Újabb akadály a vidéki buszos tömegközlekedés elindítása előtt

Nem jutnak zöld ágra a Hargita megyei vidéki buszos tömegközlekedés kiszervezésével

„Bajban vagyunk, bajban leszünk” – figyelmeztetett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a megyei személyszállítás fenntarthatóságával kapcsolatban. A vidéki buszos közlekedés kiszervezését újabb akadályok nehezítik.

Barabás Hajnal 2026. október 29., 21:112026. október 29., 21:11

Hargita megyei helyközi buszjáratok működtetésének kiszervezésében újabb nehézségek merültek fel, ugyanis a közbeszerzési dokumentációt az Országos Közbeszerzési Ügynökség (ANAP) ellenőrzése után módosítani kellett. Hirdetés Hargita Megye Tanácsának csütörtöki ülésén többek között ezeket a módosításokat vezették be a vidéki személyszállítást érintő határozatba, hogy pontosítsák a szolgáltatások működtetésére vonatkozó követelményeket. A hatóság ugyanis

több hiányosságot is azonosított a közbeszerzési dokumentációban,

egyebek mellett a feladatfüzet tartalmával, a járművek rendelkezésre bocsátásával, az ajánlatok benyújtásával és a szerződés árának kiigazításával kapcsolatban. „Bajban vagyunk, bajban leszünk” Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a tanácsülésen arról beszélt, hogy a jogszabályi környezet megnehezíti a megyei személyszállítás működtetését, fenntarthatóságát. Szerinte

a közbeszerzési eljárások feltételei nehezen teljesíthetők a buszos vállalkozások számára,

emellett a szolgáltatás támogatásának módszertana sem tisztázott, hogy szubvencionálni lehessen a szolgáltatást, ott, ahol másképp nem lenne fenntartható.

Fotó: Borbély Fanni

A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, hogy olyan közlekedési rendszert szeretnének működtetni, amely biztonságos, kiszámítható és megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt Hargita megye települései között. Ehhez azonban a támogatási lehetőségek rendezésére és a közbeszerzési feltételeknek a helyi sajátosságokhoz való igazítására is szükség lenne.

Röviden: bajban vagyunk, bajban leszünk”

– összegezte a helyzetet, hozzátéve, hogy ha Bukarestben nem módosítják a jogszabályokat, illetve nem dolgozzák ki a szükséges módszertant, ellehetetlenülhet a megyei személyszállítás fenntarthatósága. Évek óta húzódik az ügy Hargita Megye Tanácsa már korábban is nehézségekbe ütközött a vidéki buszos tömegközlekedés kiszervezésével. Amint arról a Székelyhon tavaly februárban beszámolt,

a helyközi járatok új menetrendjét már elfogadták, a közbeszerzési eljárás azonban még mindig nem zárult le.

A megyében összesen ötven útvonalra szeretnének szerződést kötni a fuvarozókkal. korábban írtuk Elakadt a közbeszerzésnél Hargita Megye Tanácsa a vidéki buszos tömegközlekedés kiszervezésénél Hosszas előkészítés után tavaly nyáron elfogadták ugyan Hargita megye helyközi járatainak új menetrendjét, de a buszos tömegközlekedés kiszervezésével elakadt Hargita Megye Tanácsa. A közbeszerzés közzétételéhez kiegészítésekre lesz szükség. Visszaköltözhetnek a régi fogászat épületébe Befejezték a csíkszeredai régi fogászat épületének felújítását, az átadót a tanácsülés végén tartották. A korszerűsített épületbe

visszaköltözhetnek azok az intézmények, amelyeknek korábban székhelye volt a MÁV-házként is ismert épület.