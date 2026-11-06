Látványosan halad az első Hargita megyei autópálya-szakasz építése

Fotó: Pinti Attila
Október végére 16 százalékban elkészült a Marosvásárhelyt Târgu Neamțcal összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza, ami hat százalékpontos előrelépést jelent az előző jelentéshez képest – közölte pénteken az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).
2026. november 06., 12:522026. november 06., 12:52
2026. november 06., 12:542026. november 06., 12:54
A romániai Danlin XXL vállalat mintegy 300 munkással és 200 munkagéppel dolgozik a Hargita megyei sztrádaszakaszon.
A CNIR tájékoztatása szerint mindkét pályatesten zajlanak a földmunkák, és dolgoznak a gyergyóalfalui csomópontnál, valamint annak három fel- és lehajtó ágán is. A szakaszon tervezett 21 hídból 12-nél már megkezdődött az építkezés. A gyergyóalfalui csomópont közelében egy vadátjáró is épül.
Az augusztus 17-én elkezdett munkálatokat a CNIR folyamatosan ellenőrzi. A társaság ugyanakkor figyelmeztetett, hogy
A kivitelezéssel a Danlin XXL, az Intertranscom Impex és a Groma Hold társulását bízta meg a CNIR. A szerződés szerint a tervezésre tíz, a kivitelezésre 24 hónap áll rendelkezésre.
Az A8-as autópálya Moldvát köti majd össze Erdéllyel és az európai közlekedési hálózattal – ismerteti az Agerpres.
Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.
A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között Borszék több utcájában.
Gyergyószentmiklós képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén határozott a helyi pályázati kiírás alapján a költségvetésből biztosított sporttámogatások elosztásáról. Tizenegy sportegyesület és klub összesen 271 945 lej támogatásban részesül.
Élelem, ivóvíz és megfelelő menedék nélkül tartottak húsz kutyát egy gyergyóújfalvi ingatlan területén. A hatóságok 19 állatot menhelyre szállítottak, az ellenőrzés során pedig öt bírságot is kiszabtak.
A Magyar Tudomány Napja alkalmából kétnapos történészkonferencia kezdődött kedden a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. A közel ötven éve elindított rendezvény idén is neves előadókat, tartalmas előadásokat hoz a közönségnek.
Történészkonferenciát szerveznek a Magyar Tudomány Napja tiszteletére a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban november 3–4-én Az önálló magyar nyelvű oktatásért címmel.
Folytatják szombaton a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresését: a család a hivatalos kutatás lezárása után önkénteseket vár délelőtt 10 órára a Bucsin-tetői sípályához, hogy kisebb csapatokban átvizsgálják a környező területeket.
Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.
Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.
Jóváhagyta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a kulturális tevékenységekre pályázó civil szervezetek támogatási listáját. A helyi költségvetésből összesen 237 511 lejt ítéltek oda tizennyolc pályázatra.
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