Szeptember eleje óta 22-en kerültek sürgősségire kutyaharapás miatt Gyergyószentmiklóson

Ősszel rendszerint újabb gazdátlan állatok jelennek meg a városban

Ősszel rendszerint megnövekszik a kóbor kutyák száma Gyergyószentmiklós utcáin. Az utóbbi időben ismét több panasz érkezik a lakóktól. A befogásuk nem egyszerű, de tíz gazdátlan állatot begyűjtöttek a héten.

Gergely Imre 2026. október 30., 20:312026. október 30., 20:31

A kóbor kutyák számának megnövekedése nem csupán kellemetlenséget, hanem közvetlen balesetveszélyt is jelent. Szeptember eleje óta

22 személy jelentkezett kutyaharapással a gyergyószentmiklósi kórház sürgősségi osztályán.

Egy olvasónk arról számolt be, hogy a hét elején a Virág negyedben, egy tömbház aljából váratlanul három gazdátlan kutya rohant neki. A két nagyobb testű állat végül nem támadt rá, a kisebbik azonban beleharapott a lábszárába. Szerencséjére a kutya fogai nem sebesítették meg, a nadrágját viszont elszakították, azt már többet nem viselheti.

Mi lett volna, ha egy kisgyerek van a helyemben?”

– teszi fel a kérdést. Hirdetés A probléma megoldásában a városi tulajdonú Vitalissima vállalat az illetékes amelynek feladatkörébe a kóbor kutyák befogása, és a kutyamenhely működtetése is beletartozik. György István, a cég vezetője érdeklődésünkre válaszolva elmondta, ő is tapasztalja, hogy

az őszi időszakban rendszerint megszaporodnak a gazdátlan ebek a városban.

Az emberek azt feltételezik, hogy ennek a lehetséges oka, hogy az erdőkről, illetve a legelőkről is ilyenkor kerülnek be a nyáron ott tartott állatok a településre, és egyes pásztorok magukra hagyják a kutyáikat. Tíz kutyát fogtak be hétfőn A korábbi hónapokban is fogtak be gazdátlan kutyákat (3-4-et havonta), de ennek megoldása nehézkes, a vállalatnak ugyanis nincs saját kábítófegyvere. Ennek beszerzéséhez szükséges engedélyt már több mint két hónapja igényelték a rendőrségtől, de egyelőre nem kaptak választ. A problémára reagálva a Vitalissima szerződést kötött egy csíkszentkirályi állatorvossal, így a saját felszerelés hiánya ellenére is tudtak intézkedni.

Hétfőn tíz kóbor kutyát fogtak be Gyergyószentmiklós köztereiről.

György elmondta azt is, hogy a befogás nem egyszerű feladat: előzetesen fel kell mérni, hol tartózkodnak az állatok, és olyan helyszínt kell választani, ahol biztonságosan el lehet végezni az elkábításukat.

A kábítólövedékkel eltalált kutya ugyanis még akár több száz métert is megtehet, mielőtt a szer hatni kezd, ezért fontos, hogy nyílt, jól belátható területen történjen a beavatkozás.

Forgalmas utcákon ez nem is lehetséges. György István hangsúlyozta, hogy a kábítófegyver beszerzéséig is folytatni fogják az együttműködést a csíkszentkirályi állatorvossal, és a következő napokban újabb befogásokat terveznek.

A kukák környéke az egyik leggyakoribb előfordulási helye a kóbor kutyáknak Fotó: Gergely Imre

22 kutyaharapásos esetet jegyeztek a kórházban két hónap alatt A helyzet komolyságát a kórházi adatok is jelzik. A Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórháznál érdeklődve megtudtuk, szerint szeptember eleje óta 22 személy fordult a sürgősségi osztályhoz kutyaharapás miatt. Közülük

nyolc esetben volt szükség veszettség elleni oltás beadására.

Az egészségügyi intézmény arra figyelmeztet, hogy ha a kutya foga akár csak felületesen is megsérti a bőrt, még aznap orvoshoz kell fordulni.

Nem szükséges mély vagy erősen vérző seb ahhoz, hogy orvosi ellátásra, illetve a veszettség elleni oltás mérlegelésére legyen szükség.

Ha csak a ruha szakad el, de alatta a bőr teljesen ép, nincs horzsolás vagy szúrt sérülés, és

nyál sem jutott meglévő sebbe vagy nyálkahártyára, önmagában emiatt nem indokolt a veszettség elleni oltás.

Fontos azonban alaposan ellenőrizni a bőrt, mert a ruhán keresztül is keletkezhet apró sérülés. Harapás esetén a sebet azonnal, bő folyó vízzel és szappannal legalább 15 percig kell mosni, majd tiszta kötéssel lefedni. Erős vagy nem csillapodó vérzés, mély seb, illetve arc-, fej-, nyak- vagy kézsérülés esetén haladéktalanul sürgősségi ellátás szükséges.

Fotó: Gergely Imre

A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház tájékoztatása szerint tetanusz elleni oltóanyag a sürgősségi osztályon, veszettség elleni oltóanyag pedig a fertőző betegségek osztályán rendelkezésre áll.

A tetanusz elleni oltás szükségességét a sérülés jellege és a korábbi oltások alapján határozzák meg, a veszettség elleni oltásról pedig infektológus szakorvos dönt.