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Pénteken elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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Politikai források szerint a Luca Niculescu vezette kabinet pénteken tartja meg első hivatalos ülését, és ezen fogadhatja el a több ágazatban, elsősorban az egészségügyben sürgetővé vált kiadások finanszírozásához szükséges költségvetés-kiigazítást.

Székelyhon

2026. október 29., 14:462026. október 29., 14:46

2026. október 29., 14:482026. október 29., 14:48

Ugyanezen források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) beleegyezett abba, hogy Alexandru Nazare pénzügyminiszter

csak a költségvetés-kiigazítás után ismertesse az ország pénzügyeinek helyzetét,

ahogyan azt Sorin Grindeanu pártelnök kérte – számol be az Agerpres hírügynökség.

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A tervek szerint

novemberben újabb költségvetés-kiigazításra kerül sor.

Addig Nazarénak nyilvánosan be kell számolnia az államháztartás helyzetéről, valamint „a Bolojan-kormány által hátrahagyott adósságokról” – közölték politikai források.

Belföld Politika Gazdaság
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