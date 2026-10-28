Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása

Iktatták a bukaresti ítélőtáblánál a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezését, amellyel megtámadta a Călin Georgescu előzetes letartóztatásának meghosszabbítását elutasító törvényszéki végzést.

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A következő lépés a tárgyalási időpont kitűzése. Mivel az előzetes letartóztatási parancs szerda éjfélkor lejár,

Călin Georgescut kiengedik a rendőrségi fogdából, ha az ítélőtábla bírái addig nem hoznak döntést.

Az ítélőtábla épülete előtt időközben több tucat Georgescu-szimpatizáns gyűlt össze – számol be az Agerpres.

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A bukaresti törvényszék hétfőn elutasította a DIICOT indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására. A volt államfőjelöltet azzal vádolják, hogy