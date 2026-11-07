Két ittas sofőrt is kiszűrtek a rendőrök Gyergyószentmiklóson

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Fotó: Tuchiluș Alex
Hetven alkohol- és kábítószer-gyorstesztből kettő mutatott pozitív értéket pénteken, amikor a gyergyószentmiklósi rendőrök ellenőrző akciót tartottak.
November 6-án délutántól éjfélig a gyergyószentmiklósi rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót tartottak – számolt be a Hargitamegyei rendőrség sajtóosztálya.
Az akció során a rendőrök 174 személyt igazoltattak, 173 gépjárművet ellenőriztek, továbbá 70 alkohol- és kábítószer-gyorstesztet végeztek. A razzia eredményeként
Az alkohol- és kábítószer-ellenőrzések során két ittas gépjárművezetőt azonosítottak, mindkét esetben büntetőeljárást indítottak.
A közleményben beszámolnak arról, hogy pénteken 19.44-kor egy 51 éves helyi férfit azonosítottak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a Testvériség sugárúton.
A férfit egészségügyi intézménybe kísérték.
Ugyanaznap 22 órakor a gyergyószentmiklósi 5-ös számú vidéki rendőrőrs munkatársai egy 38 éves, gyergyószárhegyi férfit állítottak meg, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit.
Mindkét esetben büntetőeljárást indítottak alkohol befolyása alatt történő vezetés gyanúja miatt.
Október végére 16 százalékban elkészült a Marosvásárhelyt Târgu Neamțcal összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza, ami hat százalékpontos előrelépést jelent az előző jelentéshez képest.
Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.
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Gyergyószentmiklós képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén határozott a helyi pályázati kiírás alapján a költségvetésből biztosított sporttámogatások elosztásáról. Tizenegy sportegyesület és klub összesen 271 945 lej támogatásban részesül.
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