofőrt is kiszűrtek a rendőrök Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Hetven alkohol- és kábítószer-gyorstesztből kettő mutatott pozitív értéket pénteken, amikor a gyergyószentmiklósi rendőrök ellenőrző akciót tartottak.

Székelyhon

2026. november 07., 15:132026. november 07., 15:13

November 6-án délutántól éjfélig a gyergyószentmiklósi rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót tartottak – számolt be a Hargitamegyei rendőrség sajtóosztálya.

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Az akció során a rendőrök 174 személyt igazoltattak, 173 gépjárművet ellenőriztek, továbbá 70 alkohol- és kábítószer-gyorstesztet végeztek. A razzia eredményeként

22 szabálysértési bírságot szabtak ki, 18-at a megengedett sebességhatár túllépéséért, hármat pedig egyéb közlekedési szabályszegésekért.

Az alkohol- és kábítószer-ellenőrzések során két ittas gépjárművezetőt azonosítottak, mindkét esetben büntetőeljárást indítottak.

A közleményben beszámolnak arról, hogy pénteken 19.44-kor egy 51 éves helyi férfit azonosítottak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a Testvériség sugárúton.

Az alkoholszonda 0,64 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott.

A férfit egészségügyi intézménybe kísérték.

Ugyanaznap 22 órakor a gyergyószentmiklósi 5-ös számú vidéki rendőrőrs munkatársai egy 38 éves, gyergyószárhegyi férfit állítottak meg, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit.

Az alkoholszonda ebben az esetben 0,69 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott.

Mindkét esetben büntetőeljárást indítottak alkohol befolyása alatt történő vezetés gyanúja miatt.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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