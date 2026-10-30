Civil összefogással keresik tovább a Bucsinon eltűnt idős férfit

Folytatják szombaton a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresését: a család a hivatalos kutatás lezárása után önkénteseket vár délelőtt 10 órára a Bucsin-tetői sípályához, hogy kisebb csapatokban átvizsgálják a környező területeket.

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Sikertelenül zárult a hatóságok részéről a Bucsin-tetőn eltűnt Forró Lajos keresése. Az idős férfi családja azonban nem adja fel:

A közösségi oldalon közzétett felhívásban a család megköszöni az eddigi segítséget a rendőröknek, a Gyergyóalfalvi Önkéntes Polgárőrségnek, a hegyimentőknek, a tűzoltóknak és az önkénteseknek.

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Mint írják, tudják, hogy a hivatalos keresést lezárták, de családként nem tudják és nem is akarják lezártnak tekinteni szerettük eltűnését. „Egy emberi életről van szó, és nem nyugodhatunk bele abba, hogy ennyi idő után fel kelljen adnunk a keresését.