Két ittas sofőrt is kiszűrtek a rendőrök Gyergyószentmiklóson

Hetven alkohol- és kábítószer-gyorstesztből kettő mutatott pozitív értéket pénteken, amikor a gyergyószentmiklósi rendőrök ellenőrző akciót tartottak.

Székelyhon 2026. november 07., 15:132026. november 07., 15:13

November 6-án délutántól éjfélig a gyergyószentmiklósi rendőrök közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót tartottak – számolt be a Hargitamegyei rendőrség sajtóosztálya. Hirdetés Az akció során a rendőrök 174 személyt igazoltattak, 173 gépjárművet ellenőriztek, továbbá 70 alkohol- és kábítószer-gyorstesztet végeztek. A razzia eredményeként

22 szabálysértési bírságot szabtak ki, 18-at a megengedett sebességhatár túllépéséért, hármat pedig egyéb közlekedési szabályszegésekért.

Az alkohol- és kábítószer-ellenőrzések során két ittas gépjárművezetőt azonosítottak, mindkét esetben büntetőeljárást indítottak. A közleményben beszámolnak arról, hogy pénteken 19.44-kor egy 51 éves helyi férfit azonosítottak, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit a Testvériség sugárúton.

Az alkoholszonda 0,64 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott.

A férfit egészségügyi intézménybe kísérték. Ugyanaznap 22 órakor a gyergyószentmiklósi 5-ös számú vidéki rendőrőrs munkatársai egy 38 éves, gyergyószárhegyi férfit állítottak meg, aki alkoholos befolyásoltság alatt vezetett személygépkocsit.

Az alkoholszonda ebben az esetben 0,69 mg/liter légalkohol-koncentrációt mutatott.