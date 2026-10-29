Szigorították a Pro Urbe díjak odaítélését Marosvásárhelyen, mutatjuk az idei díjazottakat

Hét, neves személyiséget tüntetnek ki pénteken Marosvásárhelyen Pro Urbe elismeréssel, megköszönve a városért, a település hírnevének öregbítésért tett munkásságukat. Két díjazott a kitüntetést követő szimfonikus koncerten is a színpadon marad.

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Idén azonban ezt a két eseményt kettéválasztották és a Pro Urbe díjak szabályzatát kissé módosították is.

Hosszú évekig a marosvásárhelyi városnapokon avatták a díszpolgárokat és osztották ki a Pro Urbe díjakat.

Korábban ugyanis megosztó személyiségeket is jelöltek, ezzel pedig nem mindenki értett egyet.

Milyen feltételek vannak?

A jelenlegi előírásoknak megfelelően a kitüntetést román vagy külföldi állampolgárok kaphatják meg, akik jelentős eredményeket értek el a tudomány, az oktatás, a kultúra, a gazdaság, a szociális szféra, a vallás, a sport, az egészségügy, a közösségi élet vagy a jótékonyság területén.