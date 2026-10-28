Országos program indulhat a függőségek ellen

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Mintegy 180 millió lej értékű, vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott országos programot készít elő az egészségügyi minisztérium a függőségek megelőzésére, kezelésére és az érintettek rehabilitációjára – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Bejegyzése szerint nappali ellátást nyújtó intézményekből, terápiás közösségekből és rehabilitációs központokból álló országos hálózatot alakítana ki gyermekek, serdülők és felnőttek számára.
Rogobete szerint a függőségek kezelése nem érhet véget a kórházi elbocsátással. Ezért külön jogi keretet teremtenének az utógondozó központok működéséhez, ahol
A program keretében mintegy 2500 egészségügyi, oktatási és szociális szakembert képeznének ki, korszerűsítenék a jogszabályokat, és bővítenék a gyermekeknek, serdülőknek és családjaiknak szóló megelőzési programokat – írja az Agerpres.
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