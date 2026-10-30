Szeptember eleje óta 22-en kerültek sürgősségire kutyaharapás miatt Gyergyószentmiklóson

Ősszel rendszerint újabb gazdátlan állatok jelennek meg a városban
Fotó: forrás: Közösen Gyergyószentmiklósért Faceboook csoport
Ősszel rendszerint megnövekszik a kóbor kutyák száma Gyergyószentmiklós utcáin. Az utóbbi időben ismét több panasz érkezik a lakóktól. A befogásuk nem egyszerű, de tíz gazdátlan állatot begyűjtöttek a héten.
A kóbor kutyák számának megnövekedése nem csupán kellemetlenséget, hanem közvetlen balesetveszélyt is jelent. Szeptember eleje óta
Egy olvasónk arról számolt be, hogy a hét elején a Virág negyedben, egy tömbház aljából váratlanul három gazdátlan kutya rohant neki. A két nagyobb testű állat végül nem támadt rá, a kisebbik azonban beleharapott a lábszárába. Szerencséjére a kutya fogai nem sebesítették meg, a nadrágját viszont elszakították, azt már többet nem viselheti.
– teszi fel a kérdést.
A probléma megoldásában a városi tulajdonú Vitalissima vállalat az illetékes amelynek feladatkörébe a kóbor kutyák befogása, és a kutyamenhely működtetése is beletartozik.
György István, a cég vezetője érdeklődésünkre válaszolva elmondta, ő is tapasztalja, hogy
Az emberek azt feltételezik, hogy ennek a lehetséges oka, hogy az erdőkről, illetve a legelőkről is ilyenkor kerülnek be a nyáron ott tartott állatok a településre, és egyes pásztorok magukra hagyják a kutyáikat.
A korábbi hónapokban is fogtak be gazdátlan kutyákat (3-4-et havonta), de ennek megoldása nehézkes, a vállalatnak ugyanis nincs saját kábítófegyvere. Ennek beszerzéséhez szükséges engedélyt már több mint két hónapja igényelték a rendőrségtől, de egyelőre nem kaptak választ.
A problémára reagálva a Vitalissima szerződést kötött egy csíkszentkirályi állatorvossal, így a saját felszerelés hiánya ellenére is tudtak intézkedni.
György elmondta azt is, hogy a befogás nem egyszerű feladat: előzetesen fel kell mérni, hol tartózkodnak az állatok, és olyan helyszínt kell választani, ahol biztonságosan el lehet végezni az elkábításukat.
Forgalmas utcákon ez nem is lehetséges.
György István hangsúlyozta, hogy a kábítófegyver beszerzéséig is folytatni fogják az együttműködést a csíkszentkirályi állatorvossal, és a következő napokban újabb befogásokat terveznek.
A kukák környéke az egyik leggyakoribb előfordulási helye a kóbor kutyáknak
Fotó: Gergely Imre
A helyzet komolyságát a kórházi adatok is jelzik. A Gyergyószentmiklósi Municípiumi Kórháznál érdeklődve megtudtuk, szerint szeptember eleje óta 22 személy fordult a sürgősségi osztályhoz kutyaharapás miatt. Közülük
Az egészségügyi intézmény arra figyelmeztet, hogy ha a kutya foga akár csak felületesen is megsérti a bőrt, még aznap orvoshoz kell fordulni.
Ha csak a ruha szakad el, de alatta a bőr teljesen ép, nincs horzsolás vagy szúrt sérülés, és
Fontos azonban alaposan ellenőrizni a bőrt, mert a ruhán keresztül is keletkezhet apró sérülés.
Harapás esetén a sebet azonnal, bő folyó vízzel és szappannal legalább 15 percig kell mosni, majd tiszta kötéssel lefedni. Erős vagy nem csillapodó vérzés, mély seb, illetve arc-, fej-, nyak- vagy kézsérülés esetén haladéktalanul sürgősségi ellátás szükséges.
Fotó: Gergely Imre
A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház tájékoztatása szerint tetanusz elleni oltóanyag a sürgősségi osztályon, veszettség elleni oltóanyag pedig a fertőző betegségek osztályán rendelkezésre áll.
Kóbor, nem azonosítható vagy megfigyelés alatt nem tartható kutya okozta sérülés esetén általában a veszettség elleni oltás megkezdése a döntés.
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