Újabb akadály a vidéki buszos tömegközlekedés elindítása előtt

Nem jutnak zöld ágra a Hargita megyei vidéki buszos tömegközlekedés kiszervezésével
Fotó: Borbély Fanni
„Bajban vagyunk, bajban leszünk” – figyelmeztetett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a megyei személyszállítás fenntarthatóságával kapcsolatban. A vidéki buszos közlekedés kiszervezését újabb akadályok nehezítik.
Hargita megyei helyközi buszjáratok működtetésének kiszervezésében újabb nehézségek merültek fel, ugyanis a közbeszerzési dokumentációt az Országos Közbeszerzési Ügynökség (ANAP) ellenőrzése után módosítani kellett.
Hargita Megye Tanácsának csütörtöki ülésén többek között ezeket a módosításokat vezették be a vidéki személyszállítást érintő határozatba, hogy pontosítsák a szolgáltatások működtetésére vonatkozó követelményeket. A hatóság ugyanis
egyebek mellett a feladatfüzet tartalmával, a járművek rendelkezésre bocsátásával, az ajánlatok benyújtásával és a szerződés árának kiigazításával kapcsolatban.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a tanácsülésen arról beszélt, hogy a jogszabályi környezet megnehezíti a megyei személyszállítás működtetését, fenntarthatóságát. Szerinte
emellett a szolgáltatás támogatásának módszertana sem tisztázott, hogy szubvencionálni lehessen a szolgáltatást, ott, ahol másképp nem lenne fenntartható.
Fotó: Borbély Fanni
A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, hogy olyan közlekedési rendszert szeretnének működtetni, amely biztonságos, kiszámítható és megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt Hargita megye települései között. Ehhez azonban a támogatási lehetőségek rendezésére és a közbeszerzési feltételeknek a helyi sajátosságokhoz való igazítására is szükség lenne.
– összegezte a helyzetet, hozzátéve, hogy ha Bukarestben nem módosítják a jogszabályokat, illetve nem dolgozzák ki a szükséges módszertant, ellehetetlenülhet a megyei személyszállítás fenntarthatósága.
Hargita Megye Tanácsa már korábban is nehézségekbe ütközött a vidéki buszos tömegközlekedés kiszervezésével. Amint arról a Székelyhon tavaly februárban beszámolt,
A megyében összesen ötven útvonalra szeretnének szerződést kötni a fuvarozókkal.
Hosszas előkészítés után tavaly nyáron elfogadták ugyan Hargita megye helyközi járatainak új menetrendjét, de a buszos tömegközlekedés kiszervezésével elakadt Hargita Megye Tanácsa. A közbeszerzés közzétételéhez kiegészítésekre lesz szükség.
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