Civil összefogással keresik tovább a Bucsinon eltűnt idős férfit

A hatóságiak már feladták, a család tovább keresi Forró Lajost
Fotó: Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség
Folytatják szombaton a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresését: a család a hivatalos kutatás lezárása után önkénteseket vár délelőtt 10 órára a Bucsin-tetői sípályához, hogy kisebb csapatokban átvizsgálják a környező területeket.
Sikertelenül zárult a hatóságok részéről a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresése. Az idős férfi családja azonban nem adja fel:
A közösségi oldalon közzétett felhívásban a család megköszöni az eddigi segítséget a rendőröknek, a Gyergyóalfalvi Önkéntes Polgárőrségnek, a hegyimentőknek, a tűzoltóknak és az önkénteseknek.
Mint írják, tudják, hogy a hivatalos keresést lezárták, de családként nem tudják és nem is akarják lezártnak tekinteni szerettük eltűnését. „Egy emberi életről van szó, és nem nyugodhatunk bele abba, hogy ennyi idő után fel kelljen adnunk a keresését.
Ezért családunk továbbra is keresi Forró Lajost, és szombaton civil összefogással szeretnénk folytatni a keresést. A találkozási ponttól kisebb csapatokra osztva indulnánk el a környező területek átvizsgálására” – áll a felhívásban.
Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.
Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.
Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.
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Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.
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