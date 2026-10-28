Országos program indulhat a függőségek ellen

Mintegy 180 millió lej értékű, vissza nem térítendő uniós forrásokból finanszírozott országos programot készít elő az egészségügyi minisztérium a függőségek megelőzésére, kezelésére és az érintettek rehabilitációjára – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon 2026. október 28., 20:342026. október 28., 20:34

Bejegyzése szerint nappali ellátást nyújtó intézményekből, terápiás közösségekből és rehabilitációs központokból álló országos hálózatot alakítana ki gyermekek, serdülők és felnőttek számára. Hirdetés Rogobete szerint a függőségek kezelése nem érhet véget a kórházi elbocsátással. Ezért külön jogi keretet teremtenének az utógondozó központok működéséhez, ahol

a páciensek tanácsadásban és rehabilitációs szolgáltatásokban részesülhetnének, illetve segítséget kapnának a visszaesés megelőzéséhez.