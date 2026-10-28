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Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt csütörtökön szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás több marosvásárhelyi utcában.

Székelyhon

2026. október 28., 20:312026. október 28., 20:31

2026. október 28., 20:482026. október 28., 20:48

A vízszünetre várhatóan 9 és 15 óra között a Szent János utcában, a Szent István utcában, valamint a Jeddi út 69. szám alatt kell felkészülni – közölte az Aquaserv. A szolgáltatás helyreállítását követően átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.

Marosszék Marosvásárhely
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