Újabb himalájai csúcsra jutott fel a csíkszeredai Sántha Xénia

Vezető és serpák nélkül, kettesben jutott fel az Ama Dablam 6814 méteres csúcsára a csíkszeredai származású Sántha Xénia és társa, Paul Clarke.

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A csíkszeredai származású Sántha Xénia október 28-án elérte az Ama Dablam 6814 méteres csúcsát a Himalájában. A hegymászó a közösségi oldalán számolt be a teljesítményről, kiemelve, hogy társával, Paul Clarke-kal vezető és serpák segítsége nélkül mászták meg a technikás hegyet. Beszámolója szerint

A csúcshódítást nepáli idő szerint 17 óra 18 perckor érték el. Az eredeti tervük egy úgynevezett single push mászás volt, vagyis egyetlen, megszakítás nélküli menetben akarták teljesíteni az útvonalat. A tervük azonban megváltozott, amikor elérték a második magashegyi táborhelyet, a C2-t.

Amikor a C2-be értünk, találtunk egy haldokló holland mászót, és úgy döntöttünk, vele maradunk reggelig

– írta Sántha Xénia.

A mászás körülményeit tovább nehezítette, hogy hálózsák nélkül indultak el, és kevés élelmet vittek magukkal. Kegyetlen éjszakákat éltek át, a csúcs elérését követően pedig még a leereszkedés is hátravolt.

A csúcshódítás után kilenc órával értek le, pihenés után pedig – ígérete szerint – megosztja majd a történet további részleteit.

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A csíkszeredai származású hegymászó korábban a Himalája egyik nyolcezresét, a 8163 méter magas Manaszlu főcsúcsát is meghódította. Erről a Székely Sport is beszámolt.

Az Ama Dablam egy, a Himalája keleti részén, Nepál 1. számú tartományában fekvő hegy, főcsúcsa 6812 méter.