Éjfélkor lejár az előzetes Călin Georgescu letartóztatása

Fotó: Facebook/Călin Georgescu
Iktatták a bukaresti ítélőtáblánál a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezését, amellyel megtámadta a Călin Georgescu előzetes letartóztatásának meghosszabbítását elutasító törvényszéki végzést.
A következő lépés a tárgyalási időpont kitűzése. Mivel az előzetes letartóztatási parancs szerda éjfélkor lejár,
Az ítélőtábla épülete előtt időközben több tucat Georgescu-szimpatizáns gyűlt össze – számol be az Agerpres.
A bukaresti törvényszék hétfőn elutasította a DIICOT indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására. A volt államfőjelöltet azzal vádolják, hogy
A bukaresti törvényszék bírája, Eduard Claudiu Corobană megalapozatlannak ítélte az ügyészség kérelmét, és úgy döntött, hogy Georgescu, valamint az ügyben szintén érintett Ionel Rusen üzletember előzetes letartóztatását hatósági felügyeletre enyhíti.
A bíró indoklása szerint az ügyészség nem mutatott be olyan új bizonyítékokat, amelyek indokolnák Georgescu további fogva tartását.
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