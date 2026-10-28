Szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhely több utcájában

Fotó: Borbély Fanni
Az elosztóhálózaton végzett munkálatok miatt csütörtökön szünetelni fog az ivóvíz-szolgáltatás több marosvásárhelyi utcában.
2026. október 28., 20:312026. október 28., 20:31
2026. október 28., 20:482026. október 28., 20:48
A vízszünetre várhatóan 9 és 15 óra között a Szent János utcában, a Szent István utcában, valamint a Jeddi út 69. szám alatt kell felkészülni – közölte az Aquaserv. A szolgáltatás helyreállítását követően átmenetileg zavaros víz folyhat a csapokból.
Túl drágának tartják a tömbházak hőszigetelését a marosvásárhelyi tanácsosok, még úgy is, hogy az összeget szinte teljes mértékben uniós forrásokból fedezik. A szerdai ülésen Bolyai János házának megvásárlásáról is döntöttek – kisebb vita is volt.
Két személyautó ütközött össze Mezőgerebenesen szerda reggel. A balesetben négy ember sérült meg, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, egy személyt a helyszínen újraélesztettek.
Eszméletlen állapotban találtak egy személyt kedden egy marosvásárhelyi lakóházban. Szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak.
Két személyautó ütközött össze kedden Sóvárad és Kibéd között. A baleset helyszínén öt embert vizsgáltak meg a mentősök, egyiküket kórházba szállították.
Életét vesztette egy 32 éves férfi kedden a Maros megyei Marosfelfaluban, miután egy munkagép alá szorult.
Két automatizált illemhelyet szerelne fel Marosvásárhely önkormányzata a városközpontban, hogy enyhítse a nyilvános vécék hiányát. Az öntakarítós közvécét tavasszal helyeznék üzembe. Csíkszeredában az okosvécé nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Az idei beruházásokra szánt összeg mindössze 25 százalékát költötte el a Maros Megyei Tanács, de ez az illetékesek szerint nem ad okot aggodalomra, hiszen a meglevő összeg nem vész el. Megtudtuk, hogy miért nem sikerült elkölteni a megszavazott pénzt.
Gyorshajtásért és mobiltelefonozásért bírságolták a gépkocsivezetőket, de a szabálytalankodó gyalogosok, rolleresek sem úszták meg büntetés nélkül vasárnap a 15-ös országút Maros megyei szakaszán.
Harminc napra rács mögé került az a környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő, aki egy Maros megyei cégtől 45 ezer lejes csúszópénzt kért. Amint átvette az összeget, őrizetbe is vették.
Szombaton késő este a segesvári tűzoltók segítségét hívták, vasárnap reggel pedig a szászrégeniekét, mindkét esetben egy lakóépületben ütött ki tűz Maros megyében.
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