Két megoldási javaslat készül a tetőszerkezet rendbe tételére
Fotó: Olti Angyalka
Csúszhat az Orbán Balázs Általános Iskola tetőszerkezetének kijavítása, és hasonló gondok vannak a székelyudvarhelyi művelődési ház felújításánál is. A városvezetés szerint egyik épületnél sem garantálható, hogy jövőre használható lesz.
A hibás tervek miatt korábban statikai problémák merültek fel a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskola tetőszerkezeténél, így a diákok most kénytelenek más helyszíneken tanulni a veszélyessé vált épület helyett.
A probléma megoldásáról érdeklődött Bálint Csongor Attila, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője a soros tanácsülésen, csütörtökön.
Szakács-Paál István polgármester válaszában kifejtette, az elmúlt néhány hónap adminisztratív munkáról szólt az Orbán Balázs iskola esetében. Ennek részeként
Fotó: Olti Angyalka
Kiderült azonban, hogy addig nem fogadhatnak fel új szakembert, amíg szerződésben állnak a jelenlegi tervezővel. Utóbbi ugyanakkor felajánlotta, hogy ingyen elkészíti az új terveket. Jövő hónap végére két, a tetőszerkezet kijavítását célzó megoldási javaslat kerül a városvezetés asztalára, amelyek közül egyet kiválasztanak, és annak készülnek majd el a műszaki tervei.
– fogalmazott az elöljáró.
Fotó: Olti Angyalka
Az iskola felújítása az országos helyreállítási terv programban (PNRR) támogatást nyert projekt, így azt év végéig le kellene zárni, beleértve a tetőzet rendbetételét is – folytatta a polgármester. Mint mondta, információi alapján valószínű, hogy
Abban bízik, hogy idén elkészülnek a tervek, jövőre pedig közbeszerzési eljárást hirdethetnek a munkálatok kivitelezésére. Egyelőre nem tudni, hogy le kell-e bontani teljesen a tetőzetet, vagy elég csak megerősíteni azt, minden a szakértők véleményétől függ.
Fotó: Olti Angyalka
Bár van rá esély,
Szakács-Paál István arra is kitért, hogy hasonló a helyzet a művelődési háznál is, ahol a PNRR-ben megpályázott korszerűsítés alapját képező tűzvédelmi tervek voltak elavultak. Ebben az esetben azonban
Ezután következhet csak a tervezés, majd a kivitelezés. Mindezt figyelembe véve itt sem garantálható, hogy jövőre használható lesz az épület.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester leszögezte: minden számításukat felülmúlná, ha az iskola és a művelődési ház esetében is vissza kellene fizetni a megpályázott összeget azért, mert nem valósultak meg időben a projektek. Reméli, hogy ez nem fog megtörténni, ezért is lobbiznak Bukarestben.
Az idei költségvetés-kiegészítést teljes egészében igényelni fogja a város – nem tud lemondani összegekről a környező községek javára –, hogy a hibásan megvalósult beruházások rendbehozására fordíthassák azt – tette hozzá Szakács-Paál István.
Folytatódik az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar filmjének története: hamarosan a romániai mozikba is megérkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. A zenés romantikus vígjáték folytatását a nagyobb székelyföldi településeken is vetítik.
Politikai források szerint a Luca Niculescu vezette kabinet pénteken tartja meg első hivatalos ülését, és ezen fogadhatja el a több ágazatban, elsősorban az egészségügyben sürgetővé vált kiadások finanszírozásához szükséges költségvetés-kiigazítást.
Egy romániai lakás átlagára 114.900 euró, csaknem 5 százalékkal több, mint egy évvel korábban, míg egy családi ház megvásárlásához átlagosan 170.000 euróra van szükség – derül ki egy ingatlanpiaci portál csütörtökön közzétett elemzéséből.
Egy román állampolgár is megsérült a spanyolországi Toledo tartományban szerdán történt vonatbalesetben – közölte csütörtökön a román külügyminisztérium.
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyeztek egy 33 éves férfit egy ügyész és egy bíró megfenyegetése miatt. A két incidens két különböző Teleorman megyei bíróságon történt, tárgyalás közben.
A Csíkszeredai Bíróság meghosszabbította a Csíkdánfalván halálos kimenetelű gázolást elkövető, majd a helyszínt elhagyó autóvezető előzetes letartóztatását. Így a 39 éves karcfalvi férfi újabb 30 napig vizsgálati fogságban marad.
Nyertes lett az új elektromos buszok vásárlása érdekében leadott székelyudvarhelyi pályázat, így a finanszírozási szerződés aláírására készül a polgármesteri hivatal. A jelenleg is közlekedő városi buszokat települések között járatokká alakítanák.
Romániának átfogó közigazgatási-területi reformra van szüksége, de az átszervezés nem jelentheti pusztán a polgármesteri hivatalok számának csökkentését – hangsúlyozta csütörtökön Mihai Fifor szociáldemokrata párti (PSD) képviselő.
Külön járműkategória lesz a KRESZ-ben a motoros roller, tilos lesz azt alkoholos befolyásoltság esetén használni, illetve második személyt szállítani rajta a kormány javaslata szerint – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök szerdán.
Öt repülőgépet von ki romániai bázisairól a Wizz Air a növekvő költségek és a piaci körülmények változása miatt. A döntés több mint 170 alkalmazottat érint, akik közül sokan a légitársaság más európai bázisain folytathatják munkájukat.
szóljon hozzá!