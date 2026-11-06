Látványosan halad az első Hargita megyei autópálya-szakasz építése

Október végére 16 százalékban elkészült a Marosvásárhelyt Târgu Neamțcal összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza, ami hat százalékpontos előrelépést jelent az előző jelentéshez képest – közölte pénteken az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).

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A CNIR tájékoztatása szerint mindkét pályatesten zajlanak a földmunkák, és dolgoznak a gyergyóalfalui csomópontnál, valamint annak három fel- és lehajtó ágán is. A szakaszon tervezett 21 hídból 12-nél már megkezdődött az építkezés. A gyergyóalfalui csomópont közelében egy vadátjáró is épül.

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Az augusztus 17-én elkezdett munkálatokat a CNIR folyamatosan ellenőrzi. A társaság ugyanakkor figyelmeztetett, hogy