Tájékoztatót adott ki a lottótársaság, miután nem került be minden szám a keverődobba a sorsoláson

Tájékoztatót adott ki a Román Lottótársaság az október 29-i Joker 5/45 sorsoláson tapasztalt incidens miatt: egy műszaki hiba folytán nem került be az összes golyó a sorsológép keverődobjába.

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A csütörtöki Joker-sorsolás közben észlelték, hogy az egyik golyó nem jutott be a keverődobba, ezért a sorsolóbizottság elrendelte a húzás leállítását és újrakezdését – írták a lottótársaság közleményében . Az ezt követő ellenőrzések során azonban kiderült, hogy további négy golyó hiányzott a keverődobból. Emiatt a sorsolóbizottság úgy döntött, hogy

érvényteleníti a húzást, és a belső eljárásrendnek megfelelően teljes egészében megismétli azt.

Újból csak azután sorsoltak, hogy ellenőrizték és megerősítették: mind a 45 golyó a keverődobban van. A húzást úgy végezték el, hogy minden megjátszott számra biztosított legyen az egyenlő esély – hangsúlyozták, hozzátéve, hogy a hivatalos és érvényes eredmények a végleges sorsolás során kihúzott, a sorsolóbizottság által hitelesített számok.

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„A Román Lottótársaság ismételten megerősíti elkötelezettségét a sorsolások tisztességes, átlátható és az előírt eljárásoknak megfelelő lebonyolítása mellett” – írták még a lottótársaság közleményében.