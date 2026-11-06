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Látványosan halad az első Hargita megyei autópálya-szakasz építése

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Október végére 16 százalékban elkészült a Marosvásárhelyt Târgu Neamțcal összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza, ami hat százalékpontos előrelépést jelent az előző jelentéshez képest – közölte pénteken az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).

Székelyhon

2026. november 06., 12:522026. november 06., 12:52

2026. november 06., 12:542026. november 06., 12:54

A romániai Danlin XXL vállalat mintegy 300 munkással és 200 munkagéppel dolgozik a Hargita megyei sztrádaszakaszon.

Jelenleg földmunkákat végeznek, hidakat, felüljárókat és közúti csomópontokat építenek.

A CNIR tájékoztatása szerint mindkét pályatesten zajlanak a földmunkák, és dolgoznak a gyergyóalfalui csomópontnál, valamint annak három fel- és lehajtó ágán is. A szakaszon tervezett 21 hídból 12-nél már megkezdődött az építkezés. A gyergyóalfalui csomópont közelében egy vadátjáró is épül.

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Az augusztus 17-én elkezdett munkálatokat a CNIR folyamatosan ellenőrzi. A társaság ugyanakkor figyelmeztetett, hogy

a téli időjárás jelentősen befolyásolhatja az építkezés ütemét.

A kivitelezéssel a Danlin XXL, az Intertranscom Impex és a Groma Hold társulását bízta meg a CNIR. A szerződés szerint a tervezésre tíz, a kivitelezésre 24 hónap áll rendelkezésre.

Az A8-as autópálya Moldvát köti majd össze Erdéllyel és az európai közlekedési hálózattal – ismerteti az Agerpres.

Gyergyószék Közlekedés
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