Pénteken elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást

Politikai források szerint a Luca Niculescu vezette kabinet pénteken tartja meg első hivatalos ülését, és ezen fogadhatja el a több ágazatban, elsősorban az egészségügyben sürgetővé vált kiadások finanszírozásához szükséges költségvetés-kiigazítást.

Székelyhon 2026. október 29., 14:462026. október 29., 14:46 2026. október 29., 14:482026. október 29., 14:48

Ugyanezen források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) beleegyezett abba, hogy Alexandru Nazare pénzügyminiszter

csak a költségvetés-kiigazítás után ismertesse az ország pénzügyeinek helyzetét,

ahogyan azt Sorin Grindeanu pártelnök kérte – számol be az Agerpres hírügynökség. Hirdetés A tervek szerint

novemberben újabb költségvetés-kiigazításra kerül sor.