Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Civil összefogással keresik tovább a Bucsinon eltűnt idős férfit

A hatóságiak már feladták, a család tovább keresi Forró Lajost • Fotó: Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség

A hatóságiak már feladták, a család tovább keresi Forró Lajost

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Folytatják szombaton a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresését: a család a hivatalos kutatás lezárása után önkénteseket vár délelőtt 10 órára a Bucsin-tetői sípályához, hogy kisebb csapatokban átvizsgálják a környező területeket.

Simon Virág

2026. október 30., 19:572026. október 30., 19:57

Sikertelenül zárult a hatóságok részéről a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresése. Az idős férfi családja azonban nem adja fel:

szombaton 10 órára a Bucsin-tetői sípályára várják mindazokat, akik segíteni szeretnének a férfi felkutatásában.

A közösségi oldalon közzétett felhívásban a család megköszöni az eddigi segítséget a rendőröknek, a Gyergyóalfalvi Önkéntes Polgárőrségnek, a hegyimentőknek, a tűzoltóknak és az önkénteseknek.

Hirdetés

Mint írják, tudják, hogy a hivatalos keresést lezárták, de családként nem tudják és nem is akarják lezártnak tekinteni szerettük eltűnését. „Egy emberi életről van szó, és nem nyugodhatunk bele abba, hogy ennyi idő után fel kelljen adnunk a keresését.

Idézet
Rengeteg megválaszolatlan kérdés maradt bennünk, és szeretnénk tudni, mi történt a szerettünkkel.

Ezért családunk továbbra is keresi Forró Lajost, és szombaton civil összefogással szeretnénk folytatni a keresést. A találkozási ponttól kisebb csapatokra osztva indulnánk el a környező területek átvizsgálására” – áll a felhívásban.

korábban írtuk

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból

Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

korábban írtuk

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit

Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.

korábban írtuk

Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit
Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit

Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.

Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Újabb akadály a vidéki buszos tömegközlekedés elindítása előtt
Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Világrekord közelében: annyi gólt lőtt az FK Csíkszereda a Dinamónak, hogy nem fért be a jegyzőkönyvbe
Bákó megyei román iskolából jött, mégis az övé lett a legjobb magyar érettségi Csíkban: egy csángó lány útja otthonról haza
24 meccses eltiltást kapott a játékvezetőt megütő elnök-edző, megfelezték Agyagfalva büntetését
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Újabb akadály a vidéki buszos tömegközlekedés elindítása előtt
Székelyhon

Újabb akadály a vidéki buszos tömegközlekedés elindítása előtt
Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Székelyhon

Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései
Világrekord közelében: annyi gólt lőtt az FK Csíkszereda a Dinamónak, hogy nem fért be a jegyzőkönyvbe
Székely Sport

Világrekord közelében: annyi gólt lőtt az FK Csíkszereda a Dinamónak, hogy nem fért be a jegyzőkönyvbe
Bákó megyei román iskolából jött, mégis az övé lett a legjobb magyar érettségi Csíkban: egy csángó lány útja otthonról haza
Krónika

Bákó megyei román iskolából jött, mégis az övé lett a legjobb magyar érettségi Csíkban: egy csángó lány útja otthonról haza
24 meccses eltiltást kapott a játékvezetőt megütő elnök-edző, megfelezték Agyagfalva büntetését
Székely Sport

24 meccses eltiltást kapott a játékvezetőt megütő elnök-edző, megfelezték Agyagfalva büntetését
„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Nőileg

„Jobb az Úrral járni” – amikor a mindennapok része a hit
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 30., péntek

Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen

Hatalmas tűz ütött ki egy lakóháznál Maroshévízen, az 1918. December 1. utcában. A helyszínen hivatásos és önkéntes tűzoltók több órán keresztül küzdöttek a lángokkal péntek hajnalig.

Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen
Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen
2026. október 30., péntek

Nyolc órán keresztül küzdöttek a lángokkal Maroshévízen
Hirdetés
2026. október 30., péntek

Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit

Hivatalosan is befejeződött az eltűnt 88 éves férfi keresésére indított akció. Az utolsó hivatalos keresést október 28-án, szerdán tartották, amelyben rendőrök, csendőrök, tűzoltók, hegyimentők és önkéntesek vettek részt.

Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit
Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit
2026. október 30., péntek

Minden erőfeszítés ellenére sem találták meg az eltűnt idős férfit
2026. október 29., csütörtök

Több pénzre pályáztak, mint amennyit ki tudnak osztani: mindenkitől lecsípnek egy kicsit

Jóváhagyta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a kulturális tevékenységekre pályázó civil szervezetek támogatási listáját. A helyi költségvetésből összesen 237 511 lejt ítéltek oda tizennyolc pályázatra.

Több pénzre pályáztak, mint amennyit ki tudnak osztani: mindenkitől lecsípnek egy kicsit
Több pénzre pályáztak, mint amennyit ki tudnak osztani: mindenkitől lecsípnek egy kicsit
2026. október 29., csütörtök

Több pénzre pályáztak, mint amennyit ki tudnak osztani: mindenkitől lecsípnek egy kicsit
2026. október 28., szerda

Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában

Csütörtökön 9 és 15 óra között áramszünetre kell számítani Gyergyóalfalu több utcájában az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.

Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában
Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában
2026. október 28., szerda

Áramszünet lesz Gyergyóalfalu több utcájában
Hirdetés
2026. október 28., szerda

Átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklós egy részén

A Kossuth Lajos utcában zajló munkálatok során keletkezett meghibásodás miatt átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklóson, a Batthyány Ignác-iskola bentlakása és a Robi Konyha környékén.

Átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklós egy részén
Átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklós egy részén
2026. október 28., szerda

Átmenetileg szünetelhet a távhőszolgáltatás Gyergyószentmiklós egy részén
2026. október 28., szerda

Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen

Már harmadszorra riasztották a tűzszerészeket a Hargita megyei Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosra, ahol újabb lőszermaradványokat találtak.

Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen
Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen
2026. október 28., szerda

Harmadik napja találnak lőszereket egy Hargita megyei településen
2026. október 27., kedd

Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben

Kilenc, a második világháborúból származó, 45 milliméteres páncéltörő lövedéket találtak kedden a Hargita megyei Gyergyóhodoson, a földgázvezeték lefektetése közben. A lőszereket a tűzszerészek elszállították.

Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben
Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben
2026. október 27., kedd

Lövedékekre bukkantak a földgázvezeték lefektetése közben
Hirdetés
2026. október 27., kedd

Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson

Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.

Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson
Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson

Hormonok, változókor és a női egészség új egyensúlya címmel interaktív beszélgetést szerveznek Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánia nagytermében szerdán 19 órától.

Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson
Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Ingyenes est a női egészségről Gyergyószentmiklóson
2026. október 27., kedd

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit

Továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok a Bucsin-tető közelében eltűnt 88 éves férfit.

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
2026. október 27., kedd

Még mindig keresik a Bucsinon eltűnt idős férfit
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!