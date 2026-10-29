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Hibás tervek miatt bizonytalan két székelyudvarhelyi épület sorsa

Két megoldási javaslat készül a tetőszerkezet rendbe tételére

Két megoldási javaslat készül a tetőszerkezet rendbe tételére

Fotó: Olti Angyalka

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Csúszhat az Orbán Balázs Általános Iskola tetőszerkezetének kijavítása, és hasonló gondok vannak a székelyudvarhelyi művelődési ház felújításánál is. A városvezetés szerint egyik épületnél sem garantálható, hogy jövőre használható lesz.

Fülöp-Székely Botond

2026. október 29., 16:592026. október 29., 16:59

  • Az Orbán Balázs Általános Iskola felújításánál hibás tervek miatt statikai problémák merültek fel, ezért a diákok jelenleg más helyszíneken tanulnak.
  • Jövő hónap végére két tetőjavítási javaslat készül, amelyek közül egy alapján műszaki terveket készítenek.
  • Az iskola PNRR-támogatású felújítását év végéig kellene lezárni, de a várható hosszabbítás sem biztos, hogy elegendő.
  • A székelyudvarhelyi művelődési háznál is tervezési gondok vannak, és jelenleg szakértői vélemény készül a szükséges javítások felmérésére.

A hibás tervek miatt korábban statikai problémák merültek fel a felújítás alatt álló Orbán Balázs Általános Iskola tetőszerkezeténél, így a diákok most kénytelenek más helyszíneken tanulni a veszélyessé vált épület helyett.

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A probléma megoldásáról érdeklődött Bálint Csongor Attila, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője a soros tanácsülésen, csütörtökön.

Megoldási javaslatok

Szakács-Paál István polgármester válaszában kifejtette, az elmúlt néhány hónap adminisztratív munkáról szólt az Orbán Balázs iskola esetében. Ennek részeként

több tervezővel is felvették a kapcsolatot a tetőszerkezet rendbetételéhez szükséges dokumentumok elkészítéséért.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Kiderült azonban, hogy addig nem fogadhatnak fel új szakembert, amíg szerződésben állnak a jelenlegi tervezővel. Utóbbi ugyanakkor felajánlotta, hogy ingyen elkészíti az új terveket. Jövő hónap végére két, a tetőszerkezet kijavítását célzó megoldási javaslat kerül a városvezetés asztalára, amelyek közül egyet kiválasztanak, és annak készülnek majd el a műszaki tervei.

Idézet
Ha ismét cserben hagy minket a tervezőcég, akkor fel tudjuk már bontani vele a szerződést, és új szakcéget kereshetünk”

– fogalmazott az elöljáró.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Kifutnak a határidőből

Az iskola felújítása az országos helyreállítási terv programban (PNRR) támogatást nyert projekt, így azt év végéig le kellene zárni, beleértve a tetőzet rendbetételét is – folytatta a polgármester. Mint mondta, információi alapján valószínű, hogy

néhány hónappal eltolható lesz ez a határidő, de jó eséllyel ez sem lesz elég a szükséges munkálatok elvégzésére.

Abban bízik, hogy idén elkészülnek a tervek, jövőre pedig közbeszerzési eljárást hirdethetnek a munkálatok kivitelezésére. Egyelőre nem tudni, hogy le kell-e bontani teljesen a tetőzetet, vagy elég csak megerősíteni azt, minden a szakértők véleményétől függ.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Bár van rá esély,

a polgármester nem tudott konkrétumot mondani arról, hogy a tanulók a megszokott épületükben kezdhetik-e a jövő tanévet.

Szakács-Paál István arra is kitért, hogy hasonló a helyzet a művelődési háznál is, ahol a PNRR-ben megpályázott korszerűsítés alapját képező tűzvédelmi tervek voltak elavultak. Ebben az esetben azonban

sikerült szerződést bontani az eredeti tervezővel, jelenleg szakértői vélemény készül a szükséges javítások felmérése érdekében.

Ezután következhet csak a tervezés, majd a kivitelezés. Mindezt figyelembe véve itt sem garantálható, hogy jövőre használható lesz az épület.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Remélik, hogy nem kell visszafizetni

A polgármester leszögezte: minden számításukat felülmúlná, ha az iskola és a művelődési ház esetében is vissza kellene fizetni a megpályázott összeget azért, mert nem valósultak meg időben a projektek. Reméli, hogy ez nem fog megtörténni, ezért is lobbiznak Bukarestben.

Ha mégis így alakul, akkor kénytelenek lesznek beperelni a hibás terveket készítő céget, valamint másokat is, akik részt vettek a projektben.

Az idei költségvetés-kiegészítést teljes egészében igényelni fogja a város – nem tud lemondani összegekről a környező községek javára –, hogy a hibásan megvalósult beruházások rendbehozására fordíthassák azt – tette hozzá Szakács-Paál István.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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