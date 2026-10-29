Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat

Fotó: Haáz Vince
Hét, neves személyiséget tüntetnek ki pénteken Marosvásárhelyen Pro Urbe elismeréssel, megköszönve a városért, a település hírnevének öregbítésért tett munkásságukat. Két díjazott a kitüntetést követő szimfonikus koncerten is a színpadon marad.
Hosszú évekig a marosvásárhelyi városnapokon avatták a díszpolgárokat és osztották ki a Pro Urbe díjakat.
Idén azonban ezt a két eseményt kettéválasztották és a Pro Urbe díjak szabályzatát kissé módosították is.
Korábban ugyanis megosztó személyiségeket is jelöltek, ezzel pedig nem mindenki értett egyet.
A jelenlegi előírásoknak megfelelően a kitüntetést román vagy külföldi állampolgárok kaphatják meg, akik jelentős eredményeket értek el a tudomány, az oktatás, a kultúra, a gazdaság, a szociális szféra, a vallás, a sport, az egészségügy, a közösségi élet vagy a jótékonyság területén.
és számottevő módon hozzá kell járulniuk a város fejlődéséhez vagy Marosvásárhely hazai, illetve nemzetközi hírnevének öregbítéséhez.
A marosvásárhelyi tanácsosok legutóbbi ülésükön fogadták el az idei kitüntetettek jegyzékét. Ennek értelmében a város elismerésében részesül az Avram Iancu kulturális és hazafias társaság elnöke, Berța Ioan, aki a javaslatot tevők szerint
valamint Marosvásárhely közösségi életének támogatásához.
Átveheti a kitüntetést Kerekes Károly volt parlamenti képviselő, aki
Pro Urbe díjas lesz idén Comes Ovidiu-Alexandru görög katolikus lelkész, Hajnal Gyula marosvásárhelyi futball-legenda, Boggiano Pablo olasz származású, Buenos Airesben született argentin karmester, aki rendkívül szoros szakmai kapcsolatot ápol a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával, Cojoc Rareș világbajnok sporttáncos és Bogányi Gergely világhírű zongoraművész.
Bogányi Gergely pénteken a Kultúrpalotában koncertezik
Fotó: Tuchiluș Alex
A Pro Urbe díjakat
Ezt követően, 19 órától kezdődik a szimfonikus koncert, amelyen a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Szimfonikus Zenekarát Boggiano Pablo karmester vezényli, a szólista pedig Bogányi Gergely zongoraművész lesz.
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