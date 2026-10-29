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Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Hét, neves személyiséget tüntetnek ki pénteken Marosvásárhelyen Pro Urbe elismeréssel, megköszönve a városért, a település hírnevének öregbítésért tett munkásságukat. Két díjazott a kitüntetést követő szimfonikus koncerten is a színpadon marad.

Simon Virág

2026. október 29., 14:482026. október 29., 14:48

Hosszú évekig a marosvásárhelyi városnapokon avatták a díszpolgárokat és osztották ki a Pro Urbe díjakat.

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Idén azonban ezt a két eseményt kettéválasztották és a Pro Urbe díjak szabályzatát kissé módosították is.

Szigorítottak az odaítélési feltételeken, hogy elkerüljék a nézeteltéréseket.

Korábban ugyanis megosztó személyiségeket is jelöltek, ezzel pedig nem mindenki értett egyet.

Milyen feltételek vannak?

A jelenlegi előírásoknak megfelelően a kitüntetést román vagy külföldi állampolgárok kaphatják meg, akik jelentős eredményeket értek el a tudomány, az oktatás, a kultúra, a gazdaság, a szociális szféra, a vallás, a sport, az egészségügy, a közösségi élet vagy a jótékonyság területén.

A jelölteknek aktívan részt kell venniük a közösség életében,

és számottevő módon hozzá kell járulniuk a város fejlődéséhez vagy Marosvásárhely hazai, illetve nemzetközi hírnevének öregbítéséhez.

Idén ki veheti át?

A marosvásárhelyi tanácsosok legutóbbi ülésükön fogadták el az idei kitüntetettek jegyzékét. Ennek értelmében a város elismerésében részesül az Avram Iancu kulturális és hazafias társaság elnöke, Berța Ioan, aki a javaslatot tevők szerint

jelentős mértékben hozzájárult a történelmi és nemzeti-hazafias értékek népszerűsítéséhez, a kulturális rendezvények szervezéséhez,

valamint Marosvásárhely közösségi életének támogatásához.

Átveheti a kitüntetést Kerekes Károly volt parlamenti képviselő, aki

aktívan részt vett a lakosság érdekeinek képviseletében, a kisebbségi jogok védelmében, az oktatás támogatásában és a kulturális értékek megőrzésében.

Pro Urbe díjas lesz idén Comes Ovidiu-Alexandru görög katolikus lelkész, Hajnal Gyula marosvásárhelyi futball-legenda, Boggiano Pablo olasz származású, Buenos Airesben született argentin karmester, aki rendkívül szoros szakmai kapcsolatot ápol a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával, Cojoc Rareș világbajnok sporttáncos és Bogányi Gergely világhírű zongoraművész.

Bogányi Gergely pénteken a Kultúrpalotában koncertezik • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Bogányi Gergely pénteken a Kultúrpalotában koncertezik

Fotó: Tuchiluș Alex

A Pro Urbe díjakat

október 30-án, pénteken adják át Marosvásárhelyen a Kultúrpalota nagytermében, 18 óra 30 perctől.

Ezt követően, 19 órától kezdődik a szimfonikus koncert, amelyen a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekarát Boggiano Pablo karmester vezényli, a szólista pedig Bogányi Gergely zongoraművész lesz.

Marosszék Marosvásárhely
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