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Országos program indulhat a függőségek ellen

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

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Mintegy 180 millió lej értékű, vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott országos programot készít elő az egészségügyi minisztérium a függőségek megelőzésére, kezelésére és az érintettek rehabilitációjára – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon

2026. október 28., 20:342026. október 28., 20:34

Bejegyzése szerint nappali ellátást nyújtó intézményekből, terápiás közösségekből és rehabilitációs központokból álló országos hálózatot alakítana ki gyermekek, serdülők és felnőttek számára.

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Rogobete szerint a függőségek kezelése nem érhet véget a kórházi elbocsátással. Ezért külön jogi keretet teremtenének az utógondozó központok működéséhez, ahol

a páciensek tanácsadásban és rehabilitációs szolgáltatásokban részesülhetnének, illetve segítséget kapnának a visszaesés megelőzéséhez.

A program keretében mintegy 2500 egészségügyi, oktatási és szociális szakembert képeznének ki, korszerűsítenék a jogszabályokat, és bővítenék a gyermekeknek, serdülőknek és családjaiknak szóló megelőzési programokat – írja az Agerpres.

Belföld Egészségügy
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